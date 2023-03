“Ce qui m’étonne, ce n’est pas que la droite condamne le wokisme, c’est que la gauche ne le fasse pas”. Ainsi s’exprimait, début mars, le caricaturiste Nicolas Vadot sur les ondes de la Première. Depuis toujours, mais surtout depuis la tuerie de la rédaction de Charlie Hebdo, les dessinateurs de presse sont généralement plus sensibles aux atteintes à la liberté d’expression que nombre d’intellectuels. Ils savent aussi que le wokisme – un “puritanisme de gauche” selon Vadot – partage avec le fanatisme au moins une caractéristique : l’absence totale d’humour.

L’étude du Centre Jean Gol a suscité des réactions très virulentes, notamment dans ces colonnes par Martin Deleixhe (ULB). Fondamentalement, les critiques de cette étude – dont je ne suis pas l’auteur mais que j’ai supervisée – sont au nombre de cinq. Y répondre me permet de prolonger notre réflexion sur ce phénomène.

Le wokisme n'est pas une construction

Premièrement, le wokisme serait, selon ce détracteur, une “construction”, un artefact de la droite. Personne, il est vrai, ne s’en réclame aujourd’hui. Mais – comme l’affirme Nadia Geerts – un courant (le populisme, par exemple) cesse-t-il d’exister parce que personne ne s’en revendique ? Si le wokisme n’existe pas, pourquoi diable vouloir réécrire des livres, déboulonner des statues et parler de “personnes à utérus” ? Pourquoi vouloir imposer l’écriture inclusive, des quotas de personnes issues de la diversité, accepter que des personnes transgenres raflent les médailles dans les compétitions sportives féminines et exiger 50 % des personnages appartenant à des minorités sexuelles dans les nouvelles productions Disney ? Pourquoi interdire, de plus en plus, des cours, des conférences, des pièces de théâtre et l’accès des hommes ou des hommes blancs à certaines activités subsidiées ? Le wokisme a beau ne pas exister, tout le monde est devenu familier de sa petite musique moralisatrice.

Deuxièmement, on nous accuse de regrouper abusivement des mouvements sociaux traitant de problématiques distinctes. En réalité, ce n’est pas le Centre Jean Gol qui amalgame ces luttes sociales mais l’idéologie woke elle-même qui les fédère constamment au nom de “l’intersectionnalité des luttes”, leur dénominateur commun étant d’opposer chaque fois dominants et dominés (Blancs versus “racisés”, hommes versus femmes, hétéros versus homos, cisgenres versus transgenres, etc.). Pourquoi, dès lors, ce déni ? Cette théorie de la domination est aujourd’hui adoptée par nombre d’acteurs (partis, associations, etc.) qui la propagent tout en conservant par ailleurs leur identité partisane ou associative. Autant d’acteurs qui ne veulent pas qu’on questionne (et a fortiori qu’on démonte) une idéologie fort commode car hostile à la société libérale.

Un enfermement de la personne

Troisièmement, pourquoi, dit Martin Deleixhe, accuser simultanément le wokisme de “déconstruire” les catégories sociales et de survaloriser ces dernières ? En réalité, si notre contradicteur avait réellement lu l’étude avec la “probité philologique” qu’il lui reproche de manquer, il aurait compris que cette incohérence n’est pas le fait de l’observateur mais inhérente au fait étudié. C’est le wokisme qui est incohérent ; pas l’étude. Paradoxalement, ces théoriciens ambitionnent de déconstruire la structure de l’ordre établi – dont l’égalité en droit – afin d’assurer la reconnaissance des minorités, mais reconstruisent pour y parvenir des catégories binaires caricaturales et figent donc les gens dans des identités réductrices, inamovibles et essentialistes (le “racisé”, le privilégié, etc.). La personne n’est plus considérée dans son individualité mais comme membre d’un groupe doté d’une identité collective. Plutôt que la considérer comme un individu libre titulaire de droits universels, on l’enferme dans une catégorie en lutte contre d’autres catégories et revendiquant des droits particuliers. On renonce ainsi aux idéaux universalistes des Lumières au risque de segmenter notre société de libertés en une multitude de petites communautés identitaires et revendicatrices. Un paradoxe maintes fois souligné dans la récente littérature que Deleixhe prétend connaître.

Quatrièmement, s’attaquer au wokisme serait, selon notre contradicteur, la preuve que nous serions, sans oser l’avouer, opposés à la lutte pour l’égalité socio-économique et contre les discriminations. Accusation calomnieuse proférée sans aucune preuve ni élément empirique et ne reposant sur aucune base logique : pourquoi le wokisme serait-il la seule manière de lutter en faveur de l’égalité socio-économique et contre les discriminations ? Il se fait que la raison principale de notre opposition au wokisme est précisément que cette idéologie, par son radicalisme et son rejet de l’universalisme, met en péril la cohésion sociale et détricote tous les acquis égalitaires de ces deux derniers siècles, acquis dans lesquels le parti libéral a joué un rôle majeur en Belgique : le libéral Paul Janson est le père du suffrage universel, la libérale Jane Brigode fut la première femme présidente de parti dans l’histoire belge et Sophie Wilmès la première femme Premier Ministre, le président libéral Roger Motz, avec d’autres partis, a voté, imaginé et promu, sous le modèle du libéral britannique Lord Beveridge, la création de l’ONSS, etc.

Un procédé totalitaire

Cinquièmement, l’auteur nous accuse de “tordre les concepts” et notamment celui du totalitarisme. Selon lui, le wokisme n’est pas totalitaire car, pour exister, il nécessiterait un gigantesque appareil répressif alors même que, de notre propre aveu, le wokisme n’est pas un mouvement structuré. Notre détracteur confond ici les caractéristiques d’une idéologie et sa consécration politique. S’il avait lu la trilogie qu’Hannah Arendt consacre à la pensée totalitaire, il comprendrait que l’avènement d’une société totalitaire nécessite le recours à des procédés qui sont eux-mêmes déterminés par le caractère totalitaire de la pensée qui y conduit.

Ainsi, exclure d’emblée du débat des interlocuteurs en raison de leur statut de prétendu oppresseur comme le préconisent les woke, est un procédé totalitaire, hérité d’ailleurs des marxistes, ainsi que l’explique Raymond Aron dans “L’Opium des intellectuels”. Procédé repris par cet ancien membre du parti communiste, le professeur Pascal Delwit, collègue de Martin Deleixhe à l’ULB, qui, dans les colonnes de la Dernière Heure, affirma péremptoirement il y a 3 semaines que notre étude n’avait “aucune légitimité scientifique”. Pourquoi, dès lors, faudrait-il discuter avec nous ? Attaquer le joueur plutôt que le ballon : cette attitude pour le moins excluante est paradoxalement très courante chez certains apôtres des politiques “inclusives”. Deleixhe ne daigne pas non plus nous considérer comme des interlocuteurs, mais comme un objet d’étude (le wokisme, objet fantasmatique de la droite privilégiée). En témoigne le ton condescendant de sa tribune qui ne mentionne notre “étude” qu’avec des guillemets, en critique la bibliographie, etc. Peut-on simultanément prôner la neutralité axiologique et qualifier de “naufrage intellectuel” une thèse que l’on combat ? Le scientifique n’est-il pas censé faire preuve d’humilité et s’abstenir de tout jugement moral ?

Férus de psychanalyse de pacotille, les woke répètent inlassablement que quiconque les critiques apporte ainsi la preuve qu’il est un oppresseur “paniqué” à l’idée de perdre ses privilèges. Nonobstant notre allergie à ce genre de procès d’intention, on pourrait leur rétorquer qu’il est plutôt curieux qu’une étude – sans aucune légitimité scientifique ! – sur un objet – qui n’existe pas ! – déclenche une telle panique dans leur camp.

Un vaste canular

Plutôt que s’employer à dénier toute légitimité scientifique à un centre d’étude qui entend combattre la montée d’un phénomène inquiétant, la responsabilité morale d’un professeur d’université ne consiste-t-elle pas plutôt à examiner la scientificité de théories parfois pour le moins fantaisistes de la pensée woke ? C’est un enjeu très concret : ainsi, BePax, association d’éducation permanente, fait la promotion de la théorie critique de la race et invite à “se demander comment et pourquoi les enseignant·e·s blanc·he·s réagissent comme iels réagissent aux discussions sur la 'race' et le racisme”. Ne serait-il dès lors pas opportun de vérifier si le racisme systémique est un phénomène empirique ? Sans ici ouvrir ce sujet, mentionnons que ce courant de pensée – qui n’existe pas ! – a fait, en 2018, l’objet d’un vaste canular aux États-Unis : 20 articles fantaisistes (allant de la culture du viol canin dans les parcs de Portland à la nécessité de créer une catégorie de bodybuilding pour obèses) ont été soumis à des revues universitaires ayant pignon sur rue. Lorsque l’expérience a été interrompue par le Wall Street Journal qui a découvert la supercherie, 7 étaient validés, 7 en cours de validation et 6 refusés. Un article accepté par peers review dans AffiliaJournal était une réécriture du chapitre 12 de Mein Kampf rédigé dans une version féministe et intersectionnelle…

Avec l’adoption de principes universels, la constitution libérale de 1791 a consacré l’abolition des privilèges de 1789. Valorisant exclusivement le mérite sans considération pour le sexe, l’âge, la couleur de peau, la religion ou les préférences sexuelles, attaché à la mobilité sociale et à la rotation des élites, le libéral se bat depuis toujours pour l’égalité des droits et la protection de minorités assurant une dynamique où la concurrence économique se déploie dans une société où les individus coexistent pacifiquement. A ce titre, il combat avec acharnement la dynamique wokiste qui – divisant le monde entre bourreaux et victimes – conduit à polariser le débat, à faire le jeu de l’extrême-droite, à saboter l’égalité et à ressusciter le sexisme, le racisme, le conflit et la violence au sein de la société.