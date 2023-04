Un homme peut-il débattre de l’avortement ?

La discussion politique sur l’avortement a repris à la suite du 'rapport d’experts du comité scientifique multidisciplinaire chargé d’évaluer la législation en matière d’avortement'. Il faut disposer de bonnes techniques de respiration afin de prononcer ce nom correctement sans hésitation dérangeantes.

En Flandre, le sujet de débat par excellence était l’extension de l’autorisation de l’IVG au-delà de 12 semaines post-conception. Fallait-il opter pour 22 ou 20 semaines, comme certains membres du comité scientifique précité le suggèrent ou pour les 18 semaines proposées finalement dans le rapport ? Le CD&V, quant à lui, a déjà fait savoir qu’il accepterait une période de 14 semaines, le but étant surtout d’éviter que des femmes se rendent aux Pays-Bas où les possibilités sont plus larges. La discussion semble rationnelle et logique à première vue. Pourtant on peut se poser des questions.

Il y a une tension, peu soulevée jusqu’ici, entre la déclaration de principe au début du rapport et son contenu par après. Le rapport affirme clairement son point de départ : “Il s’agit toujours d’équilibrer la question de la protection du fœtus et du droit des femmes à disposer de leurs corps, voire d’équilibrer l’édiction de règles juridiques, morales et sociales collectives à la vie privée.”

Cependant, plus loin dans le rapport il s’agit presque exclusivement du sort et des droits de la femme. Bien sûr, cette piste est tout à fait légitime et il va de soi que la position de la femme est et sera toujours cruciale dans le débat. Mais l’équilibre suggéré au début du rapport ne se concrétise pas toujours dans les propos et propositions qui suivent. Un exemple peut illustrer ma thèse. La loi actuelle prévoit que si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, il n’y a pas d’autre limite à la possibilité d’interrompre la grossesse que le déclenchement du processus d’accouchement. Soyons clairs : en principe je suis tout à fait d’accord avec cette disposition. Ceci étant dit, le comité scientifique recommande de préciser que la 'santé' de la femme inclut bien les périls graves pour la santé mentale. La notion juridique très ouverte de 'santé mentale' pourrait mener à des interventions très tardives. Est-ce que l’équilibre entre la protection du fœtus et du droit de la femme est encore garanti dans cette situation ? On peut au moins se poser la question. Surtout que la commission recommande aussi de supprimer le devoir d’informer chaque patiente sur l’adoption et les différentes possibilités de l’accueil de l’enfant.

La disparition de l’équilibre pourtant suggéré dans le rapport se traduit aussi dans la médicalisation de l’avortement, comme le suggère la commission scientifique, qui recommande l’inscription de l’IVG dans le cadre législatif des soins de santé. De la santé de la femme, bien entendu. En ce qui concerne le fœtus, le rapport se penche surtout sur les techniques qui évitent le sentiment de douleur de ce dernier.

J’ai l’impression que, de nos jours, beaucoup de personnes n’acceptent plus réellement l’ancien point de départ, à savoir l’équilibre entre la protection du fœtus et le droit de la femme. Ceci vaut une discussion plus fondamentale et plus profonde que celle sur l’extension de la période de l’autorisation de l’IVG.

Dimanche dernier, je participais à un débat à la VRT sur le rapport et ses conséquences politiques. Ma partenaire dans le débat était Madame Lut Daniëls du centre d’avortement Luna à Gand. Le débat était courtois. Cependant certaines personnes critiquaient ma présence sur le plateau, pas à cause de mon intelligence discutable, ce qui aurait été tout à fait justifié, mais à cause de ma 'masculinité'. Selon les critiques, l’avortement est uniquement une question de femmes. Ceci est absolument vrai si on abandonne l’idée d’équilibre entre la protection du fœtus et le droit des femmes, en optant exclusivement pour ce dernier. Dans ce cas-là, les hommes doivent être exclus du débat, y compris le père de l’enfant potentiel. Si, en revanche, l’équilibre suggéré par la commission scientifique subsiste, le cas échéant avec une préférence croissante pour le droit des femmes, l’avortement reste un sujet ouvert à un large débat éthique qui concerne la société dans son intégralité, et pas seulement les femmes ou les experts médicaux.

Osons engager le débat.

Titre de la rédaction. Titre original : “L’équilibre entre la protection du fœtus et le droit des femmes”

