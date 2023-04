”– Enfin chéri, tu es là ! Je suis toute retournée depuis ce matin.

– Mais que se passe-t-il ?

– Les voisins ! Tu n’as pas vu ? Ils ont une nouvelle porte de garage. De qui avons-nous l’air à présent ?”

Vous vous souvenez peut-être de cette publicité qui sévissait sur nos ondes il y a quelque temps déjà et qui incitait à l’acquisition d’une nouvelle porte de garage de marque bien précise en mettant clairement en avant l’envie comme argument de vente. Nous savons bien entendu que cette passion triste est un moteur très puissant largement utilisé par la publicité mais nous n’en sommes peut-être pas toujours assez conscients. Je n’ai pu m’empêcher d’y penser en lisant cette récente et remarquable interview de Jacques Séguéla dans La Libre. La pub, dit-il, est le plus beau métier du monde “parce que nous vendons du bonheur.” On peut respecter cet homme, admirer son talent et son dynamisme mais n’être pas d’accord avec cette affirmation. Je crois, au contraire, que sous ses dehors bling-bling, paillettes et rêve de satisfaction immédiate du désir de posséder, la pub favorise une passion triste et destructrice.

La publicité ne vend pas du bonheur mais de la frustration car elle met sans cesse sous nos yeux ce que nous pourrions posséder alors que notre budget nous en empêche; elle nous fait miroiter ce que nous pourrions vivre alors que notre existence concrète nous impose ses limites. Les publicitaires profitent de cette insatisfaction et nous font croire que nous pourrions l’apaiser en achetant des objets dont nous n’avons nul besoin ou des services qui n’apportent aucun avantage évident à nos modes de vie. La publicité vend de la jalousie envieuse comme celle qui étreint la voisine de l’heureuse propriétaire d’une nouvelle porte de garage comme celle des admirateurs des montres coûteuses portées par Sarkozy et justifiées par Jacques Séguéla avec cette phrase célèbre : “Si a cinquante ans tu n’as pas une Rolex, c’est que tu as raté ta vie.” La publicité fabrique des fashion victims qui sont la proie des intérêts commerciaux de l’industrie de la mode et des moutons soumis aux préjugés de la société. Une fashion victim peut dépenser d’importantes sommes d’argent pour des vêtements à la mode même s’ils sont disgracieux et inconfortables comme des jeans prétroués portés l’hiver ou de lourdes chaussures de combattants ukrainiens en plein été. Les marques de luxe aidées par des influenceuses confortablement installées à Dubaï vendent une illusion d’appartenance à une communauté libre et indépendante qui porte des sweat-shirts qui sont eux-mêmes des enseignes publicitaires et des sneakers qui peuvent atteindre des prix sans aucune mesure avec leur valeur réelle. La publicité est mensongère quand elle nous fait croire que le bonheur s’achète, que l’amitié s’acquiert au prix de la conformité aux stéréotypes sociaux et que les rides s’effacent avec la même aisance qu’une tache sur un plan de travail dans la cuisine heureuse de la petite maison dans la prairie. La publicité est destructrice. Destruction sociale lorsqu’elle favorise la diffusion de produits qui participent largement à l’exploitation d’une main-d’œuvre sous-payée et dépourvue de droits sociaux dans les paradis délocalisés. Destruction environnementale lorsqu’elle agit comme un des plus puissants moteurs de notre société de la consommation, du jetable et de l’obsolescence programmée.

Il n’y a pas de pub dans le petit bois derrière chez moi

Mais, me direz-vous, une société sans pub serait bien moche, non ? Nos villes seraient tristes et nos magasins laids comme des enseignes de l’ex-URSS, nos téléviseurs déprimeraient négligés par une population sans entrain tout habillée de gris. Est-ce si sûr ? Il n’y a pas de pub dans le petit bois derrière chez moi et je m’y sens très bien. Lorsque j’ai la chance de rejoindre l’hiver les plages désertes de la Manche, la publicité ne me manque pas et, par bonheur, il n’y a pas encore de page de publicité dans les romans que j’aime. Tout ceci est très subjectif, bien entendu, mais voici que je découvre une étude publiée en 2020 par le Pr Andrew Oswald de l’université de Warvick et qui montre une corrélation négative entre les dépenses publicitaires et le niveau de satisfaction de la population sur un échantillon de 900 000 personnes interrogées dans 27 pays européens. Pour vivre heureux, vivons donc cachés de la publicité mais je dois vous laisser car ma nouvelle porte de garage est arrivée et je ne veux pas manquer de voir l’effet qu’elle fera sur la voisine !