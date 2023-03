Restructuration chez Delhaize : le cri inaudible des employeurs

Le passage de Delhaize à un modèle franchisé nous interpelle sur ses motivations. Cette restructuration doit toutefois être remise dans un contexte plus large. L’inflation et la crise de l’énergie sont passées par là, exacerbant des problématiques sous-jacentes qui sont présentes dans notre économie depuis de nombreuses années. À se demander qui, de nos jours, prête l’oreille aux employeurs ? La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a manifesté à plusieurs reprises ses inquiétudes par rapport au coût du travail en Belgique. Mais la voix de la FEB ne fait pas le poids face aux revendications des syndicats et aux préoccupations électoralistes de nos politiques. Tout argument, avancé par la FEB, relatif au coût du travail, au manque de flexibilité, a la perte de compétitivité est balayé sur fond de suspicion de course aux dividendes. En dehors du cadre de la FEB, les dirigeants d’entreprise se gardent bien d’entrer dans un débat public par crainte de la gronde syndicale au sein de leur propre entreprise. Il leur reste alors deux options : adopter les directives et s’adapter ou tirer le rideau et se retirer. Et pour ceux qui choisissent de se retirer, ils feront le choix d’une fermeture dans le calme et le respect de tout un chacun. La direction évitera de faire connaître les véritables raisons de la fermeture et privilégiera un argument générique portant sur la stratégie du groupe et le besoin de réorganiser ses ressources opérationnelles. Tout le monde se satisfait de ce non-dit : les syndicats négocient la fermeture, les politiques s’indignent et les entrepreneurs se retirent sur la pointe des pieds.

Les véritables raisons d’une restructuration ou d’une délocalisation sont souvent multiples mais pas pour autant étrangères aux constatations avancées par la FEB : le coût de l’emploi et un cadre réglementaire strict laissent peu de place à la flexibilité et à l’autonomie. Notre marché du travail est largement sclérosé et réservé aux employeurs “riches” dont les marges permettent d’absorber le coût du travail et les récentes augmentations. Économiquement, nombre d’employeurs ne sont pas en mesure de supporter 10 % d’augmentation salariale, 10 % d’augmentation de loyer, 30 % d’augmentation de l’énergie. Les employeurs se retrouvent devant le fait accompli, sans marge de manœuvre. La seule échappatoire consiste alors à se restructurer profondément, à l’image de Delhaize ou à se retirer du marché et chercher des cieux plus cléments. La Belgique, Chypre et Malte sont les trois seuls pays à pratiquer une indexation automatique des salaires sur base de l’évolution des prix à la consommation. À croire que nous sommes plus malins que la majorité des grandes économies européennes qui cherchent, d’une manière ou une autre, à modérer l’impact des coûts salariaux pour les employeurs. Nous préférons nous inspirer des économies maltaises et chypriotes basées sur le tourisme et les flux de capitaux, à la différence que nous n’avons ni les touristes ni les flux de capitaux et que notre industrie productive continue de s’appauvrir. On revendique l’exception belge en matière salariale, un peu comme nos voisins français revendiquent, à grands coups de manifestation l’exception française pour l’âge de la retraite. Mais ces revendications sont nombrilistes – la vraie question à se poser est de savoir pourquoi les autres grands pays arrivent à des conclusions fondamentalement différentes. Et pourquoi donc les modalités d’augmentation salariale, au-delà d’un certain seuil, ne peuvent-elles pas faire l’objet d’une concertation sociale au sein même de l’entreprise ?

Pour avoir travaillé en Belgique et en Allemagne, la plus grande différence au niveau de la vie d’une entreprise ne se situe pas dans la discipline, le rendement ou l’efficacité des opérations mais très clairement au niveau du dialogue social. Là ou la Belgique favorise un système de concertation sociale centralisé, dominée par les syndicats et cautionné par les politiques, l’Allemagne favorise un système de concertation sociale décentralisé au niveau de l’entreprise. En Allemagne, dirigeants et représentants syndicaux se retrouvent autour d’un objectif commun – à savoir le bien-être et le développement de l’emploi au sein de l’entreprise. En Belgique, le dialogue social est cadenassé par les centrales syndicales et ne laisse que très peu d’autonomie au niveau local. Dirigeants et représentants syndicaux sont constamment enfermés dans des rapports d’opposition, peu productifs et trop souvent destructifs d’emploi. J’ai participé à un groupe de travail dont la mission consistait à formuler une recommandation pour la localisation géographique d’un centre européen de service aux clients. Sur base des prérequis identifiés, la Belgique a de nombreux atouts pour se positionner de manière très intéressante. Elle offre tout à la fois, une multiculturalité unique en Europe, des compétences linguistiques et techniques diversifiées et un positionnement logistique intéressant. Tout cela, c’est sans compter sur la perception externe de notre climat social, disqualifiant d’entrée de jeu la Belgique (et la France) en raison d’un environnement trop contraignant pour les employeurs et d’une trop grande instabilité sociale. En d’autres mots, la Belgique hors-jeu et une opportunité d’emplois perdue !

Nous sommes face à une dynamique sociale négative, les coûts pour les employeurs explosent et les contraintes se multiplient. Il n’y a ni ange, ni démon mais, face à nous, un véritable défi pour protéger l’emploi et rendre notre économie attractive pour de nouveaux investissements. Des changements profonds sont nécessaires. À défaut, sur fond de crise inflationniste, les prédictions formulées par la FEB vont se matérialiser à travers de nombreuses restructurations et fermetures.