Dix ans, vingt ans, trente ans (et plus) qu’on martèle que la société ne peut se construire sans les femmes. Que le secteur économique en est la force vive et qu’il ne pourra répondre à tous les besoins de l’humanité si on exclut la moitié de celle-ci. Alors oui, les choses bougent. Mais pas partout, pas au même rythme, et à une lenteur frustrante. La dernière étude réalisée par la fédération d’entreprises Agoria et OpentheBox montre qu’entre 2017 et 2022, 10 % des founders de startups sont des femmes. Contre 8 % sur les 5 années précédentes. Une augmentation de deux pour cent est un chiffre qui a de quoi nous rendre dingue. D’autant que du côté des dirigeantes et dirigeants, des administrateurs et administratrices, on a même régressé, puisqu’on est passé de 15 à 13 %. Et pourtant, les initiatives privées et publiques sont nombreuses pour essayer d’équilibrer ce ratio entre hommes et femmes à la tête ou à l’origine de la création d’entreprises. Mais quand les résultats sont si peu visibles, peut-être est-il temps d’interroger le modèle.

L’invisibilisation est un rouleau compresseur

La première piste de solution que citent la plupart des femmes qui se sont lancées dans la Tech ou l’entrepreneuriat, c’est le manque de représentation. Si je vous demande de citer cinq entrepreneures belges qui font office de rôle modèle, y arrivez-vous spontanément ? Elles sont pourtant légion. Elles bossent dur, et leurs boîtes cartonnent. Des success stories il y en a plein. Mais qui les raconte ?

Quand on a commencé à travailler sur le projet Girls Squad, une émission 100 % féminine sur la tech et l’entrepreneuriat, on s’est dit que ça ne serait pas compliqué de recruter trente femmes pour venir partager leur expérience. Et puis le travail n’a pas été si simple. Même quand on est sensible à la thématique, même quand on est dans l’écosystème startup, on se rend compte que l’invisibilisation est un rouleau compresseur. Qu’une fois qu’on a passé en revue les quelques stars féminines qu’on voit partout le 8 mars, il faut creuser pour aller chercher ces perles bien cachées, et les convaincre de venir parler d’elles, de leur parcours pourtant incroyable.

À quels postes ?

Questionner le modèle, c’est aussi se questionner sur la façon dont on raconte ces histoires. Il ne faudrait pas faire de ces entrepreneures le porte-voix de l’entrepreneuriat au féminin. Les questions qui concernent la conciliation vie privée/vie pro, la difficulté à s’imposer ou à convaincre, la façon de manager les équipes sont pertinentes, mais elles le sont autant pour les hommes que pour les femmes. Celles-ci sont pourtant quasiment les seules à qui on les pose. Et ce narratif risque de donner à celles qui ont envie d’entreprendre l’image d’un long parcours du combattant, qui a de quoi faire peur.

L’imaginaire autour du chef d’entreprise est puissant. Et il est sans doute temps de questionner le modèle général. Qu’est ce qui fait un bon leader ? Qu’est ce qui fait un leader fort ? Ces qualités sont-elles forcément liées à un genre ?

Les entreprises elles-mêmes ont un rôle clé en la matière. Elles ont bien compris qu’il était nécessaire de travailler sur la diversité, mais elles le font encore trop souvent dans une optique d’image, de quotas. Ces compagnies se félicitent de tendre à la parité dans leur équipe, en oubliant de juger ces chiffres au regard des résultats. Une moitié de femmes dans la boîte, oui, mais à quels postes ? Avec quel impact ? Parce qu’elles sont là, ces femmes talentueuses. Et, comme pour les hommes d’ailleurs, c’est à leur entreprise de mettre en place les conditions pour qu’elles soient placées au bon endroit, en fonction de leur compétence réelle. Et de faire en sorte de développer ces compétences, en offrant l’environnement sécurisé qui le permettra. La tactique “de la falaise” comme on dit en politique, mettre une femme a un poste décisionnaire dans un contexte où toutes les conditions sont réunies pour qu’elle échoue est désastreuse. Pour la confiance en soi des femmes, mais aussi pour l’image que cela renvoie de la compétence réelle de ces femmes.

Élargir notre champ des possibles

Questionner le modèle dominant et trouver de nouvelles pratiques, ce sera sans doute la clé. Travailler sur l’innovation sociale, imaginer de nouveaux modèles de société (société au sens d’entreprise comme au sens de collectivité), pour adresser une réponse systémique aux inégalités de genre. Et les femmes débordent d’idées en ce sens, mais encore faut-il qu’elles soient en position de les mettre en œuvre. Pour le maintien de leurs droits durement acquis, et pour les faire encore évoluer, la présence des femmes à des rôles décisionnaires doit être renforcée. Le meilleur outil pour l’instant, c’est encore l’entraide, la solidarité. Et, on y revient, la représentation, pour se sentir légitime à briguer ces positions dominantes.

Les réseaux féminins sont nombreux, avec des axes de travail différents, riches, imaginatifs. Au-delà de la représentation, ils offrent la possibilité aux femmes de s’entraider, de chercher des réponses qui leur ressemblent, de lutter contre ce syndrome de l’imposteur qui nous touche tous et toutes un jour.

Ces réseaux doivent aussi rester attentifs à toutes les femmes. Parler à celles qui ne sont représentées nulle part, celles qui n’ont pas le luxe de risquer de perdre un revenu, pour entreprendre ou retourner dans une formation. Et mettre en place les conditions qui leur permettent d’accéder aux outils et connaissances, de réussir leur aventure entrepreneuriale ou professionnelle.

L’égalité hommes/femmes devrait aller de soi. Les chiffres montrent que ce n’est pas encore le cas et, pourtant, elle n’est qu’une petite part du combat. Ces réflexions doivent nous amener à élargir notre champ des possibles. La société est riche de ses différences. De genre, d’origine, de couleur de peau, mais aussi de vécu, d’histoires, de chemins de vie. La réelle diversité d’une société, c’est celle qui intégrera sans biais ni stéréotypes la complémentarité des talents : seniors et juniors, diplômés et autodidactes, intellectuels et manuels…

Parce que l’économie, les entreprises, la tech, les nouvelles technologies sont en train de façonner le monde de demain, de révolutionner profondément nos vies professionnelles mais aussi privées. Dès lors, si elles sont créées sans intégrer toutes les composantes de la société, sans inclure leurs besoins, leurs spécificités, elles ne seront que des machines à perpétuer les inégalités. Et on ne pourra pas revenir en arrière.

Pour le collectif Girls Squad :

Camie Tys, StartupVie ; Diane Ndamukunda, StartupVie ; Leïla Maidane, CEO Femmes Fières ; Ornella Simba, fondatrice Techspace ; Ohana Nkukufa ; Marie Logé ; Marie du Chastel, directrice artistique KIKK ; Carole Manzambi, founder WoMumFit Expertise ; Béatrice de Mahieu, CEO BeCode.org ; Samira Rozaine, founder Rozaine Consulting ; Emmanuelle Ghislain ; Barry Fatoumata Diariou, Computer Science student ; Tamara Salawa, founder Afro. Care ; Jessica Dessy, founder re-creation ; Laura Kalenga Mulenda, CEO Mangoo Pickle ; Virgilia Landrain, CEO Your Communication Sucks ; Charlotte Creplet, founder Moon9 ; Marine Haverland ; Aurélie Nickmans, founder Milk Away ; Nadine Kouzham, CEO CodeNPlay ; Emna Everard, CEO Kazidomi ; Julie Segaerts, Général Manager Clone ; Zoé Broisson, CEO Flowchase ; Muriel Bernard, CEO Efarmz ; Stephanie Reniers, CEO Gentis ; Margot Wuillaume, CEO Bloom ; Mathile Riga, CEO KultKefir ; Anastasia Luyckx, CEO Momly ; Geraldine Bueken, CEO XR4Heritage ; Loubna El Messaoudi, ****CCO A6k ; Nathalie Lafontaine, porte parole Wallonie Entreprendre ; Chloé Boels, CEO Stream’Her ; Amélie Alleman, CEO Betuned ; Amélie Matton, CEO Ecosteryl ; Floriane Brackx, Managing director startLAB. BRUSSELS ; Marie Schiltz, chargée de projet Réseau Diane (UCM) ; Laurence Jacobs ; Clémence Braun, CEO Hors Normes ; Candice Wachel, CCO Givemefive