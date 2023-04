La fibre, on ne parle plus que ce ça. Le miracle descend sur Bruxelles, elle va vous faire surfer sur la vague à la vitesse de l’éclair. Et vous offrir une meilleure image, plus nette, plus lumineuse. Tout ça pour rien, il suffit de demander.

Sauf qu’à y regarder de plus près, votre facture va augmenter de 5€ par mois. Mais bon, le bonheur céleste n’a pas de prix. Et si, mauvais bougre, vous refusez l’installation, celle-ci risque de vous coûter cher si vous décidez de la demander plus tard.

D’accord donc pour l’installation de cette fameuse fibre. Le rendez-vous est pris, telle date entre 8h et 17h. Quand je demande s’il n’est pas possible d’être plus précis dans l’horaire, on me répond qu’il n’y a pas de problème, que le technicien m’appellera une demi-heure avant pour me prévenir de sa visite. Cela n’arrange pas mes bidons d’être assignée à résidence pendant toute une journée. Visiblement, ce n’est pas leur problème!

Le jour venu, le technicien s’amène avec son camion muni d’une nacelle. Ma maison est en retrait, avec un jardinet devant. Mais pas moyen d’effectuer le travail, la nacelle n’arrive pas jusque’à la façade, son bras étant trop court. J’ai attendu pour rien!

Un nouveau rendez-vous est pris. Cette fois le technicien et son camion ne sont jamais venus. Pas de nouvelles, pas d’excuses, rien, le vide sidéral. J’ai attendu une deuxième longue journée pour rien.

Je veux en avoir le coeur net. Je téléphone à Proximus. La personne à l’autre bout du fil ne comprend rien, n’est au courant de rien, ne peut rien faire. Ce n’est pas eux qui interviennent sur le chantier, ils sous-traitent avec un fournisseur français, le meilleur sur le marché. Je ne dois pas m’en faire, un nouveau rendez-vous me sera proposé.

Sur ces entrefaites, ils me donnent deux rendez-vous, à deux dates différentes. Qu’est-ce que je suis supposée faire? Téléphoner pour les prévenir de leur erreur? Je n’ai pas envie de perdre mon temps pour tomber sur quelqu’un qui ne sera au courant de rien. Finalement, ils me contactent pour confirmer une des deux dates. J’en profite pour rouspéter, j’en ai marre de me faire malmener. Mon interlocutrice ne réagit pas, je parle à un mur. Au lieu de me répondre, de m’expliquer la situation, de lever le malentendu, elle me repose les mêmes questions… Est-ce que j’habite bien une maison, à quelle adresse, à quel étage, quelle est la distance entre la façade et la rue… Je sens que je vais bouffer mon téléphone.

Peu après, je reçois un appel pour me confirmer le jour de l’intervention, puis un second. Au troisième, je hurle que je n’en peux plus de leur désorganisation. Peine perdue, mes récriminations tombent dans l’oreille d’une sourde.

Mon technicien s’énerve, saute dans sa nacelle

Le jour J, tout se passe bien… jusqu’au moment où le technicien me dit que le bras de son lift n’est pas assez long. En fait, il garé son camion au mauvais endroit, le bras est en diagonale, il manque un mètre. Je lui suggère poliment de mettre son camion bien en face devant ma maison.

Voilà qu’il a oublié ses attaches Colson dans le coffre de son camion. Je propose d’aller les chercher moi-même. Je fouille, non ce n’est dans ce coffre, dans l’autre alors, je les trouve. Je remonte les escaliers et lui passe son matériel par la fenêtre. Qu’est-ce que je ne ferais pas pour que le travail avance!

Je le vois s’agiter, il ne parvient plus à faire redescendre sa nacelle. Il est là haut, perché comme un oiseau dans son nid, à s’énerver contre sa machine. Deux ouvriers polonais garés dans la rue le regardent amusés. Ils finissent pas avoir pitié de lui. Mon technicien essaie de leur expliquer la manœuvre à suivre. Difficile de se faire comprendre, ces gentils Polonais ne parlent pas le français. Ils chipotent aux différentes manettes de commande situées sur le flanc du camion, tirent, poussent, appuient, tournent… En vain!

Mon technicien s’énerve, saute dans sa nacelle au risque de la décrocher. J’ai peur pour lui, l’oiseau va tomber de son nid et se fracasser les ailes. Finalement, miraculeusement, la fameuse nacelle accepte de redescendre.

Il reste à faire le raccordement à l’intérieur de ma maison. Il m’annonce qu’il va creuser un trou dans le mur de façade à gauche. Je refuse catégoriquement, il y a déjà six trous à droite, faits pas les différents opérateurs précédents, RTT, Coditel, Belgacom, Proximus, etc. Un vrai gruyère. Il accepte.

Il chipote, tripote, cogite, s’agite… Il y a un ennui! Il ne parvient pas à établir la connexion et il n’a pas l’appareil de mesure nécessaire pour détecter l’origine du problème. Il appelle du renfort, deux gaillards s’amènent, tout sourire. Ils opèrent…

Au bout de trois heures, tout est bien qui finit bien! Sauf que! Deux jours plus tard je reçois un message de Proximus me proposant un rendez-vous pour faire la connexion interne. Je ne réponds pas, je n’ai rien demandé et, de toute façon, le travail est fait. Quelques heures plus tard, le technicien venu chez moi m’annonce qu’il ne va pas venir car il est déjà venu!

La dame ne comprend pas grand-chose

Trois jours plus tard, je reçois un avis comme quoi mon rendez-vous a été annulé trop tard et que, de ce fait, je dois payer 59€ d’amende. Je suis pénalisée pour une annulation que je n’ai pas faite d’un rendez-vous que je n’ai pas pris. Kafka se réjouit dans sa tombe, amusé par toutes ces péripéties.

Je me rends à la boutique Proximus, persuadée qu’il vaut mieux traiter cette affaire en face-à-face.

Le préposé me répond qu’il ne peut rien faire et il me conseille d’attendre. Si, lors de la prochaine facture, je vois que je suis débitée de ces 59€, il sera toujours temps de réclamer un remboursement. C’est le monde à l’envers!

En maugréant, je décide de téléphoner moi-même au service financier de Proximus. Une gentille dame me répond. Elle ne comprend pas grand-chose à ce que je lui explique, trop compliqué. Elle cherche une issue dans cet embrouillamini. Elle finit par conclure que c’est à cause de la nacelle trop petite que le rendez-vous a été annulé. Son raisonnement m’échappe, mais je n’insiste pas. Je ne devrai rien payer, c’est ce qui m’importe.

Kafka va enfin pouvoir se rendormir dans son linceul!