C’est une tendance lourde que l’on constate depuis plusieurs années : presque partout dans le monde, la démocratie recule.

L’Europe n’est pas épargnée. Si c’est toujours la forme dominante de gouvernement, elle perd néanmoins du terrain, se dégrade. En Pologne, en Hongrie, le repli a été particulièrement important.

La Belgique semble échapper à ce phénomène. Encore pour longtemps ?

Le taux de participation aux élections – un baromètre caractéristique de la bonne santé d’un régime démocratique – y demeure élevé, principalement en raison du vote obligatoire. Il n’en reste que plusieurs éléments doivent inquiéter.

Vers une année périlleuse

D’abord, avec 17 %, l’abstention est le premier “parti” de Belgique. Plus de 1,3 million de nos concitoyens ayant le droit de vote ne l’ont pas fait ou ont déposé un bulletin de vote blanc/nul lors des dernières élections de 2019.

Ensuite, les suffrages exprimés ont révélé une percée des extrêmes de tous bords. Rien ne semble pouvoir arrêter la gauche radicale, avec le PTB, et l’ultradroite, avec le Vlaams Belang.

Enfin, il ne faut pas oublier le risque, bien réel, de menaces extérieures : désinformation, manipulations de puissances étrangères qui maîtrisent parfaitement les leviers pour affaiblir nos démocraties de l’intérieur.

Le premier danger, celui de l’abstention, doit conduire société civile et partis politiques à mobiliser davantage certaines couches démographiques. Le dernier, concernant les ingérences dans notre processus démocratique, dépend notamment du travail méticuleux des services étatiques. C’est le second, le vote protestataire ou sanction, qui se reporte trop souvent en faveur des extrêmes, qui doit alerter la majorité du corps électoral.

2024 sera une super-année électorale. Et donc particulièrement périlleuse. Or, tels des somnambules, nous avançons vers une probable catastrophe.

Que faire face aux extrêmes ?

En effet, Vlaams Belang et PTB caracolent en tête des intentions de vote et pourraient devenir les premiers partis de leur région respective. Avec le renouvellement de l’ensemble des assemblées du pays, le paysage politique national s’en trouvera durablement modifié. Avec un risque réel de voir les réformes radicales de ces partis appliquées.

Si ce scénario se réalise, deux solutions se présenteront alors aux responsables politiques : composer avec ou exclure ces partis de futures coalitions. Ces deux options comportent des risques importants.

D’une part, si des formations extrémistes deviennent partis de gouvernement, ils pourront exiger l’adoption de certaines propositions politiques phares et ce même si une majorité de la population les rejette. En effet, les mandataires de ces partis pourraient menacer de bloquer d’autres réformes si les leurs ne sont pas acceptées.

À l’inverse, si les partis traditionnels refusent de s’allier avec eux, les accusations de déni de démocratie et les frustrations de leurs électeurs n’en sortiront que renforcées pour le scrutin suivant. Car nombreux sont ceux qui sont légitimement séduits par les solutions simplistes mises en avant pour un changement radical de système.

Après tout, pourquoi pas ! C’est la nature du jeu démocratique. Toujours est-il que beaucoup de Belges seraient probablement surpris – pour ne pas dire effarés – par les incidences sur leur quotidien si les mesures de ces programmes étaient réellement appliquées. Il suffit de penser au fiasco du Brexit pour s’en rendre compte.

Il revient donc aux modérés, de tous bords, au Nord comme au Sud du pays, de ne pas se tromper de bataille. Ce doit être la déroute des extrêmes. De faire barrage à ceux dont les valeurs et programmes sont bien souvent contraires aux idéaux démocratiques que la majorité d’entre nous partage. Aux partis traditionnels d’assumer leurs responsabilités.

C’est aussi, le moment venu, à chaque citoyen d’être pleinement conscient de l’impact de son bulletin de vote (ou de son absence). Comme le disent nos amis anglo-saxons, “be careful what you wish for, because it might just become true”.