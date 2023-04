Ainsi il manque à ce jour 700 professeurs rien que dans le réseau secondaire a-t-on pu lire récemment dans un journal sérieux, celui que vous lisez. Certes, il y a des infos bien plus dramatiques mais celle-là me consterne car servir l’instruction est le plus gratifiant des métiers me semble-t-il.

J’avoue ne pas avoir toujours pensé ainsi mais il faut savoir ce que fut la pédagogie des années cinquante et début soixante quand la discipline était de fer, les professeurs craints, les sanctions excessives, avec des gifles banalisées tout comme les “retenues” (l’école, sanction en soi, quelle absurdité !), la compétition érigée en vertu cardinale et les cancres stigmatisés, surtout dans les écoles dites “de standing”. Ce fut mon cas, qui me valut, après deux évasions et autant de renvois, d’être placé dans une école dite pudiquement “pour enfants en difficulté”. Je fis contre mauvaise fortune très… mauvais cœur. Le jeune prof de français, cerné par l’hubris d’alors exigeant qu’il imposât d’emblée son autorité, sanctionnait sans état d’âme mais sans joie, avec même un piment de malice. À chaque incartade, il soulevait sa main, déployant en silence ses doigts en éventail, ce qui signifiait : “vous m’ferez cinq pages”. C’était le tarif basique, mais à inflation potentielle : à dix il levait ses bras et malgré sa taille modeste je songeais à de Gaulle saluant les foules depuis les balcons ; actualité de l’époque. Recopier quoi ? Qu’importe, il fallait juste noircir. J’appelais cela une sanction poil à gratter… la plume.

Un jour j’osai lui dire que je trouvais cette sanction creuse, stupide même, ne recopiant rien mais me lançant tout-à-trac dans une rédaction où j’évoquai par bravade mon ressenti face à ma déshérence scolaire, débordant allégrement les dix pages au risque d’une sanction aggravée, du genre retenue carabinée. Baste ! Mais non, j’attendis. Le surlendemain, me prenant à part pendant la récré, il me dit : “Je vois que punir ne sert à rien puisque tu aimes écrire et le fait même avec une sorte d’allégresse. J’ai lu ta longue chronique -déjà ! – et observe que tu aimes provoquer, mais je n’en ferai pas une histoire car je découvre aussi que tu as un vrai potentiel, que tu es bien plus intelligent que tu ne le crois. Ton immaturité n’est qu’apparente, mais te punir fut utile car je comprends mieux ton malaise dorénavant. Sache en tout cas que tu vaux bien plus que tes singeries. Allez, file !” Je fus estomaqué, appréciant forcément cette empathie libératrice utile pour moi, mais pour lui aussi qui sait ? Je me sentis mieux. Oubliées les sanctions. Mais abrégeons. Janvier 2005 : mon premier Chemins de traverse paraît dans La Libre. Mon fixe sonne, je décroche. Allô ?

“-Bonjour, suis-je bien chez… -Oui, c’est bien moi. -C’est Simon. Simon D… Votre ancien professeur de saint A…. Je vous appelle simplement pour vous dire que l’élève a dépassé le maître, bravo ! ” Stupeur : on ne s’était plus vu ni parlé depuis 47 ans…

J’ai répondu illico : “Au diable le téléphone. Il faut se revoir. On se tutoie : tant de choses à se dire ! ” Nous voici devenus de vieux amis, ainsi que nos épouses. En visite, la mienne vient avec un gâteau “home made” et moi un livre bien choisi flanqué d’une dédicace en clin d’œil. Il préfère de loin la campagne aux villes, et ne s’attardait jamais à Bruxelles où il se rendait à l’école en train, quasiment dès l’aube. Il adore son terroir, Biévène, discrète commune à facilités à cheval sur la frontière linguistique, dont il fut même le bourgmestre. Retraité, il se qualifie désormais de “gentleman farmer” dans son champ garni de légumes et d’animaux. “J’ai troqué une petite classe pour une plus grande” me dit-il devant son portrait ceint de l’écharpe mayorale tricolore. Élu sur une liste CVP alors que je le croyais francophone pur jus, fan de poésie classique, lui qui tenta de nous l’inoculer à coups de lectures imposées et interros écrites en rafale. Un cadeau pour moi, ces leçons jamais oubliées. Il vénère les cathédrales. Un jour il nous demanda : Avez-vous déjà vu Reims ? Non. Nous y allâmes derechef en autocar. Il nous emmena aussi dans une mine de charbon au Limbourg !

Dans son dernier opus “Leçon d’un siècle de vie” (Éditions Pluriel) Edgar Morin, magnifique centenaire, écrit : “Être estimé satisfait le besoin d’estime de soi, dont la reconnaissance par autrui est un pilier essentiel. ” Je confirme car c’est ce que m’offrit l’enseignement professionnel avec d’autres enseignants de son acabit. Alors, même s’il faut mille professeurs de plus, qu’attend-on?

