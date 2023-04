”Charles-Ferdinand Nothomb fut mon compagnon de route”

Mark Eyskens, à l'enterrement de Charles-Ferdinand Nothomb ce lundi 24 avril. ©BELGA

Charles-Ferdinand Nothomb a dû se battre pour ses convictions tout au long de sa vie politique mais il l’a toujours fait sans frapper. Ses adversaires politiques n’étaient pas ses ennemis. Le sens de l’humour et une certaine ironie l’ont beaucoup aidé à relativiser les difficultés et les obstacles sachant que celui qui se prend trop au sérieux lui-même n’est plus pris au sérieux par les autres. […] Dès que des questions politiques et sociales graves se posaient à lui, il les abordait avec des convictions profondément basées sur son intelligence, mais aussi sur son sens des valeurs essentielles, particulièrement chrétiennes. […]

Sa vie durant, Charles-Ferdinand fut inspiré par le personnalisme chrétien, une conception de l’individu et de la société plutôt qu’un programme de parti et qui répand un message fondamentalement différent du collectivisme et de l’individualisme, du socialisme et du libéralisme. Cette conviction explique sa fidélité au Parti social-chrétien et à la vision sociétale proposée et défendue par la démocratie chrétienne. Il a profondément regretté l’effritement progressif de la démocratie chrétienne en tant que formation politique. J’ai souvent eu l’occasion d’en parler avec Charles-Ferdinand et cela encore il y a quelques semaines. Nous avons envisagé ensemble les moyens et les méthodes du redressement d’un mouvement démocrate-chrétien moderne, transcendant les conflits communautaires et la nostalgie des nationalismes désuets. […]

Nothomb fut un homme en quête du sens de la vie. Il avait compris que c’est la quête du sens de la vie qui donne du sens à la vie. Raison pour laquelle il prit la décision d’entreprendre à l’âge de 76 ans des études de philosophie à l’UCLouvain, illustration de sa volonté de comprendre ce qui se passe dans notre monde. À sa manière, Charles-Ferdinand a toujours été un idéaliste, mais suffisamment lucide pour être un idéaliste sans illusions et allergique aux illusionnistes sans idéaux. […]