Souvent, je me suis demandé ce qui avait conduit à ce que la Belgique soit devenue un pays tellement complexe, alourdi d’institutions alambiquées et paralysantes, incapable de se réinventer ou d’exprimer une vision sociétale claire, dans un contexte d’État lesté par une forte administration.

La réponse découle bien sûr de la difficulté de rassembler des populations ressortissantes à quatre régions linguistiques et dont les inflexions culturelles, sociales et politiques sont très différentes.

Mais l’explication découle peut-être aussi de l’artifice de l’existence du royaume. La Belgique a dû s’inventer une existence puisqu’elle est un territoire flottant, à peine délimité par 60 km de côtes et sans même posséder l’estuaire de l’Escaut. Indépendante depuis 1830 dans le sillage de la Révolution française orléaniste du roi Louis-Philippe (qualifiée de monarchie de juillet), dont notre premier roi épousa la fille, le royaume dut se créer de l’intérieur. Le récit national qui veut que la Belgique existe depuis le fond des âges et que sa naturalité soit confirmée par l’existence de neuf tribus gauloises correspondant exactement aux neuf provinces d’antan ne convainc plus grand monde. Il en est de même pour l’indépendance embrasée par la représentation de La Muette de Portici en août 1830 donnée en l’honneur de l’anniversaire de Guillaume Ier des Pays-Bas.

L’obligation permanente du consensus

À part les deux guerres mondiales, qui conduisirent d’ailleurs à ce que son territoire, pourtant neutre, serve de paillasson à l’armée allemande en campagne, aucun événement majeur n’altéra son existence. Certes, la monarchie fut mise au vote en 1950 à la suite de la question royale, mais après une régence et une abdication, elle survécut au temps. La colonisation fut évidemment épouvantable et la décolonisation chaotique, mais elle fut moins sanglante que d’autres retraits impérialistes. Quelle différence avec l’Allemagne qui, en moins de deux siècles, fit trois fois la guerre à la France, commit sa réunification, connut deux Reichs et deux républiques, tout en étant occupée, divisée et réunifiée ! Pendant la même période, la France connut une monarchie, un empire, quatre républiques et une période innommable, l’État français, entre 1940 et 1944.

Pour exister sans devoir tirer la synthèse de ses contradictions, la Belgique s’est placée dans l’impossibilité de se renouveler. Le pays s’est volontairement complexifié de l’intérieur, puisqu’aucune barrière, de nature géographique ou géologique, ne lui permet de se singulariser. On pourrait argumenter que les Pays-Bas sont confrontés aux mêmes contraintes, mais c’est oublier qu’une partie de ce pays est sous le niveau de la mer (d’où son ancien nom de Hollande, qui signifie pays creux), ce qui exige un effort commun pour assurer son existence.

On avancera que la prise de décision politique est presque impossible à cause d’une représentation proportionnelle qui exige des compromis. Mais c’est peut-être aussi un des secrets du pays : la complexité institutionnelle assure, au prix d’une inefficacité incontestable et d’une gestion sous-optimale alourdie par le poids de l’administration, l’obligation permanente du consensus. Et c’est ainsi que les réformes sont rares et toujours marginales. Seuls des constats irréfutables ou des événements exogènes, comme un emballement de l’endettement public ou à l’époque, l’entrée de la Belgique dans la zone euro, conduisirent à des sursauts décisionnels, souvent assurés par l’extraction du processus démocratique au travers des pouvoirs spéciaux. C’est d’ailleurs sans doute ce que le prochain gouvernement issu des élections de 2024 exigera. Même la crise du Covid ne fut pas capable d’assurer un sursaut national résilient. Au contraire, elle révéla un indescriptible charivari.

Le moteur du pays est sa concertation sociale

Et c’est ainsi que solidifiée de l’intérieur, la Belgique est un pays de droits acquis et d’immobilités. Karl Marx dit, à juste titre, en 1869 de la Belgique qu’elle était “le paradis et la chasse gardée des propriétaires fonciers, des capitalistes et des curés”. Le véritable gouvernement du pays ne correspond pas à ses expressions politiques, puisque le parlement est souvent déserté et qu’il est, comme le gouvernement, dépendant d’accords partisans. L’article 36 de la constitution qui stipule que le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat s’applique dans la forme, mais pas dans le fond. Je crois d’ailleurs que le véritable moteur du pays est sa concertation sociale, qui régit les rapports de force entre les syndicats et le patronat. Le groupe des 10 (qui rassemble les instances dirigeantes des organisations syndicales et patronales NdlR) est le mur mitoyen de la solidarité. Qu’il est d’ailleurs frappant de constater que les véritables dirigeants du pays ne découlent pas de la Constitution, puisque ce groupe des 10 et les présidents de partis en sont les véritables patrons exécutifs.

D’un point de vue économique, le sud du pays mit des décennies à tirer un trait sur une révolution industrielle que l’abandon des mines de charbon et l’arrêt de l’extraction du fer avaient pourtant confirmé, tandis que le Nord décida, à marche forcée et sur base d’un projet régionaliste, de devenir une des plus prospères régions d’Europe.

Les têtes qui dépassent sont vite dévissées

Comme le royaume est un pays de compromis, les têtes qui dépassent sont vite dévissées. C’est vrai dans tous les domaines : les tonitruants et les intempestifs finissent par se calmer ou à en être réduit au silence, les agités se résignent, les universités sont désargentées, les bâtiments publics, comme le Palais de Justice et les tunnels de Bruxelles, tombent en ruines, les artistes doivent se produire à Paris et l’enrichissement est suspect. Mais faut-il s’en étonner ? Comme la Belgique est une plaine de transit, très bien desservie par de nombreuses voies de transports, les flux de matières et de capitaux glissent, sans s’arrêter, sur son territoire. D’un point de vue géométrique, le pays n’est pas ancré verticalement, mais couvert horizontalement. Son centre de gravité est donc mobile.

Heureusement, le royaume reste la capitale de l’Europe et le siège de l’Otan, ce qui assure un barycentre international. C’est d’ailleurs parce que le pays est artificiel que des centres décisionnels s’y implantent. Le manque d’ambition nationale ne fait pas d’ombre aux puissances étrangères qui y délèguent une partie de leur souveraineté.

Mais, au-delà de ces constats étonnants et du sentiment permanent que le brouhaha collectif étouffe l’action décisive, la Belgique reste un État social de qualité et de liberté qui assure l’égalité des chances dans un contexte de solidarité. Et c’est peut-être là que se situe la merveille de sa réussite : son apparent manque d’ambition et sa cacophonie politique camouflent le souhait de l’apaisement social et de la tempérance économique que les pères fondateurs du royaume avaient finement anticipés.