Le pape François s’est-il vraiment promené en doudoune dans les rues de Rome et a-t-il épousé une jeunette sur la place Saint-Pierre ? On peut le croire, puisqu’on a pu le voir ! Mais nous savons bien que ces images virales étaient virtuelles. Cela saute aux yeux. Ce genre de fake news circule abondamment sur les réseaux. Mais il n’y a pas que les images, il y a aussi les mots. Et là, les champions, c’est ChatGPT et ses semblables.

Aussi faillible qu’un bon étudiant

Afin de vérifier l’étendue des connaissances de ce nouveau logiciel conversationnel, je lui ai demandé : connaissez-vous Charles Delhez ? Il m’a répondu “non”. “Mais si vous parlez du père Charles Delhez SJ, a-t-il aussitôt ajouté, alors oui !” J’ai ainsi appris que j’étais mort en 2015, à l’âge de 78 ans, et ce parmi d’autres renseignements vrais et faux. Heureusement, je connaissais mon sujet. Mais lorsque j’aborde un domaine que je ne maîtrise pas, qu’est-ce qui me permettra de distinguer le vrai du faux ? Il faut bien s’y connaître pour découvrir que le logiciel s’est planté !

Même sur des sujets scientifiques, ChatGPT peut se tromper. Il reste un outil, une “grosse avancée technologique” qui peut rendre de bons services, mais à condition d’être utilisé par plus intelligent que lui ! Un outil obéit toujours à son maître, il ne sera jamais en compétition avec celui qui l’utilise et ne peut réaliser que ce pour quoi son concepteur l’a créé. Sans doute ne pouvons-nous pas remplacer cet outil, vu l’ampleur des données qu’il est capable de brasser, mais il ne peut pas non plus nous remplacer.

L’objectif de ChatGPT n’est pas la vérité, mais la probabilité. Ainsi, explique le professeur Dumas de l’Université de Namur, “il va tricoter la suite de mots la plus probable suivant ce que vous lui avez donné comme question”. Il s’est en effet entraîné sur une quantité impressionnante de données et, à partir de là, il vous aligne les phrases qui lui semblent les plus judicieuses. Et qui plus est, il ne comprend pas ce qu’il dit. C’est un perroquet ! Son seul critère, ce sont les statistiques et l’on sait qu’elles peuvent mentir ! Un outil performant donc, mais pas infaillible, car la vérité ne le préoccupe pas. Un bon étudiant peut aussi se tromper, même quand il connaît bien sa matière ! Mais il le regrettera ! Notre logiciel pas ! ChatGPT est seulement une amplification de nos sources d’information et une facilitation à y accéder.

Inconscient et impersonnel

J’ai posé une autre question, celle que tout le monde se pose : l’Intelligence artificielle pourra-t-elle un jour devenir consciente ? Et voici sa réponse, assez lucide, mais peut-être inconsciente : “C’est une question complexe et controversée dans le domaine de l’Intelligence Artificielle et de la philosophie de l’esprit. Il n’y a pas de réponse claire à cette question pour le moment, car il n’existe pas de définition universellement acceptée de la conscience.” Je ne pouvais qu’opiner. Et lui d’ajouter : “Même les systèmes d’IA les plus avancés actuellement ne sont que des simulateurs de comportements intelligents qui fonctionnent selon les instructions qui leur ont été données.”

ChatGPT restera toujours impersonnel, même s’il personnalise toutes les réponses qu’il me fait en fonction de mes recherches antérieures sur le Net. Quelqu’un m’a envoyé une belle homélie sur les Béatitudes évangéliques, écrite par ce logiciel. J’aurais pu la lire telle quelle lors de la messe. Mais lorsque je prononce une homélie, je partage les convictions qui m’habitent à ce moment-là et je suis le seul à pouvoir décider de ce que je désire partager. Je n’ai d’ailleurs pas envie de répéter chaque année la même chose, car j’évolue, ni de plagier l’homélie d’un confrère.

Au fond, le grand absent dans tout cela, c’est moi, personne unique face à une autre, ici et maintenant. ChatGPT restera toujours anonyme, hors contexte. Or la beauté de la vie, c’est la rencontre concrète et imprévisible entre les personnes.