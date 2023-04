Carte blanche de 400 parents sur les inscriptions en première secondaire: la discrimination n’est pas une solution

L’objectif d’éducation à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques étant au cœur des programmes scolaires de la FWB, on pourrait espérer à tout le moins qu’une réforme de la procédure d’inscription pour l’école secondaire fasse l’objet d’un débat et d’une communication transparents, en particulier vis-à-vis des parents concernés.

Or la réalité que nous vivons est très éloignée des déclarations de la ministre relayées dans les médias. Mme Désir a annoncé un renforcement du critère domicile/école secondaire et du critère de choix des parents. Cependant, malgré notre proximité de l’école secondaire et notre choix, nous constatons, nous parents d’enfants sortant de l’école primaire du Christ-Roi de Laeken ou de Maria Assumpta et ayant inscrit nos enfants au Lycée Maria Assumpta, que le classement de la CoGI a relégué nos enfants dans les oubliettes des listes d’attente.

Pourquoi ?

Parce que la réforme du calcul de l’indice composite a introduit un critère de discrimination fondé sur l’indice socio-économique de l’école primaire. Ainsi, selon des données et des calculs invérifiables, chaque école primaire se voit attribuer une cotation censée refléter le niveau socio-économique des parents et pesant favorablement ou défavorablement sur l’inscription des enfants en secondaire. Madame Désir soutenait que ce critère serait “faible au regard des autres”.

Force nous est de constater qu’au contraire, il change radicalement les possibilités d’inscription de nos enfants. En effet, malgré sa mixité et son implantation au nord de Bruxelles, le Christ-Roi de Laeken se retrouve dans l’indice socio-économique 18, l’école primaire Maria Assumpta 16 (sur un maximum de 20). Or, les écoles primaires avoisinantes se sont vu attribuer des classes inférieures qui les privilégient dans le calcul de l’indice composite. La pénalisation qui en résulte pour les enfants du Christ-Roi de Laeken ou de Maria Assumpta primaire est extrêmement sévère puisqu’en comparaison des résultats de l’année dernière, pour des enfants ayant la même proximité géographique, leur classement dans l’ordre des listes d’attente d’inscription pour le Lycée Maria Assumpta a régressé considérablement. Seuls les enfants ayant un frère ou une sœur au Lycée y ont reçu une place en ordre utile. Les années antérieures entre un quart et un tiers des autres élèves de sixièmes y obtenaient également une place ! Pour les enfants du Christ-Roi sans priorité, la situation est encore plus compromise puisque, domiciliés à un jet de cailloux de l’école, ils se retrouvent relégués au-delà de la 60e place sur la liste d’attente !

Dès lors, ces enfants vont devoir avancer dans l’année sans savoir où ils iront l’année prochaine et sans espoir de rejoindre l’école de leur choix, à une distance raisonnable de leur domicile. Des conditions idéales comme on le voit pour aborder le virage vers le secondaire ! Quant à nous, parents, nous avons la liberté de nous résigner à laisser inscrire notre enfant dans une école que nous n’avons pas choisie ou à envisager un autre mode d’enseignement.

Nous ne comprenons pas qu’un système d’inscription censé traiter les enfants de manière égale puisse établir des discriminations selon l’école primaire fréquentée.

Nous ne comprenons pas que l’insertion du principe de la discrimination dans la procédure d’inscription ait pu être adoptée par la majorité PS-Ecolo-MR sans faire l’objet d’une publicité et d’un débat citoyen.

Nous ne comprenons pas que l’on puisse bouleverser les règles de l’inscription quelques mois avant le début du lancement de la procédure et mettre parents et enfants devant le fait accompli d’un critère discriminant inexistant auparavant.

Nous ne comprenons pas que l’on pénalise nos enfants pour avoir fréquenté une école primaire de proximité et les prive ainsi de l’école secondaire voisine de leur domicile.

Cosignataires

Abbi Sannae, Aboudi Imane, Achtatou Belaïd, Adams Bruno, Aelst Eliane, Ahian Latimet, Akdeniz Reces; Akdim Samira, Akin Levent, Alparslan Melahat, An-Naser Otman, Annaert Julie, Antoine Céline, Attia Mohamed, Arakelyan Gayané, Avawzo Christophe, Azoud Khalid, Baert /Kazakis Marie-Joëlle, Baes Justine, Baghdioui Mustapha, Bakkour Latifa, Barrou Marien, Barry Fatoumata, Barthelemy Charlyn, Bas Olivier, Baudhuin Stéphanie, Baukens Marie-Noëlle, Bayot Katumba Gaston, Bayo Ndona Jeanne, Begdorni Youssra, Belhajjam Samir, Berinde Aaron, Berinde Sorin, Bernaerts Margaux, Bertrand Amélie, Berrahon Yanis, Beurms Carole, Biltresse Stéphane, Bivol Angela, Bogaert Olivier, Bohyn Virginie, Boigelot Danyel, Bokkan Aleksandra, Bonacci Pasquale, Borgugnons Peggy, Borremans Yannick, Bouaza Samira, Boucrot Pierre, Boulbaroud Hanae, Boulanger Olivier, Boulik Zakia, Boune Martine, Boutahar Yahya, Bouyfoulkitne Hamid, Branders Laurence, Branders Stéphanie, Braun Stéphanie, Breesch Céline, Broquet Yves, Bruyneel Camille, Budally Annie, Bugendre M. Joséphine, Buonocore Steve, Burnet Corinne, Bussoli Shana, Bylans Christophe, Cara Maria, Cases Megan, Catalano Elodie, Chahib Houda, Chajnowska Magdalena, Champagne Georges, Chann I., Chirila Gabriela, Chirila Marim, Chrétien Letiecie, Collignon Sophie, Colombo Michaël, Coppe Aurélie, Coppens Gilles, Coppens Vincent, Cordeau Emelin, Coudijzer Sandrine, Coupat Florence, Couscou Pas Despina, Cultrera Stéphanie, Damiani Jacqueline, Danrani Zara, Debacker Aurore, De Beir Jean-Luc, De Greef Brian, De Groef Stéphanie, D’Haese Amandine, Dekoninck Kimberley, De La Haye Bernard, Delbrouck Audrey, Delchambre Valérie, Delfosse Stéphane, Delguste Aurélie, Delhal Olivier, Delhom Fabienne, Delle Puia Mario, Demarche Nathalie, De Mets Paul, Denizli Tugba, De Proost Audrey, Derauw Florence, De Ridder W., Deridder Gaëlle, De Ruyck Grégory,, Deruyck Nicolas, Deruyver Anouchka, Descamps Jonathan, Deschepper Michaël, Deschoenmaeker Alix, Desmedt Daphné, Desmet Aurélie, Desmet Valérie, Deturé Y., De Vaucleroy Florence, Djendo Essiko, Docemmi H., Donatello Sabratina, Dressent Chantal, Duchateau Séverine, Duchateau Marine, Duchateau Morgane, Duhamel Florence, Dumazy Céline, Duponcelle Joël, Duret Angélique, Durmaz Elmas, Ebru Eryuruk, Eeckhout Valérie, El Haik Sofiane, El Azzimani Latif, El Bazi Mohamed, El Bazi Lamyaa, El Haik Karima, El Janati Iman, Elkhalifi Hamza, Essbaite Anasse, Es-Safi Soumya, Evenepoel Jeroen, Everaert Valérie, Falzone Davide, Fernandez Rico Francisco, Fascianella Giuseppe, Fadli Laila, Ferreiro Manuel, Fillieux Virginie, Flower Sarah, Franceus Amandine, Frank Isabelle, Fraters Patrick, Frenoy Aurore, Fuego F. Sara, Fuso Lucia, Gambetas Sophie, Gambino Riccardo, Gasparini Caroline, Gautier Hucorne, Geanina Ioan, Gehlen Sonje, Gerlache Sébastien, Gervy Suzanne, Geuraciez Thomas, Geuraciez Yves, Giraldo Jakeline, Gomrée Joëlle, Goshi Allan, Goshi Hagji, Graindorge Vincent, Grumiaux Sabrina, Gruttadauria Charlotte, Gruttadauria Emilie, Guillen Ruiz Maria, Guillen Ruiz, Gutierrez Carine, Hannecart Josette, Harvengt Patrick, Harwenpt Miriane, Hatar L., Hazée Régine, Hellman Malin, Herbillon Michel, Heremans Nathalie, Hicham Hammad, Hoflyk Joelle, Hospied Rahaëlle, Hospied Adèle, Houssaini Amine, Husquin Martine, Hysbergue Jeremy, aniki Christophe, Incardona Maria-Stella, Inglese Calogero, Isis de Sausa Furtado, Isnani Anissa, Ivociq Margarita, Jacobs Nico, Jadoul Patricia, Jadoulle Stéphanie, Jambor Gaëlle, Janssens Dominique, Jaugey Matthieu, Jonné Emilie, Julémont Isabelle, Kadima Aurélie, Kakese Atandju C., Kalenda Tambwe Raoul, Kandewska Maranna, Karray Sonda, Kawsar Amir, Kazakis Constantinos, Kazakis Sophia, Kharchaf Zohra, Kiekens Chantal, Kiman Cindy, Kizil Selim, Koch Jennifer, Kools Géraldine, Korkmazer Özlen, Kossih Nadia, Krongnam Radchanee Korn, Krzyschiak Agata, Kumcu Ali, Ladaniy Katalin, Lakhal Malik, Lallemand Aurore, Larvaux Katia, Laurent Kazadi, Lecocq Nathalie, Leduc Elodie, Leduc Christian, Leduc Nicolas, Leduc Emilie, Léonet Pierre, Legast David, Le Goff Vincent, Legrand Vanessa, Lelorain Guillaume, Leroux Claire, Levys Christophe, Loasses Assunta, Lobas Olga, Lobeira Pinto Diana, Lolos Cassandre, Lolos Maria, Lombart Perrine, Lombaerts Cindy, Loncheval Céline, Lumia Ambre, Lupsin Jérémy, Luyckfassel Laurence, Maeline Christophe, Maes Sébastien, Maezele Jacques, Maisano Sabine, Maiz Latifa, Majdoubi Mohamed, Maldoubi Sanae, Makanza Victor, Mangelinckx Benjamin, Mangelinckx Philippe, Marchal Christine, Martens Steve, Martorana Loris, Matagne Elisabeth, Mathieu Jaffrey, Matia Kaief, Mbuta Lema Tatiana, Mean Pascal, Melchior Pierre, Merhzani Laila, Mettioui Mustapha, Meyez M., Michel Nicolas, Mohammadi Farrah, Mohaque Gaëlle, Moisica Cl., Moisica Alina, Molt Catherine, Mottry Laura, M’Rini Yossna, Msemgiyumua Jean, Multon Simon, Murias Lara, Nader André, Nagorna Grazyha, Nawej Raphaël, Nawej Alexia, Nawej David, Ndizeye Chantal, Nedelcheva Margarita, Nerinckse Céline, Nicolay Marc, Nogueira Andreia, Noolaos J., Notaro Serenella, Nurbakhsh Amir, Otto Sébastien, Ouali Safia, Oulfil Hakima, Ozkara Tugba, Paravy Kristel, Paulus Olivier, Pauly Cécile, Pereira do Amaral Daniela, Perez Torres J., Petrone Nicolas, Pickett Caroline, Pirrera Angela, Postelmans Melissa, Praet Gaetan, Praet Nicolas, Prégardien Maëlle, Prato Castro Victor, Putman Christel, Pyck Nathalie, Queiras Mélanie, Raad Stéphanie, Rabanal Guillen Mickael, Radermecker Valérie, Rangel Doso, Remeysen Liesbeth, Renzi Giovanni, Reinhard Arnold, Ricciardi Lourdes Jasmin, Ricciardi Ciro, Rivez Geneviève, Roblain Frédéric, Rochus Cécile, Roelandt Vincent, Rolis Sophie, Rullaert Pablo, Saadaoui Dora, Sanglier Jennifer, Sasselok Dimos, Savenberg Marine, Schools Jenny, Schools Margarita, Schram Leslie, Semmani Soumaya, Sidhoum Mohamed, Sierra Sabrina, Sikin Jacques, Skalka Nathalie, Smets Michèle, Soares Maria, Sokoh F., Sollier Alexandra, Sprio Giuseppina, Stache Christine, Steens Carole, Steens Cathy, Tahon Séverine, Tajjini Majda, Tamara Daumerie, Tamara Console, Tarigh Barghi Samaneh, Temelaere François, Thoveron Tanguy, Timis R., Timmermans Pascale, Timperman Jean-Louis, Tjelebidou Helene, Topak Nafiye, Tordoir Dominique, Tourneux Pascal, Tran Thao, Tribukhovskaya Irina, Ubeda Vanessa, Uwameviza Rebecca, Van Boxstael Sarah, Van Brandt Maximilien, Van Campenhoudt Mirabella, Van Cappel Jean-Luc, Van Cutsem Lucica, Van Damme Maureen, Vandenvelde Liliane, Van Delft Céline, Van Der Heyden Myriam, Vandersmissen Nicole, Van der Sorght Frédéric, Valastro Fabio, Valina de Carvalho Helena, Vanesse Marie, Van Gossum Natacha, Vangrinderbeek Jennyfer, Van Nghia Tran, Van Mosnenck Sabine, Van Oosthuijze Chloé, Van Winghe Frédérique, van Zuilen Phara, Vedri Yasmina, Verloo Guy, Verloo Karen, Verschelden Marie-Lise, Verstraeten Yves, Verstrepen Xavier, Vertommen Nicolas, Voula Mitsis, Vrarcas Anastasia, Vu Ngoc Viet Thanh Cung, Wang A., Wauters Anne, Wera Laurence, Willems Chr., Wuestenberghs Eve, Wyczynska Izabela, Wyni Valérie, Yongo Maicani, Zemouri Miriam, Zeroudi Jamile, Znagui Hassani Ramses, Zoourak Nordin, Zoourak/Elbakali.