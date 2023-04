Faut-il stopper les recherches sur l’intelligence artificielle ?

À lire aussi

Cette demande d’interruption ressemble à un exemple de la théorie des jeux que les étudiants en économie connaissent bien : le dilemme du prisonnier. Dans cette expérience de pensée, deux prisonniers sont arrêtés et interrogés séparément, sans possibilité de communication. Chacun fait face à un choix très binaire : soit coopérer avec la justice en dénonçant son complice, soit se taire pour éviter de donner des preuves aux enquêteurs. Trois issues sont alors possibles :

Le premier prisonnier parle alors que le second se tait. Dans ce cas-là, le premier prisonnier sera libéré et le second écopera d’une peine de 10 ans de prison ;

Les deux prisonniers se dénoncent mutuellement, chacun se retrouvant en prison pour 5 ans ;

Aucun des prisonniers ne parle et la justice, faute d’éléments, est obligée de les libérer après 6 mois de prison ;

Il semble évident que les deux détenus ont tout intérêt à se taire – mais ils ne peuvent le faire qu’en espérant que l’autre fera de même (puisque, pour rappel, ils n’ont pas l’opportunité d’échanger l’un avec l’autre). Confrontée au réel, la théorie des jeux montre que, bien qu’ils aient tout intérêt à coopérer l’un avec l’autre, les “joueurs” (ici, les prisonniers) auront plutôt tendance à se trahir. Les développements en IA sont un nouvel exemple pour nos apprentis économistes : si toutes les entreprises font effectivement une pause (donc ne se trahissent pas), on peut espérer que le monde de l’intelligence artificielle et de la technologie s’en trouvera amélioré. Or, si un seul “joueur” décide de trahir les autres et de poursuivre ses recherches, ce dernier pourrait gagner un avantage concurrentiel énorme, surtout au rythme des découvertes dans ce domaine ! Il n’a d’ailleurs fallu que quelques jours pour que la théorie de jeux se confirme et l’on a récemment appris qu’Elon Musk avait choisi d’endosser le rôle du “prisonnier qui dénonce” en poursuivant ses travaux de recherche au sein de Twitter et en recrutant plusieurs experts travaillant auparavant pour DeepMind. La création de l’entreprise X.AI, travaillant notamment sur une IA appelée “TruthGPT”, a mis tout le monde mal à l’aise.

La dure réalité

Ce moratoire se heurte à la dure réalité des affaires… et de la politique. Comme le rappelait récemment la chercheuse Asma Mhalla, les technologies d’aujourd’hui sont des véhicules d’agenda politique et de puissance. Comme à l’époque des développements nucléaires, une nation ne peut se permettre de prendre du retard, de peur de voir son hégémonie remise en cause. Les États-Unis par exemple sont pris entre le marteau et l’enclume : il y a d’une part une volonté de réguler les développements et calmer la course folle à l’IA et, en même temps, un bras de fer constant avec la Chine qui n’a pas prévu de ralentir le moins du monde. Il s’agit d’un nouveau dilemme du prisonnier dans lequel on sait déjà pertinemment bien que la Chine a prévu de dénoncer son complice – forçant ainsi automatiquement les États-Unis, et les autres nations, à faire de même. Au bas de la lettre ouverte publiée par le Future of Life Institute, on n’a pas vu la signature de beaucoup de membres du PCC ou de chercheurs chinois. La technopolitique, ce concept interdisciplinaire sur lequel travaille Asma Mhalla, a d’ores et déjà pris le pas sur les considérations éthiques.

Faut-il alors se ruer dans un cynisme amer qui nous amènera à voir la technologie débouler, encore et toujours, devant nos yeux impuissants ? Non, fort heureusement, mais il faut comprendre et actionner les mécanismes qui régissent concrètement cette sphère techno-économico-politique. Si l’on en reste à la théorie des jeux, il est certain que chaque prisonnier dénoncera l’autre et que ce sera toujours, finalement, l’humanité qui sera condamnée.

Redéfinir les règles du jeu

Ce n’est pas en accélérant ou en freinant la recherche qu’on l’orientera dans une direction qui nous sera favorable. Il faudra plutôt financer les usages et produits éthiques et interdire des finalités qui n’ont pas leur place dans une société des Lumières. Yann LeCun, le Chief AI Scientist de Meta, rappelait qu’il était impossible d’inventer la ceinture de sécurité avant d’avoir inventé la voiture et que, dès lors, cela n’avait aucun sens de ralentir la recherche. Dans un sens, il a raison – mais c’est aux gouvernements et aux institutions de définir les critères de commercialisation de la voiture, et on pourrait tout à fait imaginer (comme c’est d’ailleurs le cas aujourd’hui) qu’il soit interdit de vendre une voiture n’étant pas équipée de ceintures, d’airbags ou de limitateurs de vitesse.

Si l’on repense à nos prisonniers, il faut changer le dilemme auquel ils font face. Si la situation d’équilibre est celle dans laquelle les deux se retrouvent à dénoncer l’autre, c’est que le système est mal pensé, les règles mal édictées. Dans cet exemple de la théorie des jeux, les prisonniers sont toujours perdants – mais nos droits, notre autonomie et notre avenir n’ont rien d’un jeu. C’est au politique, dans sa difficile recherche d’équilibre entre puissance, souveraineté et protection de ses citoyens, de redéfinir les règles du jeu afin que nous ne finissions pas, bien malheureux, tous sur la case prison.