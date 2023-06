Au nom des travailleurs et des assurés sociaux, il faut préserver les cours du travail

Dans une lettre du 24 mai, le ministre de la Justice Van Quickenborne a fait part au Collège des cours et tribunaux de la décision du comité ministériel restreint, le kern, d’intégrer les cours du travail dans les cours d’appel et les auditorats généraux du travail dans les parquets généraux. Ce point ne figure pourtant pas dans l’accord de gouvernement de 2020. Les cours du travail et les auditorats généraux du travail connaissent en appel des jugements rendus par les tribunaux du travail. Le principe d’une justice du travail spécialisée à deux degrés de juridiction a en effet été retenu dès 1910, avec la création des conseils de prud’hommes d’appel. L’ordre judiciaire belge assure de la sorte à chacun une meilleure sécurité des revenus, par une justice accessible, rapide et efficace, qui soit mieux à même de tenir compte des réalités. Cette sécurité profite à l’ensemble de la société et contribue à sa pacification. Les projets en discussion menacent cet équilibre.

Protection juridictionnelle effective

Les juridictions du travail spécialisées et autonomes ont été créées en vue de faciliter et rendre plus efficace l’accès à la justice dans les affaires sociales. Différentes caractéristiques assurent cette protection juridictionnelle effective du justiciable. L’existence de juridictions du travail autonomes garantit le traitement des affaires par des magistrats spécialisés, qui disposent de la sorte d’une connaissance et d’une expérience plus étendues dans les questions du droit social, souvent techniques et toujours en lien avec les fondements mêmes de cette branche du droit. L’intégration dans les cours d’appel menace de diluer cette spécialisation. Les affaires traitées par les cours du travail bénéficient également de l’intervention de juges non professionnels, les “conseillers sociaux”, au côté des magistrats de carrière et de règles particulières de procédure. Les premiers améliorent la connaissance et la prise en considération des réalités du terrain. Cette composition prolonge en justice la concertation sociale caractéristique de notre pays et assure en outre un des objectifs d’une justice moderne : sa proximité avec les citoyens. Les règles de la procédure ont pour but de compenser l’inégalité des parties inhérente au droit social qui concerne les rapports entre des employeurs et des travailleurs, ou entre des assurés sociaux et des institutions de sécurité sociale. C’est ainsi, par exemple, que le justiciable peut se faire assister par le représentant d’un syndicat ou d’une autre association et que l’auditorat du travail, et l’auditorat général du travail en appel, donnent un avis indépendant dans les affaires de droit de la sécurité sociale. La procédure est en outre moins formelle, moins coûteuse et plus rapide.

S’il faut porter attention à une évolution préoccupante ces dernières années, notamment l’empilement des réformes qui rendent l’accès à la justice plus coûteux, spécialement pour les travailleurs et les assurés sociaux, les cours du travail accomplissent depuis des années leur mission à la satisfaction des intéressés. Les préoccupations grandissantes de la population en matière de revenus ne font qu’accentuer l’importance de ces garanties. Au sein d’une grande cour d’appel, elles pourraient perdre leur place centrale et donc être menacées d’érosion, voire de disparition.

Indispensable en appel

Les projets de réforme concernent le seul degré des cours et pas celui des tribunaux du travail. Ils n’en menacent pas moins l’ensemble du système des juridictions du travail. Les garanties particulières à la justice sociale, indispensables à la première instance, le sont certainement aussi au degré de l’appel, où sont tranchées les affaires les plus importantes. L’autonomie des juridictions du travail doit donc être également assurée en appel, afin d’éviter au justiciable le risque d’une protection moindre à ce niveau. La qualité des juridictions du travail belges est due précisément à la sécurité d’une juridiction autonome et composée de juges professionnels et non professionnels aux deux degrés de juridiction.

Jalons

Il faut souligner que l’accord au sein du gouvernement ne suffirait pas à la réforme. Touchant à un des éléments essentiels de notre organisation sociale, cette réforme supposerait en effet la consultation des partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du travail. La réforme des dispositions légales en cause serait par ailleurs loin d’être aisée, puisque les juridictions du travail – terme qui évoque les tribunaux comme les cours du travail – sont citées dans la Constitution. Une modification constitutionnelle, et sa longue et lourde procédure, pourrait donc être nécessaire.

Alternatives

Nous appelons les responsables politiques à prendre en considération ce qui précède dans leurs projets de réformes et à renoncer à l’intégration des cours du travail dans les cours d’appel. Ceci ne signifie pas qu’aucune autre réforme ne pourrait être opportune. Elle ne serait toutefois possible que si elle résultait de la consultation de toutes les parties intéressées dans la recherche d’un juste équilibre. Nous appelons par ailleurs à ce qu’elle ait pour seul but d’améliorer la protection du justiciable plutôt que de l’affaiblir.

Signataires

- Jasper Van de Woestijne, FWO-aspirant, UGent

- Jan Buelens, docent arbeidsrecht Universiteit Antwerpen en ULB, en advocaat

- Charles-Eric Clesse, professeur à l’ULB et magistrat

- Daniël Cuypers, emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

- Alexander De Becker, professor Arbeidsrecht UGent en advocaat

- Eleni De Becker, docent socialezekerheidsrecht Vrije Universiteit Brussel, gastdocent socialezekerheidsrecht KULeuven

- Frederick De Cock, docent sociaal recht UHasselt

- Vanessa De Greef, professeure de droit du travail à l’ULB

- Mireille Delange, magistrate

- Elise Dermine, professeure de droit du travail à l’ULB

- Quentin Detienne, professeur à l’ULiège

- Inger De Wilde, docent arbeids- en socialezekerheidsrecht UGent, gastdocent UAntwerpen en VUB

- Filip Dorssemont, professeur de droit du travail à l’UCLouvain

- Daniel Dumont, professeur de droit de la sécurité sociale à l’ULB

- Chris Engels, hoofddocent arbeidsrecht KULeuven

- Petra Foubert, gewoon hoogleraar en decaan faculteit Rechten UHasselt

- Aurélie Frankart, chargée de cours à l’UCLouvain et référendaire au Tribunal du travail du Brabant wallon

- Steve Gilson, maître de conférences en droit de la sécurité sociale à l’UCLouvain et avocat

- Renaat Hoop, docent sociaal recht Hogeschool VIVES en rechter in sociale zaken (Arbeidsrechtbank Gent)

- Patrick Humblet, emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Gent

- Ria Janvier, gewoon hoogleraar faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Antwerpen

- Yves Jorens, gewoon hoogleraar (Europees) socialezekerheidsrecht, Universiteit Gent

- Fabienne Kéfer, professeur ordinaire à l’ULiège

- Auriane Lamine, professeure de droit social à l’UCLouvain

- Freek Louckx, professor sociaal recht Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel

- Alexander Maes, gastprofessor sociaal recht UHasselt, advocaat Nederlandstalige balie Brussel

- Hugo Mormont, professeur invité à l’ULiège, chargé de cours à l’ULB

- Pieter Pecinovsky, Senior Affiliated Researcher KU Leuven, plaatsvervangend docent sociaal recht ULB, plaatsvervangend docent sociaal recht UCLouvain

- Johan Peeters, hoofddocent sociaal recht UHasselt en rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen

- Johan Put, gewoon hoogleraar KU Leuven en assessor Raad van State

- Kristof Salomez, substituut-arbeidsauditeur, docent VUB

- Paul Schoukens, gewoon hoogleraar KU Leuven

- Evelien Timbermont, professor arbeidsrecht VUB

- Willy van Eeckhoutte, emeritus hoogleraar Universiteit Gent, advocaat bij het Hof van Cassatie, lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

- Guido Van Limberghen, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel en advocaat

- Ilse Van Puyvelde, postdoc. navorser faculteit Rechten Universiteit Antwerpen

- Pierre-Paul Van Gehuchten, professeur émérite en droit du travail à l’UCLouvain et à Saint-Louis

- Frank Hendrickx, gewoon hoogleraar arbeidsrechecht KULeuven