Selon les dirigeants des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et al, qui se plaignent de ployer sous le joug du dollar tout puissant, il suffirait de s’accorder sur l’utilisation d’une monnaie tierce dans le règlement des échanges pour mettre fin à la domination insolente de la devise américaine. Cette naïveté s’appuie sur une incompréhension du fonctionnement des marchés et mécanismes financiers, lesquels ont accumulé au cours des siècles, des innovations, des régressions, et surtout des crises qui en ont façonné les contours actuels.

Au cours de l’histoire, divers étalons (coquillages, métaux précieux, £ Sterling, $ américain), une variété d’instruments (lettres de change, actions, obligations, produits dérivés…), et une succession de places financières (Foires, Gênes, Paris, Amsterdam, Londres, New York…) ont imposé leur domination. Malgré des crises financières de plus en plus sévères, dont les répercussions aujourd’hui se propagent au globe entier, l’importance des marchés n’a fait que se développer en volume et en sophistication ; en parallèle une réglementation toujours plus pointue s’est mise en place pour tenter d’en maîtriser les effets (et les nombreuses dérives), dans un monde de plus en plus dépendant de leurs fiabilités.

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la domination du $ et du marché financier américain s’est progressivement imposée au point de devenir une proposition auto-réalisatrice dans chacune de ses caractéristiques principales : liquidité, sécurité, réglementation, supervision, technicité, sophistication, etc. Un des derniers bastions à faire de la résistance a été le marché des changes longtemps dominé par Londres. Le légendaire “câble” fixant le taux de change £/ $ n’est plus qu’une “paire de taux de change” parmi d’autres ; la marginalisation de la £, devenue une monnaie essentiellement domestique, a été encore renforcée par le Brexit. De même pour l’€, tant que qu’il n’y a pas concordance entre la souveraineté politique et monétaire de la zone où il circule, la Monnaie Unique demeurera un chantier inachevé, tributaire d’un accès au marché financier américain dont la domination restera incontestée.

Alors que le volume des échanges sur les marchés financiers n’a représenté, jusqu’aux années 1980, qu’une fraction (croissante) du PNB mondial, il a explosé de façon exponentielle depuis et représente aujourd’hui des multiples de la valeur des transactions de biens réels sous-jacents. C’est ce qu’on a appelé la “financiarisation” de l’économie qui a simultanément démultiplié les risques que ses acteurs sont amenés à gérer. Cette tâche s’est compliquée par un interventionnisme croissant des Banques Centrales susceptibles de rompre les équilibres traditionnels ; sans surprise, leurs actions sont dominées par la Banque Centrale américaine dont la priorité demeure son marché intérieur.

Ainsi, par exemple, une simple transaction d’achat de céréales par l’Afrique du Sud à la Russie, va de pair avec au moins un contrat d’assurance (Lloyds), plusieurs transactions de change au comptant et à terme (pour pallier l’inexistence d’un marché liquide du Rand contre le Rouble), nécessite l’introduction d’une devise intermédiaire qui s’avère généralement être le $ ; de surcroît, des contrats de dérivés supplémentaires assureront la couverture du risque de change (entre la signature du contrat et les échéances de paiement prévues), celle des fluctuations des prix des matières premières sous-jacentes ou encore des taux de fret. En général, tous ces contrats ne trouveront leur contrepartie que sur des marchés spécialisés, difficilement dé-localisables ; leur majorité sont libellés en $ pour assurer aux opérateurs un marché suffisamment liquide et disposant des infrastructures nécessaires (plateformes de compensation sécurisées, surveillance des marges, etc.) pour pouvoir rendre aux contractants les services requis.

Un deuxième domaine, devenu gigantesque, où il sera difficile de supplanter la domination du $ (ou du moins des devises occidentales), est celui de la gestion de patrimoines. Si une diversification planétaire des risques est souhaitable, il n’en demeure pas moins vrai que très souvent les actifs les plus désirables et les plus sûrs sont localisés dans les pays dont les économies sont les plus développées ; de surcroît, les économies émergentes, y compris les Brics, sont celles qui présentent le plus de risques de change (valeur de la devise) et de risques de liquidité (liberté de mouvements des capitaux). S’y ajoute une dimension éthique qui prend de plus en plus d’importance et qui enjoint les gestionnaires de fonds de refuser de gérer des portefeuilles appartenant à des clients douteux (voir le site Web de Tony Nangle sous la rubrique “Principals with Principles”). Les nantis (y compris certains fonds souverains) des pays qui prônent la dé-dollarisation du marché, risquent forts d’être les premiers à se voir exclus des opportunités de protéger leurs biens qu’ils soient par ailleurs bien ou mal acquis.

De l’ordre du rêve

La prétention des Brics et de leurs affidés à vouloir substituer des moyens de paiement qui échappent à l’exercice de la souveraineté des États-Unis sur leur propre monnaie, demeure pour l’instant de l’ordre du rêve. Toute tentative de l’imposer unilatéralement conduirait à l’écroulement du système de paiements mondial en vigueur. Il en résulterait une crise qui, en plus des risques de confrontations militaires, entraînerait une fragmentation et une chute vertigineuse du volume des échanges économiques, exacerbant par la même occasion les risques de pénuries. Cela entraînerait inévitablement des restrictions dans la liberté de mouvements des personnes, des biens et des capitaux, de contrôles des changes, etc., rappelant la situation qui a prévalu au lendemain de la deuxième guerre mondiale ; les générations actives actuelles sont incapables de se projeter dans cet environnement qui leur est inconnu. Loin d’améliorer le niveau de vie des populations les plus défavorisées, on assisterait à leur exploitation aggravée par leurs nouveaux mentors autocratiques à l’aune des régimes qu’ils imposent à leurs propres citoyens. De surcroît, l’accès aux ressources indispensables de l’Occident, nécessaires à leur développement et à leur adaptation au réchauffement climatique, serait considérablement entravé, exacerbant le niveau général des tensions géopolitiques et les pressions migratoires.

Si le ré-ordonnancement de l’exercice de la puissance financière mondiale peut apparaître à première vue comme “juste”, elle ne peut s’envisager que dans le cadre d’une négociation multilatérale librement consentie. Son objet viserait à limiter l’effet de décisions dont la mise en œuvre unilatérale confère aujourd’hui aux États-Unis des pouvoirs exorbitants dont les effets peuvent être comparables à l’utilisation d’une arme de destruction massive. Il doit aussi viser à préserver les progrès techniques et les innovations pour en faire bénéficier le plus grand nombre, notamment les plus démunis.

Une crise aurait des effets tout aussi désastreux sur un Occident peu résilient aux souffrances que sur le reste du monde ; en préalable à toute négociation, il conviendrait de mettre un terme aux confrontations idéologiques qui opposent le camp emmené par la Chine à celui qui entoure les États-Unis. Seule une prise de conscience de la complexité des relations irréversibles engendrées par la mondialisation peut éviter le risque que le globe ne retourne, malgré lui, à l’âge de la pierre ! En attendant, pour le meilleur ou le pire, le dollar n’est pas près de voir sa suprématie remise en cause.