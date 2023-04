Drôle de question, n’est-il pas vrai ? Ne vivons-nous pas dans une démocratie laïque où, certes, les religions ont leur part, chacun étant libre d’embrasser la foi qui lui convient, mais où le Parlement est entièrement autonome lorsqu’il légifère ? Il ne s’agit nullement de remettre ici en question la séparation de l’Église et de l’État, mais de se demander en quoi notre justice pénale se rapproche ou, au contraire, se distancie de la tradition judéo-chrétienne dont, disons-le d’emblée, il est vain de penser qu’elle se soit totalement émancipée.

Pour preuve, les plaideurs ne peuvent pas ne pas s’être rendu compte qu’en dissertant sur la peine juste, ils ne peuvent qu’emprunter au vocabulaire religieux : châtiment, contrition, pardon, miséricorde, résipiscence, rédemption… sont des termes qui, sans doute, sont tombés pour la plupart en désuétude, mais qui ont été simplement modernisés sans que leur signification en soit réellement modifiée : punition, aveu, amendement, réhabilitation, prise de conscience, repentir... Et pour cause, au fondement de notre justice se trouve un seul concept fondamental : celui de culpabilité, lequel charrie toute une conception basée sur la punition des fautes par l’infliction d’un juste châtiment proportionné à la gravité desdites fautes. Or, il n’y a guère de doute quant au fait que cette conception de la justice est originellement judéo-chrétienne. Et ce pour un triple motif.

L'espoir d'un sincère repentir

D’un, le concept de culpabilité renvoie en quelque sorte à l’âme du pécheur. Sa faute est intime. Son auteur est sans doute le seul à pouvoir en appréhender la mesure exacte en son for intérieur. Cependant, il appartiendra au juge pénal d’essayer d’en circonscrire l’étendue comme le ferait Dieu lui-même au jugement dernier (en ce sens, on peut dire que le jugement judiciaire est une sorte d’ersatz du jugement divin). Pour ce faire, le juge est censé s’attarder non aux conséquences de la faute, mais à l’intention qui animait son auteur, à ce qu’on pourrait appeler sa malignité d’esprit. Ainsi, la faute est avant tout morale. En droit pénal, il n’existe d’ailleurs aucune infraction qui ne comporte ce que les juristes appellent l’élément moral. La culpabilité gît donc dans les tréfonds de la conscience de l’infracteur.

De deux, la peine a essentiellement vocation, dans notre système de justice, à rétribuer la faute en infligeant à celui qui l’a commise une punition, laquelle équivaut à un châtiment puisqu’il s’agit, dans sa définition même, d’un “traitement afflictif et infamant” (où l’on voit que le droit à son tour utilise un vocabulaire assez obsolète). De même que la justice est censée rechercher la culpabilité de l’accusé dans les mobiles de son action (ce qui l’amène à explorer jusqu’aux méandres de son inconscient, d’où le recours fréquent aux psychiatres), de même est-elle chargée de “doser” la peine en faisant subir au coupable un mal équivalent, non pas au mal causé, mais bien à la gravité de sa faute. L’individualisation des peines est toujours à la source de notre droit pénal. Si l’on pouvait mesurer la peine, comme aux temps primitifs, à la gravité des conséquences emportées par le crime, on pourrait s’épargner tous ces débats : à la mort causée correspondrait automatiquement la mort subie, etc. C’est parce que notre justice a la prétention de pouvoir mesurer ce que mérite l’accusé en fonction, non uniquement de ce qu’il a fait, mais en fonction de ce qui l’a mû, que le calcul de la peine demeure une opération aussi complexe en même temps qu’approximative (la “juste” peine étant forcément introuvable).

De trois enfin, la peine a non seulement une vocation rétributive, mais elle vise aussi à provoquer chez le condamné une prise de conscience du mal qu’il a causé. Et, in fine, son amendement, condition sine qua non de sa réinsertion dans la société libre. Et tout cela grâce à la souffrance qu’on lui inflige ! Cette vue des choses est de tradition judéo-chrétienne : l’idée que la souffrance soit rédemptrice, l’espoir d’un sincère repentir, l’expiation et le rachat de la faute, etc.

La culpabilité plutôt que la dangerosité

On pourrait être tenté de se gausser de pareille conception que certains jugeront caduque. Cependant, il faut être conscient de l’étroite parenté entre celle-ci et notre justice telle qu’elle s’applique encore aujourd’hui. Et surtout, cette conception paraît en tout cas de très loin préférable (car beaucoup plus juste malgré ses défauts inhérents) à la conception sécuritaire qui a de plus en plus tendance à prendre le dessus depuis, grosso modo, un demi-siècle. Pourquoi ?

Parce qu’à tout choisir, quand il s’agit de juger un homme, il est de loin plus équitable de se pencher sur ce qu’il a fait que de spéculer sur ce qu’il fera dans l’avenir. Juger un acte passé et le sanctionner pour ce qu’il est sera toujours plus adéquat que de vouloir pronostiquer le futur de son auteur au départ de ce qu’il a fait.

D’autre part, il est sain d’être attentif avant tout aux fonctions individuelles de la peine (pour ce simple motif que c’est le condamné qui la subit) avant d’envisager ses fonctions collectives : soit, du point de vue de la société, la neutralisation du délinquant ; soit, du point de vue de la victime, une forme de compensation symbolique du tort qu’elle a subi. En d’autres termes, on peut douter de l’ambition de “sauver l’âme” d’un criminel (ou, plus prosaïquement, d’obtenir son amendement) par la souffrance qu’on lui inflige. Cela reste néanmoins, au regard de ce qui est juste, beaucoup plus acceptable que d’avoir pour seule ambition de faire souffrir pour, soi-disant, “contenter” les victimes. Ou, du point de vue du corps social, mettre simplement les condamnés au rebut sans se soucier aucunement de ce qu’ils deviennent.

Ainsi la culpabilité, qui était au creuset de la justice, doit demeurer la notion cardinale et prévaloir sur celle de dangerosité qui n’en est qu’un triste avatar. Et les peines se doivent d’être justes avant d’être prétendument utiles. Ou plutôt, leur seule véritable utilité doit consister en ce qu’elles servent à la réhabilitation des condamnés. En tout cela, la culture judéo-chrétienne reste au fondement de toute justice, même si sa traduction dans les faits a, paradoxalement, souvent péché !