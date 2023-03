Le trait est connu : la Belgique est une petite économie très ouverte et intégrée avec ses voisins. De ce fait, on pourrait penser que, quoi que nous décidions ou ne décidions pas, notre bien-être matériel n’en sera guère affecté et que nous pourrions nous désintéresser de la politique économique nationale. Ce serait là une lourde erreur, pour au moins deux raisons d’ambition, et où l’ambition sert l’enthousiasme.

L’importance de la politique économique

La première est que, si nous sommes plutôt mauvais, année après année, dans la durée, cela deviendrait problématique. Il faut avoir de l’ambition, non pas celle de faire mieux que les autres mais de mieux servir l’intérêt général. Qu’en Belgique il y ait tant d’enfants qui grandissent dans des familles pauvres ou tant de personnes en marge du marché du travail doit nous mobiliser. La seconde ambition tient à la vertu exemplative des bonnes politiques et des bonnes pratiques. Regardons le nombre de fois où nous citons en exemple les pays du nord de l’Europe, qu’il s’agisse d’égalité des genres, de mobilité douce ou de système scolaire. Il ne faut pas être un poids lourd pour avoir de l’influence ! C’est donc dire si la politique économique nationale, celle du fédéral et des entités fédérées, importe.

La Belgique n’est pas une île

Néanmoins, ces politiques nationales doivent se placer dans le cadre de la contrainte extérieure qu’impose notre interdépendance élevée. La Belgique n’était pas une île avant-hier et elle l’est encore moins aujourd’hui du fait du découpage territorial des chaînes de valeur, de la monnaie unique et de progrès dans l’intégration européenne, avec achats de dettes souveraines et distribution de subventions à la clef.

Indexation automatique des salaires et perte de compétitivité

Cela induit que dans certains domaines, nous ne pouvons pas, volens nolens, nous permettre d’avoir des politiques socio-économiques trop divergentes de celles des voisins. Illustrons ceci au départ de deux maux mis en exergue par la Banque Nationale de Belgique dans son tout récent rapport annuel. Le premier est la déperdition de compétitivité du fait de l’indexation automatique des salaires. Que cette indexation n’empêche pas un ressenti, très largement présent dans la population, de déperdition de pouvoir d’achat, illustre qu’elle n’est pas la pierre angulaire du bien-être social. Elle est fort loin d’immuniser la consommation des moins nantis, elle nuit au dynamisme du marché du travail, elle pousse les travailleurs âgés vers la porte de sortie de l’emploi et elle se paie au prix de cette funeste norme salariale. Une petite économie intégrée ne peut pas avoir un marché du travail aussi atypique par rapport à ses voisins, partenaires et concurrents. Faute de pouvoir convaincre les autres de s’aligner sur nous, nous devons nous résigner à nous rapprocher d’eux, qu’il s’agisse d’indexation des salaires ou d’indemnisation du non-travail.

Notre endettement

L’autre mal à évoquer est celui de nos finances publiques. C’est une évidence : qui est plus endetté est davantage exposé au risque de remontée des taux d’intérêt, et donc de devoir consacrer plus de ressources au service de la dette, au détriment du bien commun. Pour un pays membre de l’Union monétaire s’ajoute une autre contrainte. On peut, comme un de nos Vice-Premiers Ministres, ne pas aimer les règles de discipline budgétaire de la zone euro, mais on pourrait ne pas pouvoir y déroger beaucoup plus longtemps, chantage aux financements européens à l’appui. Entendons la leçon de la gestion de nos régimes de retraite, où ne pas satisfaire des exigences européennes minimales induit un gel de subventions. Demain, il en ira vraisemblablement ainsi pour notre déficit !

Marché du travail, fiscalité, retraites, gestion publique : l’intégration économique doit être intégrée dans la politique économique. Pour reprendre le mot de Pierre Desproges, que notre modus vivendi ne soit pas “Motus Vivaldi”.