Les Jeux Olympiques (JO) de Londres en 2012 ont été vivement critiqués pour leur impact écologique. Plus récemment, l’organisation de la coupe du monde de football au Qatar fut un autre exemple alarmant. L’organisation de ce type d’évènement est une aberration écologique d’autant plus que nous constatons désormais chaque année les conséquences concrètes du réchauffement climatique. Passionnés de sports et soucieux de notre planète, il faut agir en révolutionnant le monde du sport !

Paris 2024, un projet sérieux avec des solutions durables

Paris a été désignée pour organiser les prochains JO en 2024. Elle certifie être la première ville à s’engager pleinement dans cet élan pour sauver le climat. L’objectif des organisateurs est de créer un évènement “propre”, de changer la vision du sport avec une ambition écologique forte tout en réorganisant les villes. Le comité organisateur souhaite “réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux JO de Londres”. Ce seraient les premiers JO à être alignés sur les Accords de Paris tout en ayant des objectifs réalisables grâce à la mise en œuvre d’un programme “à impacts positifs sur l’environnement”. Mobilisons tous les acteurs nécessaires pour ne pas manquer cette opportunité.

Paris doit s’appuyer sur ses atouts, en particulier son système de transport. Grâce aux infrastructures de la ville, il existe déjà un système performant permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Avec 90 % des installations sportives présentes, l’impact en termes de construction sera limité, contrairement à d’autres évènements antérieurs. De plus, les nouveaux bâtiments seront transformés en novembre 2024 en logements sociaux plus écologiques comme le village des athlètes de Marne la vallée. Cette démarche s’inscrit dans un projet durable pour rendre Paris plus respectueux de l’environnement à long terme, d’ici 2050.

Tentative de greenwashing ou volonté écologique?

Toutes ces belles intentions affichées par les organisateurs ne relèvent-elles pas du greenwashing ? Le comité a pu utiliser des techniques pour se donner une image écologique et remporter l’organisation des JO. Les opposants au déroulement de cet évènement, à l’instar du collectif “Non aux JO 2024”, crient au scandale et aux informations trompeuses sur la mise en œuvre réelle.

La candidature de Paris a été appuyée par la création du “Comité de transformation écologique”, des experts qui veillent à l’application et au respect des objectifs. Il est légitime car les membres sont connus pour avoir travaillé sur la protection du climat et l’élaboration d’innovations durables. D’autres partenaires sont mobilisés dans l’organisation des JO. Ce sont des organisations non gouvernementales comme World Wildlife Fund (WWF) qui se battent pour le développement durable. Ils apportent des solutions concrètes pour compenser les émissions comme un budget destiné à la reforestation. Les accusations de greenwashing sont donc infondées car les partenaires impliqués sont vigilants à la mise en œuvre des objectifs écologiques.

Ce n’est pas assez, mais c’est déjà ça

Posons-nous la question : des jeux olympiques totalement propres sont-ils possibles ? Ce sera peut-être une possibilité dans l’avenir, mais pour le moment il est impensable d’envisager qu’un tel événement devienne totalement éco-responsable. Face à ce problème, deux choix s’offrent à nous : soit arrêter totalement les Jeux Olympiques, soit essayer de s’adapter. Or, nous ne pouvons pas supprimer le sport de nos modes de vie. Le sport fait partie intégrante de notre culture et de notre identité mais il a aussi une vraie fonction géopolitique.

Que l’on soit d’accord ou non avec les solutions apportées pour compenser l’impact écologique des JO, personne ne peut nier que c’est une première pour le sport. Espérons que les résultats sauront combler nos attentes. Le but est de trouver comment continuer dans cette direction. C’est ce combat qui doit être saisi par les décideurs politiques : faire des JO 2024 une norme pour les futurs événements sportifs, une norme qui devra être au moins atteinte, sinon dépassée, pour qu’un jour on puisse dire : un grand pas pour le sport, un marathon pour l’écologie.

