À Bruxelles, le lundi 3 avril 2023, un septuagénaire découvre que la porte d’entrée de sa maison a été fracturée. Cette maison a été mise en vente pour finaliser une procédure de divorce, car ni lui ni son ex-épouse n’ont les moyens d’en racheter la totalité. Ils en ont donc confié la vente à une société immobilière et terminent de déménager leurs affaires. Les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité ne sont pas coupés.

L’ex-épouse vient sur les lieux et appelle la police. Il y a eu effraction (une vitre a été brisée) et la maison est accessible à n’importe qui. À l’intérieur de l’immeuble, cinq jeunes hommes se sont installés et se présentent, dans un premier temps, comme des “sans-papiers” (c’est faux, la police le constatera par la suite), ayant froid et étant en difficulté. Ils prétendent que ce n’est pas eux qui ont fracturé la porte et qu’ils l’ont trouvée “ouverte”. Après concertation entre les propriétaires, la police et les occupants, ceux-ci acceptent de quitter les lieux au plus tard le lendemain matin à 7 h 00. Les policiers leur donnent des adresses où ils pourront trouver asile.

Le lendemain matin, quatre des occupants semblent partis, mais leurs affaires sont toujours dans l’immeuble, laissées à la garde du cinquième. Les deux propriétaires rappellent la promesse faite de quitter les lieux. L’homme s’exécute, mais avec une lenteur incroyable.

Vers 11 h 30, tous les effets sont enfin sur le trottoir, mais ses compagnons ne reviennent pas pour aider le jeune homme à les emporter. Les propriétaires font alors à nouveau appel à la police et c’est l’équipe du jour qui arrive. Subitement, les quatre compagnons refont surface. Ils sont plus revendicatifs, résistent et ne veulent pas bouger. L’un d’eux titube et semble sous l’effet de stupéfiants. À nouveau la police leur donne des adresses de lieux où ils pourraient se rendre et attend jusqu’à ce qu’ils emportent leurs affaires et s’éloignent de la maison.

Dans cette maison règne un sacré désordre : ils ont retourné tout ce qui restait, la chaudière hoquette parce qu’elle a été mal utilisée, les lieux d’aisance sont sales, l’eau coule de robinets, des déchets sont mis dans les boîtes de déménagement… Subitement, une pile de documents attire le regard : il s’agit de convocations à se rendre au tribunal pour divers délits que les occupants ont abandonnées…

Que faire en cas de quat illégal d'un logement? ©Vincent Dubois

La loi du 18 octobre 2017

Au cœur de cette affaire, il y a la question du droit au logement et celle des squats. Pour rappel, jusqu’au 18 octobre 2017, occuper un bien inoccupé n’était pas une infraction légale. La loi introduite à cette date visait à donner au propriétaire ou au locataire d’un bien la possibilité de demander l’expulsion des squatteurs via une plainte ordinaire.

Bien sûr, se loger est un droit fondamental, et nul ne conteste le fait que l’exercice de ce droit est rendu particulièrement difficile aujourd’hui pour les personnes précarisées par le système économique. S’il existe des actions politiques bien intentionnées qui visent à occuper des lieux inoccupés pour faire valoir ces droits, l’inverse est aussi vrai et certaines actions criminelles (marchands de sommeil) visent à exploiter les personnes précarisées en leur louant des biens sur lesquels ils n’ont aucun droit pour leur extorquer de l’argent et s’en débarrasser ensuite en les dénonçant comme squatteurs. Chaque situation demande une analyse. Aussi, après avoir été supprimée en 2020 par la Cour constitutionnelle parce qu’elle ne tenait pas compte de la présomption d’innocence, la loi incriminant le squat a été rétablie en 2022.

Aujourd’hui, une plainte pénale ordinaire peut être déposée et c’est le juge d’instruction qui se prononce sur la possibilité d’expulser les squatteurs dans un délai de 72 heures.

La loi du 18 octobre 2017 vise donc à protéger les propriétaires contre les squatters, avec ce bémol : la possibilité d’accorder aux squatters, dans certaines circonstances exceptionnelles, un délai un peu plus long avant de faire procéder à leur expulsion (art. 9).

Pour une meilleure régulation des richesses

Aujourd’hui, personne ne l’ignore, les pouvoirs publics n’ont pas les moyens de faire respecter les droits des citoyens, comme l’accès à un logement décent, à la santé, à la santé mentale, à l’enseignement etc. Tous les services et les institutions publiques manquent de moyens et de personnel. Pourtant, est-ce réellement aux citoyens ou aux particuliers de supporter les conséquences d’une loi, d’une réglementation, d’une mesure prise par les pouvoirs publics face aux défis d’une société qui, par ailleurs, laisse impunis la fraude fiscale et l’enrichissement incommensurable de certaines minorités ? Sommes-nous en train de voir apparaître le concept de privatisation à charge des particuliers de services relevant normalement des pouvoirs publics ?

Dans le cas qui nous occupe, sans accord des parties, les propriétaires du bien n’auraient pas eu le droit d’expulser les squatteurs tant que le juge de paix n’aurait pas rendu d’ordonnance. Ils ont eu de la chance : les squatteurs ont accepté de quitter les lieux. Leur préjudice se limite à payer les factures pour l’eau, le gaz, l’électricité, l’intervention de sécurisation de la porte d’entrée et les dégâts occasionnés dans leurs biens (effets personnels, biens meubles et immeubles). Et si ces occupants étaient restés plus longtemps encore, notamment dans le cadre d’une procédure légale ? Les propriétaires pourront-ils envoyer leurs notes de frais aux pouvoirs publics qui choisissent de ne pas laisser les occupants “à la rue” et préfèrent les “loger” chez les particuliers ?

Optons pour des choix justes : oui, nous avons les moyens de faire face aux défis de demain, choisissons ensemble comment réguler les richesses sans appauvrir plus encore ceux qui remplissent leurs devoirs de citoyens en travaillant, en payant leurs impôts et en donnant aux institutions publiques les moyens d’accueillir et de soutenir ceux qui sont fragilisés par notre système économique. C’est la seule voie pour garantir le consentement des personnes – le minimum utile pour que le lien social soit possible –, la seule voie pour éviter la criminalisation des personnes qui n’ont pas accès, faute de places et de moyens, aux services d’aide sociale.

Pour en savoir plus sur le sujet :

https://www.teamjustitie.be/fr/2022/12/01/la-loi-incriminant-le-squat-retablie-les-expulsions-accelerees-a-nouveau-possibles/

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017101808