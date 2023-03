Éduquer, au sein d’une école, ce n’est pas gérer les dégâts que des familles déchirées, tourmentées ou simplement dépassées par un monde anormalement agité ont provoqués au détriment de l’équilibre de leur enfant.

En principe, dans une société qui attire constamment la jeunesse dans les plaisirs faciles et lui fait croire que l’on peut tout avoir sans trop d’efforts, une des préoccupations majeures de l’éducateur ou de l’enseignant devrait être de développer chez les jeunes une force mentale à toute épreuve. Comment croire, hélas, que cela puisse se faire, si l’on s’obstine à fournir aux élèves tous les moyens de contourner l’effort par une réorientation précoce (et donc parfois précipitée) ou un redoublement postposé quelquefois jusqu’à l’absurdité… N’est-ce pas faire preuve de pragmatisme cynique (misérablement déguisé en humanisme ou en tolérance) que de se plier invariablement à l’esprit et aux mouvements d’une société qu’on dit à la dérive ?

Éduquer, ce n’est pas poser des rustines sur un pneu qui n’adhère plus à la chaussée… C’est construire lentement, sûrement, durablement, parfois dans la douleur, la confiance et l’affection conjointes. C’est à coup sûr instruire… Mais c’est aussi faire accepter qu’autrui est à la fois le moteur et la limitation de son épanouissement personnel ; c’est donner à chacun une faculté de recul face à la réussite ou à l’échec ; c’est faire comprendre que, dans ce monde en perpétuelle mutation, il faut sans cesse réinventer sa relation à l’autre, à soi-même et au savoir… Cela ne se fait qu’à grand-peine, là où le respect des règles de base les plus élémentaires (respect du matériel, du personnel…) n’est hélas plus du tout une évidence aujourd’hui, pour un grand nombre d’enfants.

Étonnamment, les projets éducatifs officiels recommandent vivement de ne pas fabriquer des êtres qui excellent dans tel ou tel domaine, au prix de leur équilibre physique ou mental, de leur épanouissement. ” (1). Leurs auteurs pourraient-ils aussi nous expliquer comment honorer sereinement cette requête dans un monde aussi déboussolé ? Cette requête séduisante sollicite en effet des qualités aujourd’hui largement érodées (calme et patience, notamment), et devrait logiquement nous pousser davantage à une critique humble et sincère des objectifs que nous cherchons de nos jours à mettre en œuvre au profit de la jeunesse, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos écoles : est-ce bien en brandissant à tout moment le spectre de la catastrophe que nous aiderons les jeunes à réveiller en eux l’espoir d’un monde merveilleux ? N’est-il pas temps, dans l’optique du renforcement indispensable de leurs forces mentales, d’acclimater les élèves à eux-mêmes, autant qu’aux réalités du monde ? Et comment faire si, préoccupés de pourchasser, de redresser et de sanctionner les attitudes anormalement déviantes, le monde éducatif ne trouve plus le temps de construire… ?

Ne faut-il pas, d’urgence, faire découvrir à ces jeunes le prix de la vraie liberté et des valeurs éternelles, en les ramenant régulièrement à leurs racines, proches ou lointaines ? Non pas pour les y convertir (que feraient-ils de leur vie si, sous prétexte de les protéger, nous les privions de leurs propres expériences en leur assénant trop exclusivement les nôtres ?) mais pour une mise en perspective des valeurs qu’ils chérissent, avec celles du passé qui ont mérité de perdurer… Avons-nous bien conscience du déséquilibre que nous provoquons chez eux par notre incohérence désespérante ? Qui ne voit que notre société, couramment immorale et consumériste, ne cesse de contredire les valeurs que nos familles et nos écoles tentent péniblement de mettre en place : persévérance, solidarité, droiture, profondeur, confiance… ? (2)

Certains, comme toujours, chercheront à éteindre le feu qui couve, en nous disant, d’un air débonnaire qu’il faut bien vivre avec son temps… Qu’on se méfie de ces gens-là : le calme est parfois le fruit de la désespérance ou de la démission, et la colère celui de l’espérance.

(1) Projets pédagogique et éducatif de l’Enseignement organisé par la Communauté française

(2) En 2020, un article a été publié en ligne à ce sujet dans La Libre et dans Le Monde (notamment sous le titre “Éducation : chez les jeunes, les ravages du double langage”)