19 avril 1943. Une main se lève. Cette main, c’est celle de Mordechai Anielewicz, 24 ans. Par ce geste, il vient de déclencher une insurrection, celle du Ghetto de Varsovie. De la cohue provoquée parmi les 2000 soldats allemands venus donner le coup de grâce au Ghetto, ne sort qu’un seul cri : “Juden haben Waffen”, “Les Juifs ont des armes”. Après presque trois années de peur, de famine et de déshumanisation, le ghetto vient de se soulever. Non pour sa survie, les 700 combattants pour beaucoup à peine majeurs et les 350 revolvers à disposition ne feront pas tomber une armée dominant l’Europe. Ces adolescents le savent. Ils ne combattent pas pour la victoire. Ils combattent pour la Liberté. Celle de choisir leur mort, une mort sans chaînes, une mort debout, une mort les armes à la main pour tuer la haine, pour laver l’honneur. Les Allemands prévoyaient de faire tomber le Ghetto en trois jours, quelques centaines de gamins l’ont fait tenir vingt-huit jours.

Ce même 19 avril 1943, en Belgique cette fois, le jeune juif Youra Livschitz (26 ans) et deux de ses camarades, Jean Franklemon (26 ans) et Robert Maistriau (22 ans), entreprennent une action unique dans l’histoire de la Résistance en Europe de l’Ouest : attaquer un convoi de déportation de Juifs et leur rendre la liberté. Se voyant privés de soutien de la part des partisans en raison des risques encourus, ils ne seront pas trente résistants mais trois gamins à s’attaquer à ce train. Ils ne seront pas armés de trente fusils mais d’un seul revolver chargé de seulement sept balles fourni par un membre du groupe G, de trois pinces coupantes et d’une lampe tempête achetée à la hâte la veille. Ces jeunes, sous les balles, par leur audace, permettront à dix-sept personnes de s’échapper.

Notre responsabilité est double

Hasard du calendrier, ce lundi 19 avril 1943 était également le premier jour de la fête de Pessah, cette fête qui célèbre la sortie des Hébreux d’Égypte. Par cette évasion, ils rompaient alors avec 400 ans d’esclavage. Cette célébration, véritable ode à la Liberté pour des générations entières de Juifs, est l’un des fondements majeurs du judaïsme. Comment donc ne pas voir dans la révolte du Ghetto de Varsovie et dans l’attaque du XXe convoi la marque d’une longue tradition juive qui s’inscrit notamment dans l’héritage de Pessah, celle de l’émancipation du faible face au puissant.

Pour ne pas être pris vivant, Mordechaï Anielewicz se donnera la mort avec son État-Major le 8 mai 1943. Youra Livschitz sera arrêté, incarcéré à Breendonck et fusillé au Tir National le 17 février 1944.

En ce 19 avril 2023, 80 ans jour pour jour après ces deux actes de résistance, il nous revient de prendre collectivement la mesure de cet héritage inestimable que nous laissent ces jeunes Juifs européens. Ma génération se trouve devant d’immenses défis à relever et j’ai le sentiment que notre responsabilité est double. Albert Camus, lors de son discours de réception du prix Nobel de littérature en 1957, déclarait que “chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse”. La nôtre en l’occurrence se trouve confrontée à ce double défi : à la fois tenter de l’empêcher de se défaire face à, pour ne citer qu’eux, l’affaiblissement de nos démocraties, le dérèglement climatique ou encore le creusement des inégalités et tenter de le refaire en réinventant justement notre rapport à la démocratie, à la planète et à la solidarité.

Notre héritage à nous, jeunes Européens, juifs et non juifs, est riche d’actes d’héroïsme et de bravoure uniques. Il est également riche d’individus qui, à partir de leurs identités particulières, ont mené des combats pour l’Humanité et en son nom. 80 ans après l’insurrection du Ghetto de Varsovie, 80 ans après l’attaque du XXe convoi, à l’heure d’une explosion électorale et culturelle de l’extrême droite sur l’ensemble du continent, il est non seulement nécessaire de nous en rappeler mais également, et c’est peut-être le plus important, de nous en inspirer. Car c’est de notre héritage commun qu’il s’agit.