Lorsqu’elle comprit qu’elle ne parviendrait pas à annexer la Belgique par voie de conquête, l’Allemagne impériale résolut de “cultiver chez les Belges des germes de séparation d’après la différence de langage, afin de préparer un terrain favorable à sa pénétration politique et à sa mainmise économique” 1. Cette politique fut confiée au gouverneur général en Belgique, le baron von Bissing.

Le 4 février 1917, les allemands ayant formulé des propositions de paix, les nationalistes flamands se réunirent à Bruxelles en un “Landdag”, une assemblée dont les membres fondèrent le “Conseil de Flandre”. En exécution de cette délibération, sept délégués se rendirent chez le gouverneur von Bissing pour solliciter la séparation d’avec la Wallonie. L’allemand leur répondit qu’il était très favorable à la réforme demandée mais que pour en hâter la réalisation, il était nécessaire que les délégués se rendissent à Berlin.

L’objectif poursuivi par le gouverneur était de donner le plus d’écho possible à la politique de séparation, et d’accréditer aux yeux de l’opinion publique internationale l’idée que les flamands étaient opprimés en Belgique. Les sept mandataires de la Flandre furent reçus par le chancelier de l’Empire le 3 mars 1917. C’est par les journaux relatant cette visite qu’on apprit l’existence du Conseil de Flandre. Aux délégués, le chancelier répondit que les mesures nécessaires seraient prises pour réaliser la séparation.

La séparation politique du 22 décembre 1917

Par décret du gouverneur von Bissing en date du 21 mars 1917, la Belgique fut divisée en deux régions administratives, déterminées par la frontière linguistique, cette séparation administrative étant le prélude à la séparation politique. Les ministères furent scindés les uns après les autres. On désigna les fonctionnaires qui resteraient à Bruxelles pour l’administration flamande et ceux qui devraient aller à Namur pour l’administration wallonne. Beaucoup d’entre eux refusèrent et furent alors déportés en Allemagne.

Le Conseil de Flandre comprenait plusieurs commissions dont une, intitulée “commission constitutionnelle”, avait pour mission d’élaborer la Charte fondamentale du nouvel Etat. Les uns voulaient la séparation radicale de la Flandre et de la Wallonie sans rapport entre les deux tronçons. L’autre parti optait pour une confédération, sous la forme de deux Etats distincts, certes, mais unis entre eux par un lien personnel ou réel. Pour le premier parti, majoritaire, le nom de Belgique devait disparaître, pour le second, minoritaire, il subsisterait.

C’est au cours de la séance du 22 décembre 1917 que la séparation politique pure et simple fut proclamée. Le bureau du Conseil devenait le gouvernement provisoire flamand. Il déclara la déchéance des ministres du Roi, réfugiés au Havre.

La réaction du Pouvoir judiciaire

Il n’était pas possible au Pouvoir judiciaire de ne pas réagir à ces actes constitutifs d’une atteinte à la sûreté de l’Etat. Il y avait, dans le Code d’instruction criminelle un vieux texte conférant aux juges des cours le droit de suppléer à l’inertie du ministère public en ordonnant des poursuites d’office. Réunis en assemblée générale, les membres de la cour d’appel de Bruxelles, s’emparant de cette disposition, enjoignirent à leur procureur général, par un arrêt rendu le 7 février 1918, de requérir un juge d’instruction afin qu’un mandat d’arrêt soit décerné à charge des deux leaders du mouvement activiste flamand, les sieurs Pieter Tack et August Borms.

Les mandats furent aussitôt lancés et les meneurs arrêtés. Acheminés vers la prison de Saint-Gilles, ils eurent toutefois le temps de prévenir les autorités allemandes d’occupation qui les firent libérer sur le champ. Le retour de manivelle ne se fit pas attendre : sur la proposition du Conseil de Flandre, les conseillers à la cour d’appel se virent suspendus et privés de traitement tandis que leur premier président, M. Levy-Morelle, ainsi que trois présidents de chambre, étaient déportés en Allemagne, à Celle-Schloss, geôle où le bourgmestre Adolphe Max croupissait déjà.

Une grève judiciaire qui ne dit pas son nom

Ces actes provoquèrent une vague d’indignation. La Cour de cassation se réunit à son tour en assemblée générale, le 11 février 1918. Sur la motion d’un de ses membres, le président Remy, elle décréta la suspension de ses audiences. Un grand nombre de juridictions belges lui emboîtèrent le pas. Cette grève judiciaire qui ne dit pas son nom se prolongea jusqu’au retour du Roi à Bruxelles, forçant les allemands à mettre en place, dans l’intervalle, leurs propres tribunaux.

August Borms a été fusillé à Etterbeek, à la caserne de gendarmerie, le 12 avril 1946. Pieter Tack, considéré comme étant le premier chef de l’Etat flamand, qu’il a présidé de décembre 1917 jusqu’au 11 novembre 1918, a terminé sa carrière comme professeur de linguistique néerlandaise à l’Université de Nimègue, où il mourut le 15 mars 1943 dans des sentiments, dit-on, de sympathie pour l’Ordre nouveau.

Il est bon de se remémorer ces événements, qui nous font prendre conscience de la profondeur du mal nationaliste rongeant notre pays. Il est intéressant de relever que ce qui a fait basculer la Cour de cassation en 1918, d’une neutralité prudente à la résistance ouverte, c’est moins la défense des institutions nationales, menacées par la déclaration d’autonomie de la Flandre, que la défense de cet attribut essentiel du Pouvoir judiciaire, qui est son indépendance.

Ces choses ont l’air vieilles, et elles sont tellement actuelles.

1 Rapport au Roi, arrêté-loi du 8 avril 1917 déterminant l’effet des mesures prises par l’occupant et des dispositions prises par le gouvernement.