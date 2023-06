Le système de financement avec l’argent public de la Culture, et en particulier des Arts de la scène n’est pas simple à appréhender de “l’extérieur”. Même les praticiennes et praticiens (2) du secteur, à moins d’avoir une longue expérience, ou d’avoir étudié attentivement les textes de loi, ont du mal à saisir un tant soit peu le tableau dans son ensemble. Alors que dire pour les autres citoyens ? Pourtant, nous vous invitons à nous accompagner quelque peu sur les ponts suspendus (en toute sécurité bien sûr) pour observer comment ça marche (ou pas si bien que ça) (ou même pas bien du tout).

On peut partir du schéma matriciel qu’il faut au départ des équipes artistiques d’un côté, rassemblées par un ou plusieurs porteurs de projet, qui construisent les spectacles, et d’un autre des lieux qui accueillent ces spectacles.

Vivre l’expérience d’un spectacle est un droit

Les théâtres “accueillent” les spectacles en achetant des représentations, et pour une partie d’entre eux, participent au financement de leur création (ce qu’on appelle une coproduction). Notons au passage, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, que le prix du billet que vous payez pour un spectacle est très loin de couvrir les frais que nécessitent une représentation. C’est même plutôt minime. Et les subventions servent à compenser ça, pour que vivre l’expérience d’un spectacle soit accessible à tous, parce que, dans un état de droits comme le nôtre, c’est justement un droit, et non un bien de consommation comme on tend souvent à le faire passer.

Autour de notre schéma matriciel, toute sorte de métiers et de fonctions se déploient : qui pour construire la stabilité financière d’une création et son avenir (production, diffusion), qui pour créer et développer le lien entre les spectacles et les spectateurs (médiation, communication, etc). Bref. Tout cela forme un écosystème qui rend possible le fonctionnement du secteur.

Nous sommes en dessous des seuils de financement

Le maillage complexe des subventions fait qu’il y a un certain nombre de poches d’argent ici et là, qui s’adressent à tel ou tel segment de l’écosystème, mais évidemment, elles ont toutes des répercussions les unes sur les autres. Et pour chaque poche, il faut atteindre un certain seuil minimum (qui n’est pas si énorme) pour que l’ensemble de l’écosystème trouve une forme d’équilibre viable. De plus, certaines poches nécessitent d’emblée et prioritairement des plus gros montants (les lieux ont par définition des frais fixes pour pouvoir être en état de marche, même sans spectacles).

Cela fait de nombreuses années que dans toutes ces poches, on est en dessous du seuil, et pour certaines de très loin. Ô bien sûr, pendant tout ce temps, le secteur a fait illusion. Il y a un foisonnement de spectacles. Parce que la logique inhérente du système fait que, quand l’argent manque, les spectacles se font quand même. La seule variable d’ajustement reste le volume et la qualité de l’emploi artistique. Les travailleurs des Arts ne veulent, et surtout souvent ne peuvent pas diminuer leur activité, donc une partie de plus en plus conséquente de leur travail doit être faite gratuitement.

On comprend aisément qu’un écosystème sous-financé, dont une partie ne tient qu’à bout de bras, sur ses réserves vitales, ne peut fonctionner dans la durée. Chaque année, silencieusement, il se détériore, abîme et éjecte des travailleuses et des travailleurs, et menace l’ensemble d’effondrement.

Le nouveau décret des arts de la scène, dans l’état des choses, n’est que de la poudre aux yeux

Le nouveau décret des arts de la scène, abouti à vive allure récemment, a de l’ambition. Mais sans le financement qui va avec, dans l’état des choses qui s’annonce, il n’est que de la poudre aux yeux. Il servira certes à “protéger” des montants dans certaines poches, mais plus ou moins au même niveau qu’avant, bien en dessous des seuils minimums nécessaires. Et comme une des poches, qui est en grande partie dédiée à la création, ne sera pas protégée, elle va bien morfler celle-là.

Alors quand nous entendons du côté du ministère des voix qui se réjouissent (ou simplement tentent de se rassurer ?) en prétendant que la culture est refinancée, insinuant que le problème serait résolu, relevant seulement que certains opérateurs auraient “gonflé” leur budget, les bras nous en tombent. Mais non, le problème n’est pas résolu ! Ce n’est pas en injectant quelques gouttes de subventions supplémentaires sur la globalité de notre écosystème au bord de l’asphyxie qu’il va se remettre à respirer normalement, quand bien même une partie parviendrait à faire encore un peu bonne figure.

De notre côté, la musique qui sonne à nos oreilles, c’est que si le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme il en prend le chemin, ne donne pas à notre ministre en octobre prochain les moyens suffisants pour pouvoir financer correctement sa réforme, il aura choisi d’entériner que la précarité, et pour bonne part le travail gratuit, est un pilier fondamental de notre écosystème. Mais on va où là ?

Un drôle de choix

Nous sommes fatigués que les travailleurs des arts se voient à longueur de temps dans le récit dominant, et fort opportunément pour les autorités, coller l’étiquette d’être dans une sorte de bulle hors de la société, une zone trouble annexe, connectés au monde du travail uniquement via les allocations de chômage (ce pis-aller par rapport à la spécificité intermittente inhérente à notre activité, qui permet de faire facilement l’amalgame entre “artistes” et “profiteurs”). Mais nous produisons des biens symboliques, d’autres regards, d’autres approches, d’autres perspectives, sur la société dans laquelle nous vivons comme tout le monde, au service de l’ensemble des citoyens.

Que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles refuse de financer sérieusement et correctement les arts, la création, et singulièrement l’écosystème des arts de la scène, est un drôle de choix. Nous l’estimons irresponsable et dangereux, à l’heure où des enjeux cruciaux et urgents se posent pour l’avenir, où la démocratie défaille par endroits sous les coups de boutoir de récits clivants et binaires, à l’heure aussi où beaucoup de citoyens saturent et cherchent à se désempêtrer du tout numérique, pour (re) trouver des expériences humaines réelles. Se pourrait-il que le gouvernement de la Fédération ait décidé de tourner le dos à l’un des principaux outils à sa disposition susceptibles d’infuser de nouvelles alternatives pour appréhender collectivement des futurs possibles ? N’en avons-nous pas plus que jamais besoin ?

(1) Les signataires ont préféré signer avec le nom de leur fédération, et non en leur nom propre en raison du risque qui existe de s’exposer médiatiquement dans cette période cruciale de décisions de subventions.

(2) La version originale de ce texte a été rédigée en écriture inclusive.