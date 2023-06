Dans l'affaire Sanda Dia, les manifestants, plutôt à gauche, rejoignent les citoyens de droite

Le procès Reuzegom a suscité beaucoup de commotion en Flandre. Les peines frappant les membres de la fraternité anversoise dont le bizutage cruel et dégradant avait provoqué la mort de Sanda Dia, étudiant ingénieur né de père mauritanien, étaient au cœur du débat. Ce week-end, 1500 personnes se sont retrouvées dans la rue pour dénoncer le verdict, jugé trop clément pour les condamnés. Selon les manifestants, les sanctions auraient dû être plus sévères que les peines de travail d'intérêt général de deux cents et trois cents heures, et des amendes de 400 euros chacun qui furent prononcées. Elles ne correspondraient pas à la gravité du dossier. Il s'agissait de la mort d'un être humain. Une peine de prison aurait été plus appropriée, comme l'avait demandé le ministère public. Au moins, la peine aurait dû être inscrite à jamais dans le dossier criminel. Les manifestants évoquaient la justice de classe -les condamnés provenant pour la plupart de familles riches ou aisées - et le racisme.

Il est vrai que les faits, datant de 2018, étaient particulièrement cruels tandis que la réaction initiale de l'université était loin d'être adéquate. Les étudiants devaient écrire une petite 'dissertation'. Cependant, les réactions populaires méritent une analyse plus profonde. Les manifestants, pour une grande partie bien que pas exclusivement, se situent plutôt dans l'aile gauche de la société. Ce qui est intéressant c'est que, en exigeant des peines plus sévères, ce groupe rejoint les citoyens de droite qui s'expriment, eux aussi, en faveur de peines plus dures. Certes, pas pour les mêmes personnes. Plutôt pour des jeunes qui par leurs actes illégaux rendent la vie en ville moins agréable voire dangereuse. Les personnes visées n'appartiennent pas à la même classe sociale que les étudiants de Reuzegom. Mais l'idée sous-jacente est identique : nous avons, dans notre société, besoin de peines convaincantes. Voilà donc un sujet qui unit notre pays si souvent divisé : le désir de peines plus sévères.

Du principe de "justice"

Les peines de prison sont-elles à même de sauver la Belgique ? Rien n'est moins sûr. Car depuis longtemps les criminologues savent que ces peines ne transforment pas les condamnés en personnes meilleures. Certes, parfois la peine de prison est inévitable, par exemple pour des raisons de prévention. Il faut éviter de nouveaux crimes commis par les mêmes personnes ou par d'autres. Et les raisons de sécurité jouent un rôle prépondérant. Mais la prison comme outil de revanche a peu de sens. C'est d'ailleurs pour cela que le travail d'intérêt général comme peine autonome a, en 2002, été introduite dans le code de droit pénal. C'était une autre époque. Depuis, l'idée de revanche s'est installée davantage dans la société, fruit sans doute d'un ressentiment accru à regard de l'autre et du monde extérieur.

Quelle est l'idée conductrice qui inspire, à gauche comme à droite, certaines personnes à exiger des peines plus sévères ? À première vue, il s'agit du principe de 'justice', avancé par les manifestants eux-mêmes. On découvre une tension entre le droit et la justice, et ce clivage devrait disparaître. Mais comment définir ou décrire cette justice ? Il s'agit d'une notion bien ouverte. Tout le monde peut unilatéralement l'interpréter à sa façon, guidé par ses convictions et valeurs personnelles. Et les 'valeurs', bien qu'on en parle beaucoup et parfois de façon très solennelle, sont loin d'être partagées par la population tout entière. Tout le monde veut 'la justice', mais pas toujours la même. Elle diffère selon les idées politiques, philosophiques ou religieuses. Tandis que les normes juridiques nous unissent, bon gré, mal gré, les valeurs morales le font beaucoup moins. Les conceptions divergentes sur ce qui est 'justice' le démontrent clairement.

Mais ce n'est pas le sens de la 'justice' qui incite aux peines plus fortes. Ce beau terme cache une réalité moins réconfortante, celle d'une population qui ne se sent pas toujours bien dans sa peau, qui craint que la génération future pourrait être plus pauvre que la nôtre, qui se méfie de la démocratie, qui s'élève contre les oukases de l'Union européenne perçue comme peu transparente. Même s'il ne s'agissait que d'une perception, la perception elle, demeure bien réelle. Ce que nous partageons en Belgique, ce n'est pas une même langue, mais un certain pessimisme. Depuis le tournant du siècle, la joie de vivre suivant la chute du mur de Berlin a fait place aux doutes quant à la sécurité, la migration, l'avenir économique et le climat. Les grandes idées, religieuses ou humanistes, qui traditionnellement étaient des sources d'inspiration, semblent s'évaporer. Ainsi, un cadre plus large permettant de relativiser les soucis de la vie quotidienne fait défaut. Cela nous rend moins tolérant, accentue la peur et les fissures dans la société. Et explique peut-être le désir de peines sévères, afin d'écarter le mal de notre vie devenue vulnérable.

