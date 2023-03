Bruxelles doit envisager dès aujourd’hui son avenir en tant que capitale de l’Union

Dans le cadre de la mutation géopolitique qui a envahi la planète, reflétée, entre autres, par la guerre en Ukraine, l’avenir de Taïwan, le réchauffement climatique, la crise énergétique, le réalignement de partenariats (Arabie saoudite/Iran/Chine) ou d’intérêts (Afrique du Sud/Russie) etc., il est nécessaire de prendre très au sérieux le défi lancé par la Russie et la Chine au rôle encore prépondérant joué par l’Occident démocratique dans la gouvernance mondiale.

Alors qu’il ne fait plus aucun doute que l’on fait face à des changements irréversibles, leurs formes demeurent imprécises. Contrairement à ce qui est généralement annoncé, la doxa du passage d’un monde bipolaire, dominé depuis 1945 par les États-Unis et l’URSS, vers un nouveau monde multipolaire masque les objectifs réels de la Chine et la Russie (qui soutiennent cette doxa) en offrant aux pays tiers l’illusion d’un partage plus équitable du pouvoir. Or, je pense que l’on se dirige vers un renforcement d’un monde bipolaire dont les acteurs dominants seront cette fois les États-Unis et la Chine ; ils exerceront leurs pouvoirs par cercles concentriques mais dont les surfaces sont susceptibles de se superposer partiellement, reflétant des partenariats à géométrie variable en fonction des intérêts des parties et de leurs capacités – notamment nucléaires – à résister aux visées impérialistes des superpuissances ou aux appétits expansionnistes de leurs voisins.

Dans un avenir prévisible, la domination des États-Unis et de la Chine s’appuiera d’une part sur leurs puissances économiques, et d’autre part sur leurs capacités à financer des budgets de défense inaccessibles aux autres acteurs. Le risque que la rivalité au sommet dégénère en conflit à haute intensité dépendra en partie de facteurs à moyen et long terme comme la démographie (défavorable à la Chine), et en partie du positionnement ponctuel de pays tiers pouvant occasionner des dépendances incompatibles avec l’exercice de la souveraineté. Le déclin visible de la Russie renforce la perspective de sa vassalisation croissante à la Chine ; cela risque d’exacerber la frustration de Poutine et d’accroître l’imprévisibilité de ses réactions.

De son côté, l’Europe doit se préparer d’une part à son élargissement aux pays candidats des Balkans, ensuite à la Moldavie, l’Ukraine et à terme à la Géorgie et, de l’autre, à poursuivre son intégration ; sa profondeur déterminera l’ampleur de sa vassalisation aux États-Unis : alors que – contrairement à la Russie – une intégration poussée sur un mode fédéral pourrait hisser l’UE au rang de superpuissance, le maintien de son statut en tant qu’Union de Nations souveraines la condamne à pérenniser sa dépendance aux États-Unis tout en renforçant le poids global du camp occidental.

Conséquences pour la Belgique

L’élargissement de l’UE, quel que soit le degré d’intégration poursuivi, va engendrer un déplacement considérable vers l’est de son centre de gravité géographique et donc politique. De surcroît, la dépendance en matière de défense reposera davantage sur les capacités militaires de la Pologne et de l’Ukraine (toujours au sein d’un Otan dominé par les États-Unis).

Prenant ces développements en compte, il serait approprié que la Belgique et Bruxelles se préoccupent dès aujourd’hui de la légitimité de leurs statuts respectifs de pays hôte des principales institutions européennes et de Capitale de l’UE. Après tout, Washington a conservé ce statut tout au long de l’extension du territoire des États-Unis vers l’ouest. Il n’y a donc rien d’automatique dans la remise en question du rôle de Bruxelles, mais il serait judicieux de ne pas attendre que son statut soit remis en cause pour prendre et anticiper les mesures adéquates afin d’exclure l’idée même d’une relocalisation.

Une réflexion sur ce thème devrait s’inscrire prioritairement dans le programme de chaque parti politique belge en vue des prochaines élections législatives, européennes et communales ; cela devrait être un élément structurant dans les négociations des futures coalitions. Ce statut revêt une importance capitale pour la ville et le pays dans son ensemble, tant sur le plan économique, social et politique ; en reporter la prise en considération serait une grave faute politique.

La réflexion devrait porter sur l’accueil du nouveau personnel des institutions européennes. Des antennes spécifiques devraient se mettre en place au sein des ambassades de Belgique et/ou au sein des Représentations locales de l’UE. Le planning devrait assurer une intégration du personnel des nouveaux Pays Membres couvrant l’aide au logement, la création d’écoles européennes, la facilitation des formalités administratives, un service de consultation fiscale, etc. Un bureau de liaison coopérant avec un service approprié de la DG Admin de la Commission devrait être mis en place (ou, s’il existe déjà, considérablement renforcé et affiché). Enfin, les aspects budgétaires devraient faire partie de négociations répartissant l’effort financier requis entre les différentes parties prenantes, et intégrées aux prévisions financières de chacune d’elles.

Il convient aussi de se pencher sur la question du trafic aérien desservant la région bruxelloise. Le problème offre actuellement un spectacle désolant ; en donnant la priorité aux conflits communautaires belgo-belges, on néglige le statut international de la ville. Une relance du projet d’une nouvelle infrastructure aéroportuaire est urgente en Belgique pour justifier le maintien du statut de Bruxelles comme capitale de l’UE ; sa mise en œuvre, nécessitant un délai conséquent, elle devrait être entamée en parallèle aux négociations d’élargissement.

Dans cette optique, il est urgent de mettre en place une “Task force” appropriée afin d’éviter que les autorités politiques ne soient prises de court. Ainsi, pour une fois, elles anticiperaient les réponses ; cela leur éviterait un réveil brutal, mis au défi par les nombreux candidats prompts à dénoncer les faiblesses de Bruxelles afin de bénéficier, à sa place, des importantes retombées liées à son statut privilégié ; sa perte ruinerait pour des décennies la prospérité du pays.