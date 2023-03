Branle-bas de combat, GPT4 est arrivé. Plus grand, plus fort, plus puissant que son prédécesseur qui alimentait le désormais célèbre ChatGPT, la dernière sortie d’OpenAI impressionne autant qu’elle inquiète, étonne autant qu’elle surprend. Face à ce thaumazein, cet étonnement, le retour aux Anciens, et plus spécifiquement ici à La République de Platon, peut s’avérer enrichissant et éclairant – la philosophie nous permettant, comme souvent, de ramener la lumière au sein de réflexions ombrageuses.

Dans le septième livre de cet ouvrage majeur, Platon nous présente sa désormais célèbre allégorie de la caverne. Il nous demande de nous figurer des femmes et des hommes, enchaînés depuis leur naissance dans une caverne, les yeux rivés vers un de ses murs. Sur ce dernier, ils peuvent voir les ombres de marionnettes et de statues qui sont manipulées devant un gigantesque feu placé derrière eux – c’est donc là leur seule appréhension des choses elles-mêmes. Naturellement, étant là depuis l’enfance, et n’étant pas capable de se retourner pour voir les marionnettes ou le feu, ils prennent ces ombres pour la réalité. Leur perception du réel est biaisée, mais il est impossible pour eux de le deviner et de le comprendre.

Aujourd’hui, GPT4 et les algorithmes sont ces individus enchaînés. Comme eux, ils perçoivent le réel uniquement avec ce qu’on leur donne, souvent des datas sets qui ne capturent qu’une partie, parfois orientée (volontairement ou non), du réel. Comme eux, ils sont persuadés que leur interprétation du monde est juste et vraie – et comment les blâmer ? Ils ne font que traduire ce que les marionnettistes leur projettent. Comme le rappelle Aurélie Jean dans ses écrits, les algorithmes ne sont jamais coupables : ni des résultats auxquels ils aboutissent, ni des données qu’ils ont ingérées. Tout comme ces hommes enchaînés ne sont pas coupables d’avoir été mis là, ni coupables de prendre cette vision pour “la” réalité. Un algorithme de reconnaissance faciale qui ne reconnaîtrait pas les personnes de couleur ne peut être qualifié de raciste. Quand ChatGPT fait des erreurs et “ment”, on ne peut pas dire que l’algorithme est coupable – en ce qui concerne l’entreprise qui l’a conçu et nourri, c’est une autre histoire.

Platon nous invite ensuite à considérer qu’un de ces prisonniers soit libéré et qu’il puisse aller voir au-dehors comment est le monde. L’effort serait sans doute difficile, car la force du soleil peut être violente pour celui qui ne l’a jamais vu et qui a vécu dans l’obscurité depuis son plus jeune âge. Ce soleil est pourtant source de vie, de lumière, de savoir et il permet d’éclairer la réalité que le prisonnier parvient petit à petit à décerner. Il peut alors se renseigner, comprendre, analyser, apprivoiser le mouvement des marionnettes dans la caverne, appréhender les ombres et leur nature et, in fine, se rapprocher du Vrai.

C’est ici que l’analogie avec l’allégorie de Platon se trouve confrontée à ses premières limites fondamentales. GPT4, au contraire du prisonnier, ne peut se détacher – ou être détaché – de ses chaînes, délier ses liens et faire l’expérience du réel. Pour toujours, sans compter ses heures, ne connaissant ni la faim ni la fatigue, l’algorithme est condamné à rester là, assis à contempler un mur bariolé d’ombres et de lumières. Et pourtant, aujourd’hui, nous agissons avec nos prisonniers algorithmiques comme s’ils étaient libres et qu’ils avaient vu le soleil et le Vrai de leurs propres yeux. Nous avons tellement perfectionné nos statues que nous préférons demander directement aux prisonniers quel temps il fait dehors plutôt que de remonter à l’extérieur et de nous confronter à la réalité et au soleil, parfois brûlant. GPT4 serait apparemment capable de réussir l’examen du barreau, ou de passer avec succès l’examen théorique d’œnologie – avocat ou sommelier, artisans de la justice ou de la subtilité gustative, sont-ce vraiment des professions que nous voulons laisser à des machines ? Au fond de la caverne, un temps de remise en question est éminemment nécessaire – du fonctionnement de l’algorithme, de l’origine de la lumière, des résultats des calculs.

Ces prisonniers sont-ils alors inutiles ? Loin de là, et GPT4 reste très impressionnant. Le professeur Etzioni, qui a notamment dirigé le Allen Institute for Artificial Intelligence, rappelait récemment que si l’algorithme était très puissant et avait même ajouté une dose d’humour à ses compétences, il restait assez peu capable de raisonner, d’imaginer et de discerner le vrai du faux – des aptitudes essentielles qui restent profondément humaines. Dans le monde de demain – qui s’avère, en fait, être déjà celui d’aujourd’hui – ces aptitudes sont et seront d’une nécessité absolue pour former la société dans laquelle nous souhaitons évoluer. Une société de la lumière et de la vérité. Platon et son allégorie de la caverne peuvent nous aider à remettre en cause le fonctionnement aveugle d’un algorithme et son attachement parfois trop dogmatique aux données et à ce qu’elles nous enseignent – cet attachement n’est en fait qu’un miroir de notre foi aveugle dans des prédictions algorithmiques.

On a appris récemment que Microsoft, actionnaire important d’OpenAI, avait licencié l’équipe responsable de l’éthique dans les développements de l’intelligence artificielle afin de dégager du budget pour se concentrer sur l’évolution de ChatGPT. C’est tout bonnement désastreux et profondément triste. Laissons les machines à leurs chaînes et tournons-nous vers le soleil. L’intelligence artificielle et ses méandres algorithmiques sont autant de promesses que de démons potentiels. La philosophie – et, avec elle, une sortie de la caverne – est probablement une des clefs d’une utilisation bienveillante et sage de la technique.

