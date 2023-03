Le 24 février 2022, la Russie relançait à grande échelle sa guerre non déclarée contre l’Ukraine. Cette nouvelle offensive russe, proprement coloniale, a été menée sous le signe de violations systématiques du droit de la guerre, en particulier du droit humanitaire : bombardements massifs et indiscriminés, viols, enlèvements d’enfants, déportations et exécutions sommaires de civils, tortures, exécutions de prisonniers de guerre, destructions massives et ciblées d’infrastructures civiles, …

En juin 2022, surmontant d’énormes résistances et réticences cultivées de longue date par le soft-power russe en Occident, les 27 ont finalement octroyé à l’Ukraine le statut de pays candidat à l’Union européenne.

Aujourd’hui, tout laisse croire que les forces hostiles à une adhésion rapide de l’Ukraine sont de nouveau à l’œuvre. Comment interpréter autrement les déclarations de la Présidente de la Commission européenne qui, s’adressant au Président Zelensky, a récemment affirmé qu’”entre aujourd’hui et cet avenir souriant, il y a peut-être encore un chemin ardu” ?

Pourtant, cette guerre non déclarée de la Russie à l’Ukraine est aussi une offensive mortelle de la Russie à l’égard de tous les pays qui se reconnaissent dans la Charte des Nations Unies. Seuls le statut de puissance nucléaire et la nature du régime russe ont retenu le monde libre, sous le leadership américain, de s’engager directement dans ce conflit, afin de minimiser les risques d’escalade par Moscou.

Ainsi, s’il est indéniable qu’après les réformes courageuses déjà mises œuvre par l’Ukraine malgré l’invasion qu’elle subit, d’autres devront suivre pour éradiquer la corruption, il reste que nombre de pays membres de l’Union européenne, s’abritant derrière un bien commode statut de non-belligérance, n’ont à ce jour pris aucune initiative sérieuse pour poursuivre leurs citoyens qui ont été corrompus politiquement, intellectuellement ou financièrement par le régime russe ; parmi eux, d’anciens chefs d’État et de gouvernement, pléthore de personnalités de l’establishment politique, militaire, académique, économique et médiatique. En situation de guerre déclarée, nombre d’entre eux pourraient être passibles de poursuites pour collaboration avec l’ennemi ou trahison.

Enfin, afin de dissiper toute ambiguïté, précisons qu’il ne s’agit pas de créer des conditions d’adhésion préférentielles pour l’Ukraine mais, tout simplement, de décider de l’ouverture des négociations. Dans ce cadre, toute argutie bureaucratique telle celle d’invoquer la nécessité d’attendre le rapport de la Commission, annoncé pour l’automne prochain, est politiquement irrecevable. Les conclusions de ce rapport pourront être aisément prises en compte dans les négociations de chacun des 35 chapitres du processus d’adhésion.

Alors que les Ukrainiens se battent pour leur liberté et pour la nôtre, qu’ils paient chaque jour un prix très élevé en termes de vies humaines et de destruction de leur pays, nous considérons que tout report par les 27 de l’ouverture formelle des négociations d’adhésion au-delà du mois de juin 2023 serait politiquement, humainement et moralement inacceptable.

Signataires

Gérard Deprez, ancien député européen, Ministre d’État de Belgique

Andrius Kubilius, député européen, ancien Premier ministre de Lituanie

Justine Lacroix, vice-doyenne de la faculté de philosophie et de sciences sociales de l’Université libre de Bruxelles (ULB)

Vytautas Landsbergis, ancien Président de la République de Lituanie

Pandeli Majko, ancien Premier ministre de l’Albanie

Karen Melchior, membre du Parlement européen, Danemark

Michel Molitor, vice-recteur honoraire de l’Université catholique de Louvain, Belgique

Olivier Mongin, essayiste et éditeur, directeur de la revue Esprit de 1988 à 2012, France

Jan Pronk, ancien Ministre de la coopération au développement, ancien ministre de l’environnement, professeur émérite à l’Institut d’études sociales, Pays-Bas

Guy Verhofstadt, député européen, ancien Premier ministre de Belgique

Tomáš Zdechovský, membre du Parlement européen, République tchèque

Bogdan Zdrojewski, sénateur, ancien maire de Wrocław, ancien ministre, ancien député européen, Pologne

Et

Guillaume Ancel, écrivain, ancien officier, France

Audronius Ažubalis, député, ancien ministre des affaires étrangères de Lituanie

James Bacchus, professeur d’université en affaires mondiales, Université de Floride centrale, États-Unis

Jan Bartosek, vice-président de la Chambre des Députés, République tchèque

Daniel Beauvois, docteur honoris causa des universités de Wrocław, Varsovie et Cracovie, ancien directeur du Centre de civilisation française de l’Université de Varsovie, France

Martine Benoit, professeur d’histoire des idées à l’Université de Lille, France

Gérard Bensussan, philosophe, professeur émérite à l’Université de Strasbourg, France

Marc P. Berenson, professeur associé, École de politique et d’économie, King’s College de Londres, Royaume-Uni

Olga Bertelsen, professeur associé de sécurité mondiale et de renseignement à l’Université de Tiffin (États-Unis)

Florian Bieber, professeur d’histoire et de politique de l’Europe du Sud-Est, Centre d’études de l’Europe du Sud-Est, Université de Graz, Autriche

Sophie Bilderling-Shihab, ancienne correspondante du journal Le Monde à Moscou, France

Igor Boni, président de “Radicali Italiani”, Italie

Jean-François Bouthors, journaliste et écrivain, France

Sara Brajbart-Zajtman, philosophe, journaliste, ancienne directrice de “Regards”, magazine juif progressiste, Belgique

Vincenzo Camporini, général, ancien chef de la défense, Italie

Paulo Casaca, ancien membre du Parlement portugais, ancien député européen

Daniel Coche, cinéaste, Strasbourg, France

Yves Cohen, historien, directeur d’études à l’EHESS, France

Catherine Coquio, auteur, professeur de littérature comparée à l’Université Paris Cité, France

Laurent Coumel, maître de conférences en histoire contemporaine, Département d’études russes, INALCO, France

Christophe D’Aloisio, chercheur affilié à l’Institut de Recherche Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés (RSCS, UCLouvain), directeur de l’Institut de Théologie Orthodoxe à Bruxelles, Belgique

Francesco D’Arrigo, fondateur et directeur de l’Institut italien d’études stratégiques “Niccolò Machiavelli”

Emilio De Capitani, professeur invité à la Queen Mary Law School, Londres, Royaume-Uni

Frédérik Detue, maître de conférences en littérature comparée à l’Université Côte d'Azur, France

Vicente Díaz de Villegas y Herrería, général (ret.) de l’Armée espagnole, analyste en sécurité et défense, Espagne

Massimiliano Di Pasquale, chercheur associé à la Fondation Gino Germani, Italie

François Djindjian, professeur honoraire à l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, président de l’Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, secrétaire permanent de l’Académie internationale de préhistoire et de protohistoire.

Abdulkhazhi Duduev, président du Civil Society and Freedom of Speech Initiative Center for the Caucasus, co-éditeur de DOSH, magazine indépendant du Caucase.

Olivier Dupuis, ancien député européen, Belgique

Emmanuel Dupuy, président de l’Institut pour la prospective et la sécurité en Europe (IPSE), France

Michel Eltchaninoff, philosophe, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, France

Nino Evgenidze, directeur exécutif du Centre de recherche sur les politiques économiques (EPRC), Géorgie

Martin Exner, membre du Parlement, République tchèque

Penelope Faulkner, vice-présidente de Quê Me : Action pour la démocratie au Viêt Nam, France

Andrej Findor, professeur associé à l’Université Comenius de Bratislava, Slovaquie

Pavel Fischer, ancien ambassadeur, Sénateur de la République tchèque

François Foret, Professeur de sciences politiques, Cevipol/Institut d’études européennes, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Christian Friis Bach, membre du Parlement, ancien ministre de la coopération au développement, Danemark

Natalia Gamalova, professeur de langue et littérature russes, Département d’études slaves, Université de Lyon 3, France

Aleksandar Georgiev, colonel (ret.), Bulgarie

Julie Gerber, docteur en littérature comparée, maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, France

Catherine Géry, professeur de littérature et de cinéma russes à l’INALCO, co-directrice du Centre de recherche Europe-Eurasie (CREE)

Mridula Ghosh, maître de conférences en relations internationales, Université nationale de Kiev-Mohyla Academy, présidente du conseil d’administration de l’Institut de développement de l’Europe de l’Est, Kiev, Ukraine

Wojciech Górecki, chercheur principal à l’OSW (Centre d’études orientales), Varsovie, Pologne, auteur d’ouvrages sur le Caucase post-soviétique et l’Asie centrale.

Nicolas Gosset, analyste de défense, chargé de recherche Russie/Eurasie à l’Institut royal supérieur de défense, Bruxelles, Belgique

Iegor Gran, écrivain, France

Tomasz Grzegorz Grosse, professeur à l’Université de Varsovie, chef du département des politiques de l’Union européenne à l’Institut d’études européennes, Pologne

Jarosław Gryz, professeur à l’Université des études sur la guerre, Pologne

Jeanyves Guérin, professeur de littérature française à l’Université de la Sorbonne nouvelle, France

Domagoj Hajduković, membre du Parlement, Croatie

Pavel Havlicek, chercheur à l’Association pour les affaires internationales (AMO), République tchèque

Oleksandr Havrylenko, professeur à l’Université nationale V. N. Karazin, Kharkiv, Ukraine

Marie Holzman, sinologue, présidente de Solidarité Chine, France

Sophie Hohmann, professeur assistant, INALCO, Paris

Jaroslava Josypyszyn, directrice de la Bibliothèque ukrainienne, Paris

Luba Jurgenson, professeur à l’Université de la Sorbonne, France

Christian Kaunert, professeur de politique de sécurité internationale à la Dublin City University et à l’University of South Wales.

Adrian Kolano, ancien rédacteur en chef de l’Institut de Varsovie, Pologne

Gašper Koprivsek, fondateur et directeur d’Elysium Public Affairs, Slovénie

Eerik-Niiles Kross, membre du Parlement estonien, ancien directeur des services de renseignement, Estonie

Adam Lelonek, responsable de programme et coordinateur régional pour l’Europe centrale et orientale, projet Beacon de l’IRI, Pologne

Sylvie Lindeperg, professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre émérite de l’Institut Universitaire de France

Jonathan Littell, écrivain, Prix Goncourt, France

Mihhail Lotman, professeur émérite à l’Université de Tallinn, professeur chercheur à l’Université de Tartu, Estonie

Jacobo Machover, écrivain cubain exilé en France, ancien maître de conférences à l’Université d’Avignon, France

Paul Robert Magocsi, membre permanent de la Société royale du Canada, Académie des arts, des lettres et des sciences sociales

Matas Maldeikis, membre du Parlement lituanien

Murman Margvelashvili, directeur de World Experience pour la Géorgie, professeur associé à l’Université d’État Ilia

Myroslav Marynovych, ancien prisonnier de conscience soviétique, vice-recteur de l’Université catholique de Lviv, Ukraine

Alain Maskens, médecin, oncologue, fondateur et ancien coordinateur médical de l’Organisation européenne pour la coopération en matière d’études sur la prévention du cancer (ECP), Belgique

Alvydas Medalinskas, analyste politique, Université Mykolas Romeris, Vilnius, ancien président de la commission des affaires étrangères du Parlement lituanien

Aude Merlin, maître de conférences, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Emilio Moffa, amiral (ret.), Italie

Emmanuel Morucci, docteur en sociologie, président du CECI (Cercle Europe Citoyennetés et identités), France

Alexander Motyl, professeur de sciences politiques, Rutgers University-Newark, États-Unis

Véronique Nahoum-Grappe, chercheuse en sciences sociales, Paris, France

Boris Najman, professeur associé et chercheur en économie à l’Université Paris Est Créteil

Harry Nedelcu, directeur de la stratégie et du développement commercial chez Rasmussen Global, Bruxelles

Bartlomiej E. Nowak, politologue et économiste, maître de conférences à l’Université de Vistule, Pologne

Lydia Obolensky, professeur de Langue et Littérature russes, Belgique

Elsa Orgiazzi, économiste, chargée de cours à l’Université de Rennes 1, France

Carmelo Palma, journaliste, directeur de Strade-on-line

Filipe Papança, professeur à l’Académie militaire (Amadora), Portugal

Vittorio Emanuele Parsi, professeur de relations internationales, Université Catholique du Sacré Cœur, Rome, directeur de l’ASERI, Italie

Edouard Pflimlin, journaliste et ancien chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques, Paris

Andrzej Podraza, professeur, directeur de la chaire de relations internationales et de sécurité, Université catholique de Lublin, Pologne

Elena Poptodorova, vice-présidente de l’Atlantic Club of Bulgaria, ancienne ambassadrice aux États-Unis, ancienne membre du Parlement bulgare

Charles Powell, directeur de l’Institut royal Elcano d’études internationales et stratégiques, Espagne

Bohdan Prots, professeur associé, Programme Danube-Carpates et Musée d’État d’histoire naturelle, Académie nationale des sciences d’Ukraine, Lviv, Ukraine

Jean-Paul Pylypczuk, directeur de la publication “La parole ukrainienne”, France

Eva Quistorp, ancienne députée européenne, Berlin, Allemagne

Nadège Ragaru, professeur de recherche à Sciences Po Paris, France

Marie-Pierre Rey, historienne et politologue, professeur d’histoire russe et soviétique à l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne, France

François Roelants du Vivier, ancien député européen, ancien sénateur, Belgique

Sylvie Rollet, professeur émérite, présidente de l’ASBL “Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre”.

Malkhaz Saldadze, professeur associé à l’université d’État d’Ilia, Géorgie

Andrei Sannikov, président de la Fondation européenne du Belarus, ancien vice-ministre des affaires étrangères du Belarus (1995-1996), ancien prisonnier de conscience.

Anton Shekhovtsov, directeur du Centre pour l’intégrité démocratique, Autriche

Israpil Shovkhalov, rédacteur en chef de DOSH, magazine indépendant du Caucase

Vasile Simileanu, directeur du magazine GeoPolitica, Roumanie

Edvīns Šnore, réalisateur, membre du Parlement (Saeima) de la République de Lettonie

Andrew Sorokowski, avocat et historien, ancien chercheur ukrainien au Keston College, Angleterre

Paul Bernd Spahn, ancien professeur d’économie, Université Goethe, Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Brigitte Stora, journaliste, auteur, militante féministe et internationaliste, France

Lorenzo Strik Lievers, historien, ancien membre du Parlement italien (Chambre et Sénat), Italie

Wally Struys, professeur émérite, économiste de la défense, Ecole royale militaire, Belgique

Raivo Tamm, membre du Parlement estonien, président de la commission des affaires européennes.

Catalin Tenită, membre de la Chambre des députés, Roumanie

Patrizia Tosini, maître de conférences en histoire de l’art moderne, Université Roma Tre, Italie

Florian Trauner, Chaire Jean Monnet à l’Institut d’études européennes de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), professeur invité au Collège d’Europe, Belgique

Kazimierz Ujazdowski, sénateur, professeur associé de droit à l’Université de Lodz, Pologne

Cécile Vaissié, professeur d’études russes et soviétiques, Université de Rennes 2, France

Maïrbek Vatchagaev, historien tchétchène et analyste politique du Caucase du Nord à la Fondation Jamestown, co-éditeur de la revue “Caucasus Survey”.

Patrick Vauday, professeur de philosophie à l’Université de Paris 8 Saint Denis, France

Sofia Ventura, professeur de sciences politiques à l’Université de Bologne, essayiste, Italie

Michael van Walt van Praag, professeur de droit international et de relations internationales, Senior Fellow, Sompong Sucharitkul Center for Advanced International Legal Studies, Golden Gate University School of Law, président de Kreddha.

Lucan Way, professeur de sciences politiques, Université de Toronto, Canada

Sarah Whitmore, lectrice en politique, responsable de l’éthique de la recherche à la faculté, École des sciences sociales, Université d’Oxford Brookes, Royaume-Uni

Kataryna Wolczuk, professeur à la School of Government, Université de Birmingham, Associate Fellow, Russia and Eurasia Programme, Chatham House, Londres, Royaume-Uni

Miroslav Žiak, ancien membre du Parlement, Slovaquie