Suite à une proposition de loi du parti Ecolo, le Comité P tente de se défendre de la critique permanente, que la plus grande partie de son personnel appartient à la police, l’institution qu’elle est censée contrôler ! Il s’agit de policiers fédéraux ou locaux “détachés temporairement” mais qui tôt ou tard repartiront dans un service de police pour y terminer leur carrière. La Présidente actuelle, ex-juge au tribunal de police s’attache à défendre l’indépendance de son institution, et cette indépendance existe bien en théorie, mais est très loin de l’être dans la réalité. Depuis 2009, la Belgique est régulièrement condamnée par des institutions belges et internationales qui notent “qu’il existe des doutes quant à l’indépendance, l’objectivité et la transparence du Comité P et sa capacité à traiter de manière transparente les plaintes envers les policiers” !

Rien que cela… En 2016, un rapport des Nations unies a réitéré la demande de recrutement d’experts indépendants pour le Comité P, mais rien ne change, les condamnations continuent à pleuvoir et la confiance des citoyens à s’effriter.

Le Comité P a été créé comme un organisme indépendant, suite à des tueries toujours non résolues en 1991, mais n’a jamais obtenu les moyens financiers et humains nécessaires pour être vraiment indépendant ! 80 % des enquêteurs du Comité P sont des policiers détachés, et de plus, près de 70 % des enquêtes du Comité P sont sous traitées en tout ou en partie aux contrôles internes des zones de police ou à l’Inspection Générale. Il est exact que les enquêteurs policiers du Comité P ne sont jamais chargés d’enquêter dans leur ancienne zone de police, mais cela est déjà arrivé, et plus d’une fois, que l’enquêteur policier du Comité P soit aussi candidat à un poste supérieur dans cette même zone de police où il doit enquêter.

Pour toute enquête concernant une dénonciation de citoyens envers la police ou des policiers, la seule solution est de confier l’enquête à un organisme vraiment indépendant comme cela se fait dans de nombreux autres pays. En Grande Bretagne, L’Independent Office for Police Conduct (IOPC) enquête sur de possibles bavures policières afin d’établir l’éventuelle responsabilité des forces de l’ordre. Le fonctionnement est simple : “Il y a 3 niveaux d’enquête : sur le comportement de la police, sur les plaintes de citoyens et enfin “automatiquement” en cas de décès ou blessures graves lors d’opérations des forces de l’ordre ou lors d’une détention”. Outre-Manche, l’IOPC fait figure d’exemple pour sa transparence et son objectivité. Son directeur général n’a pas le droit d’avoir travaillé dans la police auparavant. Il en va de même pour toute l’équipe à la tête de l’institution. Quant à ses enquêteurs, ils ont des antécédents dans la finance, les douanes, la sécurité nucléaire, voire au sein d’ONG, soit des rôles totalement apolitiques.

Face à une crise de confiance qui concerne spécialement la police, il est grand temps de se doter d’une Institution de contrôle accessible à tous, efficace et transparente en laquelle la population aurait confiance. Des “assises” de la police devraient être mises sur pied, avec la présence de groupes de citoyens, de membres d’ONGs et de magistrats. Il n’est absolument pas normal que certaines thématiques soient analysées en “petit comité”, sans aucune transparence vis-à-vis des citoyens. “Aucun pouvoir ne doit être exercé en toute impunité” ! La confiance est à ce prix.