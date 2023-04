Longtemps la magistrature en Belgique s’est plainte de la médiocrité des moyens alloués pour remplir une mission toujours plus exigeante. Ces récriminations ont fini par lasser. C’est entendu, la Justice est pauvre, passons à autre chose.

Ce point de vue est réducteur. Le manque de moyens n’est que la face visible de l’iceberg. En réalité, la Justice est affectée par quatre révolutions qui se donnent la main : la révolution du soupçon, celle du nouveau management public, celle de la mondialisation et celle de l’informatique.

En 1996, l’affaire Dutroux a sonné le glas de la confiance séculaire que les Belges éprouvaient pour leur appareil judiciaire. Notre pays s’est trouvé à deux doigts d’une crise de régime. Pour le sauver, on a sacrifié la Justice en la mettant en accusation. Des réformes ont été votées hâtivement, qui l’ont atteinte alors qu’elle était innocente des dérives auxquelles il fallait remédier.

Partant de l’idée erronée que l’affaire susdite avait révélé un dysfonctionnement de l’appareil judiciaire, on s’est mis à concevoir la Justice comme une entreprise dont le rendement peut être augmenté grâce à la mise en œuvre d’outils d’évaluation, de surveillance et de contrôle. Puisque la totalité du réel doit être mercantilisée, il n’y a pas de raison que la Justice échappe à cette lame de fond.

Depuis une petite dizaine d’années à présent, les gouvernements exercent sur la Justice une pression énorme, complètement ignorée du grand public, et qui consiste à la persuader de se gérer elle-même à l’aide d’indicateurs de performance, de plans d’action, de mesures de la charge de travail, d’accords de niveaux de service, de rapports annuels obligatoires et tatillons et d’évaluations répétitives et infantilisantes du personnel tant magistrat que non magistrat.

Le département ministériel de la Justice existe toujours mais il n’est plus que l’ombre de ce qu’il fut. Un nombre croissant de ses compétences est en cours d’externalisation. La gestion des cours et tribunaux, des parquets et des auditorats, avec tout ce que cela implique en termes de processus d’achats, de services et de recrutement, est en passe d’être transférée à de nouvelles entités qu’on appelle les collèges de gestion des cours et tribunaux et du ministère public. En s’évaporant littéralement, l’administration prive les cours et tribunaux du soutien logistique qu’elle leur prodiguait autrefois. Le pouvoir judiciaire devra se débrouiller lui-même et il le fera sur la base d’enveloppes budgétaires fermées, donc soumises à rivalités internes, et moyennant une mise sous tutelle polymorphe.

La mondialisation du droit met à mal la cohérence de notre système juridique et judiciaire. La Cour de cassation, clef de voûte du Pouvoir judiciaire en Belgique, est concurrencée de plus en plus par les juridictions supranationales et par l’apparition d’un droit diffus, coupé du territoire et détaché des États nationaux. Leur souveraineté ne constitue plus qu’une source parmi d’autres de la production normative. Le droit perd sa capacité à réguler les conflits parce que sa prévisibilité décroît au fur et à mesure que sa volatilité augmente. L’insécurité juridique grandit.

Dans le contexte de l’austérité budgétaire et des objectifs de la pensée néo-libérale, l’irruption du numérique et de l’intelligence artificielle au cœur même de l’activité des cours et tribunaux est un phénomène des plus opportuns. La numérisation et la robotisation sont des alliés objectifs dans la politique de désinvestissement appliquée à la Justice depuis si longtemps. L’intelligence artificielle est appelée à restreindre le périmètre de l’action indépendante, novatrice, sociale, voire disruptive, du juge. Il y va d’une subversion de l’acte de juger, lequel requiert un savoir éthique qui s’acquiert par l’expérience et la sensibilité.

Le drame de cette histoire, c’est qu’au stade où nous arrivons, il devient difficile de rebrousser chemin. L’aliénation se définit comme le dépassement d’un point de non-retour. Il ne sera plus possible de réenchanter la Justice lorsque les hommes auront oublié le concept même de cet enchantement.

Il y a une chose qu’il faut rappeler inlassablement : la personne, avec son visage et son nom, est au fondement de la Justice. L’attention aux différences et le refus de penser par masses caractérisent l’approche juridique. Le droit ne se contente pas d’une application mécanique de ses préceptes. Il ne se réduit pas aux équations de la pensée calculatrice. Avec prudence, il veut démêler la matière factuelle pour individualiser la solution.

Dans un procès, comme dans la vie quotidienne, il n’y a pas que les chiffres. Il y a aussi ce qu’on ne peut pas compter, le visage des choses, la couleur du temps, les apparences avant leur traduction mathématique, la nature telle qu’elle s’offre au regard. Alain Finkielkraut l’écrit avec justesse : la science et l’informatique nous sont d’un grand secours mais pour que la Terre demeure habitable, il ne faut pas leur concéder le monopole du vrai. Les tenants d’une digitalisation systématique de la Justice ne font que la défigurer et participer à son enlaidissement.

Car la Justice, c’est d’abord une présence, celle du juge. C’est une rencontre avec un visage. Un face-à-face sans masque ni interface. C’est, par opposition à l’intelligence artificielle, budgétaire ou comptable, l’intelligence affective. C’est une justice à visage humain.

L’évolution de la Justice sous l’impact des bouleversements qui la touchent, devrait nous mettre en garde. Nous sommes tous concernés par l’installation subreptice d’un système où l’homme n’a plus de valeur absolue mais seulement une valeur relative, c’est-à-dire référée à sa productivité ou à ses performances.