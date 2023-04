Dans La Libre du 9 mars 2023, un titre accrocheur : “En 2050, il pourrait y avoir plus de plastiques que de poissons dans les océans”. Waw ! Dans l’article, on note : “2,33 millions de tonnes de plastique flottant à la surface des océans en 2019”. Effarant, n’est-ce pas ? Et encore : “Cela représente, en moyenne, 171 mille milliards de particules de plastique [.]”. Re-waw ! Très bien, mais pour vous, lecteur, que représentent ces grands nombres ? Heu ! Je ne sais pas, répondrez-vous probablement. Mais alors, pourquoi ces nombres sont-ils donnés ? Pour vous accrocher ? Pour faire sérieux ? Qu’est-ce qu’ils disent que nous ne comprenons pas ?

Particules de plastique flottant sur les océans

Quelques simples calculs permettraient pourtant de mieux en appréhender la signification. Revenons à notre exemple.

Il y a en moyenne 171 mille milliards de particules de plastique flottant sur les océans. Nous sommes 8 milliards d’humains sur Terre. Cela fait donc 171 mille milliards divisés par 8 milliards, soit 21 milles particules de plastique par humain. Waw. Je reste sidéré mais perdu. Essayons l’autre nombre : 2,33 millions de tonnes, ou 2,33 milliards de kilos de plastique flottant sur les océans. Ce qui représente 2,33 divisés par 8, égale 0,29 kilo par habitant. Ou, pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, 4 fois 0,29 égale 1,16 kilos de plastique. Si tout le monde sait que le plastique est léger, combien savent ce que représente 1 kilo de plastique. Prenons une bouteille en plastique, vide mais ayant contenu 2 litres d’eau. Elle pèse environ 20 grammes (je l’ai pesée sur ma balance ménagère). Il y a donc l’équivalent de 1,16 kilos divisés par 0,02 kilo (20 gr) égale 58 bouteilles en plastique (presque 10 packs de 6) par famille dans l’océan. Ceci n’est qu’une moyenne mondiale. À chacun d’en tirer ses propres conclusions, mais admettez que c’est plus parlant que nos millions de tonnes.

Bénéfices des compagnies pétrolières

Un autre exemple. Dans LLB du 8 février 2023, on lit que, en 2022, sept des principales compagnies pétrolières mondiales ont fait, à elles seules, près de 400 milliards de dollars de bénéfices. Faramineux, direz-vous sans doute. Oui, mais encore ? Refaisons notre petit calcul. Cela fait 400 milliards de dollars divisés par 8 milliards d’humains, égale 50 dollars (environ 48 euros) par être humain. Ou 192 euros par famille. Et si vous voulez continuer, vu le prix d’un litre d’essence à la pompe (environ 1,7 euros), cela correspond à environ 110 litres d’essence. Insistons : ce n’est qu’une moyenne sur toute l’humanité. À vous d’en tirer vos propres conclusions, de les contester ou de les affiner comme vous le désirez.

Achats transfrontaliers des Belges

Un dernier exemple. Dans LLB du 10 mars 2023, on lit que, en 2022, les Belges ont effectué pour 543 millions d’euros d’achats transfrontaliers. Montant qui, selon le secteur de la distribution, est une menace sérieuse pour le commerce belge, due notamment au montant de la TVA en Belgique. Je ne me hasarderai pas à les contredire. Mais que représentent ces 543 millions d’euros ? Nous sommes 11 millions de Belges (du nouveau-né au centenaire). La somme représente donc 543 millions divisés par 11 millions, égale 49 euros par Belge. Sachant qu’il y a 52 semaines dans une année, cela représente des achats de 49 divisés par 52, égale 94 centimes par Belge par semaine. Soit environ 300 gr de pain. De quoi affecter le commerce en Belgique ? Encore une fois, ce ne sont que des nombres. À vous d’en tirer vos propres conclusions.

Les nombres ne sont pas neutres

Ces exemples le montrent : apparemment neutres, les nombres peuvent être interprétés et présentés de différentes manières. C’est que les nombres ont chacun une histoire, et derrière elle, il y a des hommes et des femmes, chacun(e) avec sa propre histoire, ses propres opinions.

Un nombre est d’abord le résultat du travail de beaucoup de personnes. Pour arriver aux 2,33 millions de tonnes de plastique qui flottent sur les océans, il en faut du monde. Il y a ceux qui sillonnent les océans, des côtes à la haute mer, pour récolter, peser, analyser les déchets flottants. Il y a ceux qui traitent ces données, ceux qui conçoivent les modèles informatiques des océans permettant d’extrapoler les mesures (on ne peut évidemment pas aller partout sur tous les océans), ceux qui utilisent les modèles et les données collectées par les marins. Puis il y a ceux qui rassemblent tout cela pour, finalement, arriver au nombre mentionné, avec ses incertitudes. On peut dire la même chose mutatis mutandi, des autres exemples. Une fois établi, le nombre est vérifié, approuvé par les pairs et publié dans un rapport ou une revue professionnelle.

Prenez votre calculatrice ou votre smartphone

Il se retrouve alors dans le domaine public, où scientifiques, journalistes, organisations diverses, politiques s’en emparent. Lesquels, selon leurs opinions et leur sensibilité, réanalysent le nombre, le triturent, l’interprètent et le présentent à leurs “clients”.

Du même nombre, on peut donc tirer des conclusions différentes. Encore faut-il avoir l’idée de le triturer et de le faire. C’est d’autant moins facile que les nombres sont dus à des “experts”. Comment moi, qui ne suis pas spécialiste d’un domaine, aurais-je l’outrecuidance de contester le travail des experts ? En réalité, il ne s’agit pas de remettre le travail de quiconque en cause, juste de réfléchir. Et puis il y a la réputation des maths. Les maths, c’est compliqué. Il n’y a que des matheux pour faire des calculs sur les nombres.

Hé bien non ! Dans l’exercice présenté ici, je n’ai effectué que quelques divisions et multiplications très simples, que vous pouvez faire avec votre calculatrice ou votre smartphone. La suite dépend de vous.