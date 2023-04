Ces derniers jours, la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) et le rachat “forcé” du Crédit Suisse ont secoué le monde de la finance faisant craindre une nouvelle crise financière et économique. Les experts se veulent rassurants, mais il y a de quoi s’interroger à propos des raisons qui provoquent de telles faillites. Récemment, interviewé à la RTBF, Georges Ugeux, ex-vice-président de la Bourse de New York et actuellement PDG de la banque d’affaires Galileo Global Advisers, a eu des mots forts envers les attitudes de certains spéculateurs : “Beaucoup d’éléments des marchés financiers ne profitent qu’à une partie de la population et certains acteurs ont été responsables de l’accroissement de ces inégalités. C’est un problème sociétal : pouvons-nous continuer à long terme avec des marchés qui cherchent à s’enrichir sans foi ni loi et sans prendre en considération leur responsabilité sociale ? ”. Nous nous demandons : est-ce la “finance” dans son ensemble qui met en péril notre société, ou est-ce plutôt une certaine manière de la pratiquer ? Autrement dit, est-ce la “finance” dans son ensemble qui doit être bannie d’une société qui se veut équitable et durable, ou est-ce qu’il y a une “finance” qui sert réellement le bien commun ?

Les justes limites

C’est peut-être surprenant, mais ces questions déjà Aristote se les posait au IVe siècle avant notre ère, en réfléchissant sur les structures qui fondent la société. Dans son traité Les Politiques, lorsqu’il décrit l’administration familiale (oikonomia), il propose une analyse détaillée de ce qu’il appelle la chrématistique, ou “l’art d’acquérir” (1). Tout en la distinguant de l’oikonomia, qui est l’art d’utiliser les biens et pas celui de les acquérir, il précise qu’un lien important existe entre les deux à condition, cependant, que l’“ art d’acquérir” se limite à procurer ce qui est nécessaire au (bien) vivre. Si elle se maintient dans ces limites, la chrématistique s’avère en effet utile à ceux qui administrent la “maison”, car elle procure ce qui est indispensable au bon fonctionnement de la vie collective. Elle permet même de capitaliser les biens acquis, de le “mettre en réserve” pour les moments difficiles, précise Aristote, mais cette capitalisation doit avoir comme unique but le service du bien “commun” (la famille et la cité). Si Aristote impose cette “limitation”, c’est parce qu’il sait, en bon réaliste, que “la quantité des biens qu’on peut posséder pour vivre une vie heureuse ne peut pas être illimitée”.

Ceci n'est plus une chaussure

Cependant, à côté de cette forme de chrématistique, Aristote en voit surgir une autre qu’il déplore, la décrivant comme dangereuse. Il s’agit de celle qui vise l’acquisition de biens non pas pour répondre aux besoins de la communauté, mais pour accumuler les richesses dans le seul but d’en jouir pour soi. Ainsi faisant, cette chrématistique modifie la valeur initiale des biens qu’elle acquiert, en les transformant en simples objets d’échange. En effet, si l’on fabrique une chaussure pour la chausser, mais qu’on l’acquiert uniquement pour l’échanger avec de l’argent, on détourne le but initial de sa production et on en détruit la valeur d’origine qui est une valeur d’usage. Une telle forme de chrématistique en vient même à modifier la fonction de la monnaie qui, inventée pour faciliter les échanges entre communautés, devient l’instrument pour acquérir d’autres monnaies en vue d’augmenter la richesse de celui qui la possède. Pour Aristote, cette forme d’“ art d’acquérir” doit être bannie de la cité, car elle conduit celle-ci à sa perte. Ce n’est donc pas la chrématistique dans son ensemble qu’Aristote condamne, mais celle qui est pratiquée par ceux qui, comme dit Georges Ugeux, “cherchent à s’enrichir sans foi ni loi et sans prendre en considération leur responsabilité sociale”.

Mais Aristote n’est pas le seul penseur à avoir été interpellé par le désir de richesses et de monnaie. Un des plus grands penseurs du moyen âge, Thomas d’Aquin, considérait que la chrématistique était une activité moralement suspecte et que l’acquisition de richesse devrait être subordonnée à des fins plus élevées, telles que l’amour de Dieu et la charité envers les autres.

La nécessité de l'équilibre

La véritable question est de savoir si le capitalisme anglo-saxon, qui est fondé sur l’incessante spéculation du futur, est compatible avec la tempérance sociale qu’exige une solidarité sociétale. Le capitalisme est le seul système économique expansionniste de l’histoire : s’il ne se développe pas, il s’effondre. Le résultat est que nous constatons et nous alimentons un système économique qui surexploite massivement les ressources sociales et environnementales. Non régulée et mesurée par les États, l’économie capitaliste a d’ailleurs toujours été une économie prédatrice même si elle a permis d’élever les forces productives à un niveau inégalé. Il est donc essentiel d’encadrer les marchés financiers par des systèmes justes de redistribution, ainsi qu’il est indispensable de quantifier les externalités associées aux comportements des entreprises.

Ces références nous rappellent que la finance n’est pas nuisible, mais qu’elle exige de l’équilibre et ne peut s’inscrire que dans une articulation sociale solidaire, très éloignée des excès auxquels le capitalisme anglo-saxon nous a confrontés. Heureusement, le philosophe américain Thomas Kuhn (1922-1996) défendait le point de vue que la pensée dominante finit par céder sous le poids des paradoxes qu’elle ne peut résoudre et des écarts qu’elle ne peut combler avec l’observation et l’expérience.

(1) Pour l’analyse de la chrématistique, cf. Aristote, Les Politiques¸ I, 8-10, 1256 a 1- 1258 b 10.