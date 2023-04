Ma première rencontre avec les algorithmes date de la fin des années soixante, lors de mes études d’ingénieur en mathématiques appliquées, à l’Université Catholique de Louvain. L’informatique était alors à ses débuts, Internet n’existait pas. Nous faisions la file pour aller déposer nos cartes perforées et disposer de quelques minutes d’un unique ordinateur qui tournait surtout la nuit. Sans machine disponible, l’essentiel des cours était donc centré sur la théorie plus que sur la pratique. Bref, nous étions contraints à calculer moins, et à penser plus. Quel privilège !

Ce qu’on appelait “algorithme” à l’époque se résumait à une série d’instructions destinées à un ordinateur pour qu’il fasse ce qu’on attendait de lui. Ce cahier de charges codé avait pour nom “programme informatique”.

Tout comme il existe des méthodes de travail, un algorithme est une méthode de pensée. Des professeurs inspirants à qui je suis aujourd’hui encore reconnaissant nous expliquaient que pour atteindre un même objectif, certains algorithmes étaient plus efficaces que d’autres.

J’ai pensé à eux dès mon premier jour de travail en 1974. Engagé au service informatique de la Générale de Banque, la machine sur laquelle j’ai fait mes débuts était tellement sommaire qu’elle n’était pas capable de faire une division ! Et j’ai donc dû dessiner mon premier algorithme pour pouvoir effectuer une division uniquement au moyen de soustractions…

50 ans plus tard j’ai demandé à ChatGPT comment faire cela. Dans un français impeccable, la réponse est apparue immédiate, limpide, structurée, prête à l’emploi. Aujourd’hui des algorithmes peuvent donc élaborer, proposer et programmer des algorithmes….

Le jour du calcul

Le XXe siècle a été celui des mathématiques, le XXIe sera celui des algorithmes.

Le mot est un hommage à Al Khwarizmi, nom de l’auteur du plus ancien traité d’algèbre connu. Le mathématicien arabe cherchait entre autres à aider les juristes et autres hommes de loi en établissant, étape par étape, des procédures qui devenaient alors bien définies, claires, rigoureuses et réplicables. Alors qu’on leur reproche aujourd’hui d’être opaques, les premiers algorithmes avaient au contraire un objectif de transparence ! Le but était en effet d’éviter des processus décisionnaires obscurs et subjectifs, trop dépendants de l’humeur ou de l’intégrité des juges.

El Mahdi el Mahmdi, professeur-adjoint à l’École Polytechnique, avance une explication sémantique. Il rappelle que le livre de Al Khwarizmi était écrit en arabe, et que le même mot Hissab peut parfois désigner le calcul mais aussi le jugement. Dans la tradition coranique Yawm Al Hissab signifie littéralement le jour du calcul.

Un algorithme est une méthode qui permet d’atteindre un but en un nombre fini d’étapes distinctes. Consciemment ou non, c’est ce que nous faisons toute la journée. Pour trouver du sirop d’érable dans un supermarché, ranger une bibliothèque, tondre le gazon, jouer au Scrabble, retrouver des clés égarées ou choisir une destination de vacances, nous avons notre manière de faire.

Un algorithme est un “mode d’emploi” formalisé et disponible, c’est une solution “une fois pour toutes” qui évite de devoir repenser à zéro chaque fois qu’un même problème réapparait, même si les données sont différentes.

Grève du zèle

Les algorithmes ne peuvent pas tout, l’essentiel de l’humain leur est inaccessible. La vie est en effet parsemée de moments importants qui échappent à tout raisonnement analytique. Au restaurant, un supplément se calcule, un pourboire non, car c’est un geste de l’instant, raisonnable mais non rationnel. La nuance entre les deux adjectifs est importante car elle nous distingue des machines.

Pour préciser ce qui nous sépare, il est intéressant d’observer ce qu’on appelle une “grève du zèle”. Ce concept étrange consiste paradoxalement à paralyser une administration en travaillant… parfaitement bien !

Si une “grève du zèle” est possible, c’est parce que les lois ou autres réglementations ne sont jamais parfaites, et ne pourraient même jamais l‘être. Toute procédure nécessite des simplifications faites d’arbitrages et de compromis et a donc toujours, et tout aussi nécessairement, un côté ridicule. D’une certaine manière, il est absurde de ne pas pouvoir voter la veille de ses 18 ans.

“Bien travailler” implique une “distance à la règle” qui a pour nom discernement. “Bien travailler” n’est possible que si l’on ne suit PAS toutes les règles à la lettre.

Mais les algorithmes sont têtus, bornés, obtus. La distance à la règle est un concept qui leur est totalement inaccessible. Les algorithmes ne pensent pas, ils exécutent. Ils s’exécutent. Ils font très bien, et surtout très vite, ce pour quoi ils ont été conçus, car cela ne requiert ni intuition, ni perspicacité, ni connaissance particulière, ni créativité, ni esprit critique.

Ce zèle absolu n’est en rien de l’objectivité ou de la neutralité. Les algorithmes reflètent simplement les valeurs et les préjugés de ceux qui les ont conçus, ils reproduisent les stéréotypes et les usages statistiquement les plus courants. Si vous demandez à Google Translate de traduire a journalist ou a politician, la réponse sera un journaliste ou un homme politique. Mais pourquoi pas une femme ? Par contre a secretary sera traduit par une secrétaire ! Mais pourquoi pas un homme ?

Start-up ou hold-up ?

ChatGPT ne cite – et forcément ne rémunère – aucune de ses sources. Le point de départ de la start-up a été un hold-up. Pour le moment, sur les sujets sensibles, aucune thèse n’y est défendue avec fermeté. L’algorithme obéit à ses concepteurs qui en ont fait un modèle de langue de bois. Mais dans des mains mal intentionnées, ChatGPT pourrait vite devenir une langue de vipère.

Cet algorithme impressionne par sa capacité à simuler les comportements humains, mais cela ne lui donne pas pour autant la moindre humanité.

Au-delà de ce qu’il imite, votre algorithme n’est plus valable !