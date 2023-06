Ne dit-on pas « choisir, c’est renoncer » ou, dans sa version mercantile, que « un euro ne peut être dépensé qu’une seule fois » ? C’est évidemment vrai dans votre épicerie, mais ce serait commettre une grave erreur d’en inférer que toute décision dans la vie se résumerait à trancher entre options bien distinctes. Ainsi, l’opposition entre fin du mois et fin du monde que d’aucuns ont voulu voir dans le débat autour des gilets jaunes n’a pas lieu d’être. Comme déjà indiqué dans cette chronique, ce sont les plus nantis qui polluent le plus et les moins nantis qui souffrent le plus de la pollution. Il n’y a donc pas de raison fondamentale d’opposer ambitions sociales et préoccupations environnementales. Bien sûr, il est des mieux nantis qui polluent peu et des mal lotis mal logés qui polluent beaucoup, et donc une stratégie environnementale telle que la taxation de la pollution peut avoir des effets non désirés sur certaines franges de la population. Cependant, ne pas agir pour l’environnement est bien plus anti-social, sachant, de plus, que les effets négatifs d’une taxe environnementale peuvent être corrigés.

Cette première fausse opposition n’est pas nouvelle, mais ces dernières semaines, une double ritournelle du même acabit s’est glissée dans le débat public. D’abord, c’est entre climat et nature qu’il faudrait choisir et renoncer. Pour Alexander De Croo, si on veut mettre le paquet sur la première, il faut accepter une pause en termes d’ambitions et d’exigences pour la préservation de la biodiversité. Or, les scientifiques sont clairs : climat et nature interagissent. Le seul exemple des puits de carbone suffit à l’illustrer. « Détruire la nature, cela veut dire détruire l’économie », a tout récemment rappelé F. Elderson, membre du directoire non d’une ONG environnementale mais de la Banque centrale européenne (BCE).

Au-delà, c’est entre environnement et économie qu’il faudrait, ici encore, choisir et donc renoncer. L’antienne est qu’un agenda environnemental trop ambitieux nuirait à notre compétitivité, tout en ne faisant que délocaliser la pollution. Ici, encore, le message est tronqué. Oui, comme sur le plan social, une politique environnementale à la hauteur des défis fera des perdants, mais ne pas agir pour l’environnement est encore bien plus dommageable pour l’économie et, incidemment, la bourse. C’est le fameux « coût de la non-action » du Rapport Stern de 2006. Ne pas agir, c’est donc se faire manipuler par les perdants et les court-termistes au détriment de l’intérêt général et, accessoirement, de toutes les entreprises qui se sont embarquées dans la transition. Différer la transition, c’est moins d’emplois (GIEC, avril 2022), c’est devoir dépenser pour des substituts aux « services écosystémiques » gratuits de la nature et c’est se condamner à des dépenses d’infrastructure colossales.

« Pas le temps pour une pause » a déclaré le patron de Bekaert le 6 juin dernier lors d’un débat organisé par la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard. Demander une pause environnementale, c’est mettre la tête dans le sable, là où le monde de l’entreprise est demandeur d’un cap.

Il est compréhensible que certaines entreprises agitent l’épouvantail du dumping environnemental mais l’Europe a la taille et les moyens pour imposer un mécanisme d’ajustement à la frontière qui réduirait le problème de telle sorte que les effets collectifs bénéfiques l’emporteront, et de loin, sur les désagréments pour tel ou tel secteur. L’Europe a déjà annoncé un tel mécanisme pour certains produits. Il suffit d‘en étendre le principe. Et il est tout aussi compréhensible que les entreprises redoutent le poids de charges administratives additionnelles, mais il ne faut pas opposer environnement et efficacité bureaucratique. Si on se préoccupe de simplification pour les entreprises, regardons du côté des règles fiscales, urbanistiques et sociales. Ne vient-on pas de lire que les nouvelles « primes pouvoir d’achat » étaient un casse-tête à mettre en œuvre ?

Et au Président Macron qui a aussi souhaité une pause réglementaire, répondons par ses propres mots : « en même temps ».

