Dans sa dernière campagne d'”information publique”, coïncidant avec le premier anniversaire de l’attaque russe contre l’Ukraine, le gouvernement hongrois dépeint la Hongrie comme une force de paix luttant contre la machine de guerre occidentale.

Cette rhétorique – complétée par des attaques continues contre le “super-État bruxellois” – est un exemple classique de la propagande que le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, comporte depuis des années.

La position pro-russe d’Orbán reste cependant très mal comprise. Le Premier ministre hongrois est stratégique, visant à affaiblir le soutien européen à l’Ukraine. Cela est également relativement nouveau et est le reflet de sa politique égoïste et de sa volonté de jouer pour affirmer la position de la Hongrie sur la scène internationale. En réalité, Orbán n’est pas pro-russe ; il est simplement pro-Orbán.

Récapitulons

Pour comprendre comment et pourquoi Orbán en est venu à défendre une position “non alignée” dans la guerre en Ukraine, cela vaut la peine de revenir quelques années en arrière. En 2008, lorsque la Russie a attaqué la Géorgie, Orbán – alors dans l’opposition politique – n’a pas tardé à condamner l’agression russe, affirmant sans ambiguité que “l’agression militaire est une agression militaire”. C’est dans la période qui a suivi, dans un contexte d’incertitude économique, que l’expérience dite “illibérale” d’Orbán, et son changement de perspective vers l’autocratie orientale, ont pris racine.

Après sa victoire électorale en 2010, il est arrivé à la conclusion que la “domination occidentale” dans le monde était en déclin et a décidé que s’engager d’un côté serait désavantageux. Orbán a décidé que la Hongrie devait se lancer seule et jouer un rôle de premier plan au sein d’un nouveau bloc d’Europe centrale et orientale, où des puissances plus petites pourraient s’affirmer.

Un rapprochement avec Moscou était un élément clé de cette “ouverture vers l’Est” et, deux ans seulement après avoir qualifié la Russie d'“agresseur militaire”, Orbán a appelé les nations d’Europe centrale à instaurer un nouveau dialogue avec la Russie.

Une partie de ce changement a été étayée par des considérations économiques et l’influence des emprunts russes. Entre 2010 et 2014, le gouvernement d’Orbán a nationalisé les entreprises énergétiques du pays, les retirant de la propriété étrangère avant de les revendre à des entreprises hongroises pro-gouvernementales ; en d’autres termes, les copains d’Orbán. Cette décision a permis à Orbán de contrôler les négociations sur le commerce de l’énergie : en 2014, il a secrètement négocié la construction d’une centrale nucléaire avec un financement de l’État russe, ainsi que le gazoduc sud-est TurkStream, qui a ouvert en 2021.

Le pays a également conclu un nouvel accord gazier de 15 ans avec la Russie et est devenu le siège de la Banque internationale d’investissement pro-russe. En 2019, la dépendance de la Hongrie vis-à-vis de la Russie était à un niveau jamais vu depuis 1990. Ce changement, dans l’équilibre des pouvoirs, a également coïncidé avec des réunions annuelles avec Poutine, la dernière, en février 2022, qualifiée de “mission de paix”.

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, Orbán s’est donc vu offrir deux choix : continuer à marcher sur la corde raide, entre les intérêts occidentaux et orientaux, ou se tenir aux côtés de l’Europe dans son soutien à l’Ukraine. Il a choisi la première et a passé l’année dernière à critiquer le rôle de l’UE dans la guerre, tout en appelant à la “paix”.

Des cartes opportunistes

“Nous devons rester en dehors de cette guerre” est devenu le slogan de campagne du Fidesz. Impossible, aujourd’hui, de marcher dans les rues de Budapest sans voir des affiches commandées par le gouvernement critiquant la politique des sanctions occidentales. Orbán a exploité le pouvoir que lui et ses alliés exercent sur les médias et la messagerie pour salir ses opposants politiques en les traitant de “bellicistes”.

Pourtant, la crise énergétique – qui touche une grande partie de l’Europe – pourrait, à terme, être sa perte. Les prix de l’énergie pour les ménages étant gelés depuis 2013, la flambée des factures a choqué les électeurs hongrois. L’inflation se situe actuellement à 25 %, en grande partie à cause de la mauvaise gestion de l’économie par le gouvernement, et appauvrissant une partie importante de la société – y compris ceux au sein de la base électorale du Fidesz.

Les provocations répétées d’Orbán à l’encontre de l’UE ont finalement abouti à des tentatives tardives de le maîtriser. Contre le mur, Orbán a, une fois de plus, réussi à trouver une issue. En décembre, il a menacé d’opposer son veto à un programme d’aide de 18 milliards d’euros à l’Ukraine pour critiquer le comportement de la Commission. Jusqu’à présent, il a utilisé avec succès la position “non alignée” de la Hongrie dans la guerre pour obtenir des fonds.

Dans chaque crise liée à l’UE et à la Russie, Orbán a réussi à éviter les mines terrestres potentielles et à faire avancer ses intérêts. Et alors que la guerre en Ukraine s’éternise, il a d’autres cartes opportunistes à jouer. Il sait, par exemple, que l’Europe paie un lourd tribut pour son soutien à l’Ukraine et que certains partis politiques en Europe réclament désormais une résolution rapide du conflit. Il compte aussi sur la diminution des soutiens à la guerre, et sur l’élection de Donald Trump en 2024, pour changer une fois de plus les règles du jeu.

Le bilan d’Orbán au pouvoir révèle une chose : c’est un preneur de risques qui est prêt à jouer avec la position de la Hongrie sur la scène internationale pour rester au pouvoir. Il garde l'espoir, même en adoptant des positions moralement indéfendables, que son soutien “pragmatique” à la “paix” portera ses fruits. Il a gagné gros avec cette stratégie dans le passé – et, si rien n’est fait, il pourrait encore gagner gros.