On est là !

On est là !

Même si Giorgia ne l’veut pas,

Nous, on est là !

Pour l’honneur des parents queer,

Et les droits de leurs enfants,

Même si Giorgia ne l’veut pas,

Nous, on est là !

Contre les conservateurs,

Et pour un monde meilleur,

Même si Giorgia ne l’veut pas,

Nous, on est là !

Tel est le refrain que Giulia et Federica, Luca et Ricardo, et tant d’autres pourraient entonner le 10 juin prochain devant le Palazzo Chigi, siège de la Présidente du Consiglio dei Ministri, à l’occasion du défilé de la Gay Pride sur les vie et le piazze de la Città eterna. Car en effet, après les migrants et les ONG de sauvetage en mer, c’est bien au tour des couples homosexuels et leurs enfants de faire les frais de la politique discriminatoire du Gouvernement de droite dure dirigé par Giorgia Meloni en Italie.

Rien d’étonnant, pourrait-on penser, tant l’opposition de Meloni et ses acolytes au renforcement des droits des personnes LGBTQI + est exprimée avec une férocité glaçante depuis plusieurs années, sur les places publiques, dans la presse, sur les réseaux sociaux. La thématique de la famille, sacro-sainte du nord au sud de la Péninsule, a été un élément central dans sa campagne électorale pour les dernières législatives, affirmant maintes fois qu’elle s’opposait résolument à l’adoption d’enfants par les couples homosexuels, invoquant le droit des enfants à avoir une maman et un papa – autre manière de dire que le couple hétérosexuel est et doit rester le socle de la famille et, par extension, de la société italienne. Ce positionnement idéologique en faveur de la famille traditionnelle s’est d’ailleurs traduit, dès sa prise de fonction en tant que Première Ministre, par la modification du nom du Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia en Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità.

Mais voilà que ce qui était hier encore de l’ordre du discours, du symbolique, devient aujourd’hui une action politique qui pèse véritablement et lourdement sur les vies de plusieurs milliers de familles homoparentales, aussi appelées Famiglie arcobaleno (familles arc-en-ciel). En effet, à la mi-mars, le Gouvernement Meloni a promulgué une circulaire qui demande aux maires de ne plus procéder à l’enregistrement à l’état civil des actes de naissances étrangers d’enfants de couples homosexuels. Ainsi, ne peuvent plus être enregistrés les enfants de deux pères qui ont eu recours à la gestation pour autrui (GPA) à l’étranger (où la procédure est consentie) de même que les enfants de deux mères qui ont eu recours à la procréation médicalement assistée (PMA) et qui ont accouché en Italie. Pour rappel, la loi italienne ne prévoit pas que les couples homosexuels puissent avoir des enfants : la loi 40 sur la PMA de 2004 n’autorise pas l’accès aux banques de sperme aux couples de lesbiennes – l’autorisant exclusivement pour les couples hétérosexuels (mariés ou non) – ; et elle interdit le recours aux mères porteuses. Cet état de fait pousse de nombreux couples homosexuels à se rendre à l’étranger pour avoir recours à la PMA, pour les unes, et à la GPA, pour les autres. Or, une fois de retour en Italie, la situation familiale de ces couples se complique davantage car seul le parent biologique jouit d’une reconnaissance, l’autre parent, non biologique, n’ayant légalement aucun droit sur l’enfant et ne pouvant pas recourir à l’adoption – celle-ci étant également interdite aux couples homosexuels. La circulaire du Gouvernement de droite dure a pour effet immédiat de contrecarrer la mise en œuvre de procédures d’enregistrement d’enfants de couples homosexuels au sein de quelques mairies progressistes, dont celle de Milan.

Ainsi, avec cette circulaire, Meloni et son gouvernement s’opposent une nouvelle fois, avec cynisme, à la reconnaissance des familles homoparentales italiennes, ne se souciant guère de léser leurs enfants et leurs droits au passage. D’autant plus que c’est l’UE qui veut imposer une réglementation facilitant la reconnaissance des familles homoparentales par l’obligation pour les pays de l’UE à reconnaître une filiation établie dans un autre État membre, y compris pour les familles homoparentales. Mais, on le sait, en Italie, on ne touche pas à la famille… Quitte à se placer aux côtés des pays les plus restrictifs en matière de droits des personnes LGBTQI +, comme la Hongrie et la Pologne.

Face à ce gouvernement ouvertement homophobe, l’arrivée récente à la tête du Parti Démocratique (PD) d’Elly Schlein est une lueur d’espoir pour la gauche et pour les personnes LGBTQI + italiennes. Croisons les doigts. Et notons au passage que le 17 mai prochain est la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie.

