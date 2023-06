Tous les matins, pour me rendre sur mon lieu de travail, je traverse Bruxelles à vélo, d’Auderghem à Anderlecht. Sur mon chemin, impossible d’y échapper, ils me sautent aux yeux à chaque arrêt de bus ou de tram, à chaque station Villo : les panneaux publicitaires envahissent mon espace visuel. La semaine passée, j’en ai compté trente, sur une demi-heure de trajet. Et affichées sur ces panneaux, un nombre croissant de publicités liées à l’alcool. Il fait beau, il fait chaud, les terrasses se remplissent, voilà de quoi donner des idées à ceux qui voudraient remplir leur verre. Mais peut-on vraiment tolérer ce genre de publicité dans l’espace public ? Si certains s’enivrent de cette situation bien trop tolérante à l’égard des publicités de boissons alcoolisées, pour d’autres, comme le personnel de la santé publique et de l’éducation, c’est la gueule de bois.

Le neuromarketing pour rentrer dans la tête d’une future clientèle

Qui circule dans l’espace public, aux alentours des transports en commun ? Une partie de la population qui n’est pas en âge de conduire. Et donc a priori pas de boire non plus. Des enfants et des adolescents que les alcooliers assurent protéger. Pourtant, l’emplacement de leurs publicités n’épargne pas à ces jeunes “l’effet de simple exposition”. Cet effet, défini par Zajonc, est un biais cognitif qui se caractérise par une augmentation de la probabilité qu’on apprécie quelque chose par la simple exposition répétée à cette chose (même inconsciente). Un jeune, à force de passer devant la publicité pour alcool accolée à son arrêt de bus, même sans y faire attention, développe un a priori positif pour la boisson exposée. Au nom de cet effet, il faut condamner tout affichage publicitaire de boissons alcoolisées dans l’espace public.

JCDecoopération à sens unique

Par ailleurs, il faut contraindre l’afficheur qui bénéficie d’un partenariat public-privé (qui permet la construction d’abribus) : comment justifier qu’une entreprise qui reçoit un soutien financier de l’État puisse par après tirer profit d’un affichage publicitaire qui impacte la santé publique ? Embellir l’espace public, oui, faire la promotion de l’alcool, dont la consommation coûte plus de 2 milliards d’euros à la société, non !

Quand les alcooliers “font la loi”

Comment se fait-il qu’une telle campagne publicitaire puisse avoir lieu, alors ? Et bien parce qu’en Belgique, il n’existe aucune loi sur la publicité relative à l’alcool. Le seul texte contraignant est une convention qui a été écrite par les grands alcooliers et les acteurs tirant profit du secteur. Ce texte commence ainsi : “La consommation des boissons contenant de l’alcool est indissociable de notre société. La plupart des consommateurs les consomment de façon responsable”. Remplacez “alcool” par “cigarettes” (tous deux catégorisés comme des drogues légales) et l’on se croirait revenu à l’époque où des médecins faisaient la promotion des cigarettes sous la coupe de lobbys puissants et manipulateurs.

Pourtant, cette époque semble révolue : dès 1977, la législation belge est adaptée en faveur de la santé publique, notamment contre toute publicité liée à la cigarette. En France, quelques années plus tard, la loi Evin vient encadrer strictement la publicité liée à l’alcool. Il est temps pour la Belgique de rattraper son retard législatif, de passer par exemple de la mention “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse” à “Cette boisson est un poison”, slogan préventif plus efficace. Il est temps de montrer aux citoyens belges que la présence d’entreprises florissantes dans le secteur n’est pas un frein à la visée du bien commun et à la santé publique.