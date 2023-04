”Je ne l’ai jamais dit, mais j’ai arrêté de jeûner durant le Ramadan”

Je ne l’ai jamais avoué avant ce jour, mais en 2014 j’ai décidé d’arrêter de jeûner durant le Ramadan. Pour la première fois de ma vie, moi qui avais commencé cette pratique à l’âge de 13 ans et ne l’avais jamais arrêtée. Moi qui pensais que le jeûne était un moyen de se rapprocher de Dieu, moi qui avais jeûné les lundi et jeudi, en dehors du ramadan, pendant mon adolescence pour être un des “préférés” de Dieu, moi, j’ai arrêté de jeûner.

Ça a été très dur psychologiquement, mon corps refusait de manger.

Imaginez un rat de laboratoire à qui on envoie une décharge électrique à chaque fois qu’il s’approche de la nourriture, eh bien j’étais dans cet état.

J’avais l’impression que Dieu m’attendait à chaque coin de rue pour me foudroyer.

Pourquoi, malgré tout, ai-je décidé de manger ? Parce que je voulais me venger de Dieu, de ce dieu qui avait envoyé des terroristes mourir pour rien ! Avec ce Dieu, je ne voulais plus rien partager.

Je sais, vous devez vous dire : pas du tout Ismaël, la foi des extrémistes n’est pas la tienne. Eh bien, au risque de vous choquer, cette fois, je ne serai pas d’accord avec vous.

Ce mot, islamiste, ne veut rien dire pour moi. Lorsqu’un chrétien commet une atrocité, est-ce qu’on dit qu’il est “christianiste” ? Idem pour un juif tortionnaire, c’est quoi ? Un “juifiste” ? Un “judeoniste” ?

Non, on dira un juif criminel ou un chrétien meurtrier, voleur, arnaqueur ou que sais-je.

Mais pour les fidèles de Muhammad, il a été inventé un nouveau mot, tellement la peur de blesser ces pauvres petits musulmans sans défense s’est installée dans nos sociétés.

Mesdames et messieurs, dans la famille musulmane, je demande : l’islamiste !

Alors l’islamiste, en fait, c’est un musulman qui considère que les lois du Coran sont supérieures aux lois humaines, adepte de “l’islam politique”.

Pause !

C’est quoi “l’islam politique” ?

Je suppose que c’est une religion qui fait de la politique, qui crée des lois pour vivre en société, par exemple.

En fait, une religion qui fait de la politique, eh bien c’est une religion. Ben oui, parce qu’une religion, c’est tout le système politique qui s’est agrégé autour d’une croyance. Le pape qui interdit les mariages homosexuels ? C’est de la politique. Un rabbin qui refuse le divorce à une femme tant que son mari ne donne pas son accord ? C’est de la politique. Un notaire musulman qui refuse qu’une femme hérite de la même part que son frère ? C’est de la politique.

Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. En ce qui concerne l’islam, le Coran, qui est la matrice même de tout musulman qui se respecte, est traversé par des dizaines de règles pour vivre en société, de lois, d’interdits et de licites.

Ce que je veux dire, c’est qu’il n’y a pas de différence entre ce qu’on appelle un islamiste et un musulman. “Islamiste” est un mot vide de sens. Il n’y a aucune différence entre un intégriste et moi, même si je considère que ce mec est un salopard doublé d’un charognard.

Toute ma colère ne pourra faire disparaître l’évidence : nous croyons au même dieu, appliquons les mêmes règles, suivons les mêmes lois et, surtout, nous nous considérons comme supérieurs à tout ce qui n’est pas nous.

Vous devez vous dire que c’est le bordel absolu et qu’il n’y a donc aucun moyen de séparer le bon grain de l’ivraie ? C’est exactement ce que je me suis dit à l’époque.

J’ai repensé à mes grands-pères : Aïssa et Larbi

J'étais donc dans cet état quand j’ai arrêté de jeûner en plein mois de Ramadan, durant l'été 2014. Quand je suis retourné chez moi à Bruxelles, je suis allé chez mes parents, un soir de Ramadan, pour rompre le jeûne avec eux.

Jeûne que j’avais déjà rompu dès mon réveil, mais je m’étais gardé de leur dire. Arrivé chez eux, face à la quiétude des lieux, à la douceur des mots de ma mère, à la sagesse de ceux de mon père, j’ai repensé à mes grands-pères : Aïssa et Larbi. Ces deux hommes ponctuaient leur journée d'un passage à la mosquée pour y rejoindre le reste de la communauté et se tourner vers un Dieu qui ne leur demandait rien d’autre que ça.

Jamais je n’ai entendu chez eux la moindre parole violente, insultante à l’égard de quelqu’un qui n’aurait pas la même foi qu’eux. Mon grand-père Larbi était commerçant et il vendait des vêtements de seconde main dans le vieux marché de Tanger. Il fréquentait des Espagnols toute la journée et a connu le pays sous “le protectorat”. Il souhaitait joyeux Noël à ses clients, leur préparait ses meilleures pièces pour la “semana santa” et ce, sans jamais penser à la différence qu’il y avait entre eux. Il voyait des gens qui priaient différemment, qui mangeaient des choses que lui ne mangeait pas, qui buvaient des liqueurs que lui ne buvait pas, et ça se limitait à ça.

Mon grand-père Aïssa, lui, était ouvrier communal et conduisait le camion poubelle de la municipalité. Ses ouvriers étaient des Italiens, des Espagnols, des Marocains… d’autres cultures qui ne l’effrayaient pas. Ils partageaient leur repas à la pause, parlaient de tout et de rien et il voyait en eux d’autres êtres humains, comme lui, avec des mœurs différentes.

Ma grand-mère Rhimou travaillait dans l’hôpital espagnol pour un médecin chrétien qui a sauvé mon père, d’une pneumonie, à la naissance.

Ma grand-mère Mina repassait les cravates d’un richissime anglais qui habitait la maison d’à côté en refusant de se faire payer, car elle voulait juste que cet homme, âgé, continue à être chic quand il sortait. Je le sais, c’est moi qui lui ramenais ses cravates en passant par le toit-terrasse que nous avions en commun.

Je pourrais passer des heures à vous citer des exemples que j’ai connus, vécus par centaines au sein de ma famille.

En revenant à moi, je commençais à m’en vouloir : pourquoi avais-je choisi de réduire toute une civilisation aux méfaits machiavéliques de quelques intégristes ?

L’islam que je m’étais choisi était celui-là.

Je pouvais peut-être choisir de rester sur “le chemin” tracé par cette famille qui était la mienne.

Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs destinations et il était stupide de ma part de rejeter un corps entier uniquement parce qu’un membre était pourri.

J’ai donc repris le jeûne.

Mais à partir de ce jour, j’ai décidé de changer mon rapport à Dieu : je ne bois toujours pas d’alcool et ne mange pas de porc, mais j’ai viré, par exemple, le halal de mon menu. Je me suis rendu compte à quel point cette notion, somme toute nouvelle, car je ne l’ai pas connue durant mon enfance, a favorisé les ghettos et créé le fossé.

Je me souviens d’ailleurs du jour où j’ai essayé d’arrêter : comme un fumeur, j’ai fait plusieurs rechutes. Je me souviens être allé dans un supermarché près de chez moi, avoir pris une escalope de poulet bien emballée sous cellophane et de m’être rendu à la caisse. Je pense avoir fait une dizaine d’aller/retour entre la caisse et le rayon boucherie pour remettre l’escalope à sa place. Mon corps, endoctriné pendant tant d’années, se refusait à passer la caisse avec cette escalope non-halal.

Comme pour le jeûne, il a fallu que je me fasse violence pour y arriver et j’y suis arrivé. Bien entendu, je vous parle de mon chemin et je respecte celui des autres, celui de celles et ceux qui veulent manger halal ou pas.

Chacun son chemin. Ici, je vous raconte le mien.

Ce chemin qui me permet aujourd’hui de continuer à croire en m’étant éloigné des chaînes que certains voulaient m’offrir.

Il n’y a plus de “eux” et “nous”, mais juste, à mes yeux, un nous.

Je sais que je suis libre de croire ou pas, de manger ce que je veux, quand je veux, et de boire ce que je veux, quand je veux sans risquer d’être foudroyé par un Dieu qui ne serait qu’obligation et punition.

Même si nous partageons la même religion, j’ai laissé le dieu de Bassam dans le néant de ses idées nauséabondes et choisi le mien, un dieu qui ne me demande rien, qui ressemble plus à celui de Spinoza…

Un dieu que je peux décider de renier quand je le voudrais parce que je n’y croirais plus, sans risque d’être transformé en statue de sel.

Ça peut vous paraître étrange, incongru, antinomique…

…mais c’est ça mon chemin, et c’est une partie de ce que je suis.

