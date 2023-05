La simple évocation du mot “Congo” déclenche un flot d’images, d’impressions, de sentiments. Pourtant, que sait-on du Congo ? Pas grand-chose ! Nous vivons bien plus dans le virtuel que dans le réel à l’évocation de ce pays. Grâce à un projet de recherche, j’ai eu l’occasion de me rendre trois fois en RDC ces dernières années, dont la dernière au début du mois d’avril. Je voudrais partager le récit de moments singuliers vécus à Boma, une ville fascinante, à une centaine de kilomètres de l’embouchure du fleuve Congo, la capitale du Congo belge de 1886 à 1929.

Nous arrivons dans la ville en fin d’après-midi. Notre chauffeur nous conduit vers une rue sans issue pour aboutir devant un hôtel d’un autre âge qui offre une vue à couper le souffle. On s’installe sur la terrasse couverte en bois pour déguster une Nkoi, la bière léopard tellement rafraîchissante. Le spectacle du ballet des hirondelles et de l’aigle pêcheur sur le fleuve est un vrai enchantement. Le ciel est chargé de nuages blancs et gris, l’air est chaud, humide, sans un souffle de vent. Le temps semble figé. Une pirogue de pêcheurs rompt à peine ce calme, un homme vêtu d’une longue veste blanche manie avec aisance son bâton pour guider l’embarcation. Sous un soleil qui décline, le ciel se charge de couleurs bleues, mauves, et oranges, laissant apparaître la silhouette d’immenses bateaux qui remontent le fleuve vers Matadi.

Notre délicieux repas est servi avec le sourire par la serveuse du restaurant. Le défilé des plats se succèdent, grosses crevettes, viande de chèvre grillée, liboke de capitaine avec une sauce au gingembre, le tout accompagné de bananes plantains, fufu et chikwangue. Sous nos yeux, le fleuve s’embrase, les couleurs virent à l’orange vif. Au loin, contraste saisissant entre les pirogues à l’avant-plan et un immense navire au loin. La soirée se termine en compagnie de la lune qui illumine le fleuve et le concert de dizaines de grenouilles particulièrement en voix !

Les fantômes de Léopold

Le lendemain, nous passons la journée à Manterne, où nous mettons en place un projet de promotion de la consommation d’insectes auprès des restaurants locaux.

De retour à Boma dans l’après-midi brûlant, nous prenons un moment pour visiter quelques lieux étonnants du passé. Boma garde en effet des traces de l’époque belge offertes à l’état quasi brut. D’abord, l’immense baobab dans lequel Stanley aurait dormi à la fin de son périple de plusieurs mois, depuis Zanzibar. Sur la table à côté de la caisse, je découvre la version anglaise du fameux livre Les fantômes du roi Léopold, un holocauste oublié d’Adam Hochschild. Est-il là pour impressionner ? Et pourquoi la version anglaise ? Mystère !

Le baobab de Stanley. ©Dieter Telemans

Notre guide nous propose ensuite d’aller voir la résidence de l’ancien gouverneur général sur la colline. On entre dans une propriété peuplée de baobabs majestueux. De loin, le bâtiment paraît somptueux avec sa structure en fer forgé et ses grandes terrasses en bois. De près, l’état de délabrement est avancé et détail étrange, du linge sèche à différents endroits !

Résidence de l’ancien gouverneur général sur la colline de Boma. ©Dieter Telemans

On distingue encore les armoiries royales sur les murs de la partie destinée aux visiteurs de marque. Le guide nous explique qu’un accord de partage des frais de rénovation a été signé entre la RDC et la Belgique, mais on attend toujours sa mise en œuvre. En attendant, des fonctionnaires sont autorisés à l’utiliser mais à leurs risques et périls ! Les escaliers, comme la superbe terrasse, ne semblent plus tenir qu’à un fil. Autre surprise, en redescendant, on retrouve Léopold II cette fois sous forme de buste. Notre guide pose fièrement, une main posée sur la tête du souverain qui fait partie du décor sans déranger outre mesure les nouveaux habitants de la résidence !

Le buste de Léopold II à Boma. ©Dieter Telemans

Une église en pièce détachée

On poursuit par la visite d’une esplanade qui accueille la première église du Congo, arrivée en pièces détachées fabriquées à Namur. Juste à côté, trône l’imposante cathédrale. En fin de journée, la brique qui rappelle l’Italie prend des couleurs orangées. On est à la veille de Pâques. Je m’interroge sur les très nombreuses chaises bleues alignées à l’extérieur sous de grandes pergolas. Puis, sans trop réfléchir, j’entre dans la cathédrale. Le lieu est sobre, un autel sous une grande arcade et quelques vitraux. Mais pas une seule chaise ! Où va-t-on célébrer la messe de Pâques ? Arrivé à proximité de l’autel, j’entends de grands cris de notre guide. “Sortez tout de suite, le plafond est en train de s’effondrer !” “Tout ça c’est à cause des Chinois”, me répète-t-il. Je comprends mieux à présent ces sièges à l’extérieur. La messe de Pâques aura lieu en plein air cette année à Boma !