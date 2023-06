Notre pays ambitionne de permettre à chacun de ses habitants de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il a affirmé cette ambition haut et fort en l’inscrivant dans sa Constitution, le socle de notre démocratie.

La Belgique a les moyens de ses ambitions puisqu’elle compte parmi les pays les plus prospères de la planète. Alors pourquoi l’écart entre les riches et les pauvres ne cesse-t-il de se creuser ? Pourquoi les files pour obtenir un logement social ne cessent-elles de s’allonger ? Pourquoi y a-t-il encore autant de personnes vivant sous le seuil de pauvreté ? Des statistiques existent – on parle de 10 à 15 % de la population – mais elles ne rendent que très partiellement compte de tous ceux qui, en fin de mois, doivent choisir entre payer le loyer ou le médecin, la facture d’énergie ou une nourriture saine. Bref, faire des choix impossibles entre des besoins aussi vitaux les uns que les autres pour la simple raison que leur pouvoir d’achat ne leur permet pas de pouvoir vivre. Chacun d’eux a un visage qui ne se réduit pas à des chiffres ou à des montants.

Pour expliquer la persistance de la pauvreté dans notre pays, certains pointent une volonté politique défaillante. Certes, plusieurs responsables politiques ne partagent clairement pas cette ambition. Ils soulignent que selon l’OCDE, notre pays figure parmi ceux qui redistribuent le mieux la richesse, qu’on en fait dès lors déjà assez et qu’il est inutile de continuer à se focaliser sur les 10 ou 15 % les plus pauvres qui bénéficient sans contrepartie du labeur des travailleurs. D’ailleurs, ajoutent-ils, de nombreux emplois restent à pourvoir, et ceux qui les refusent devraient être davantage sanctionnés parce qu’ils profitent et abusent d’un système trop généreux à leur égard.

À ce type de discours qui divise et qui laisse pour compte les membres les plus fragiles de notre société, j’oppose une vision radicalement différente. Une démocratie qui accepte de laisser de côté certains de ses membres se ronge de l’intérieur, devient élitiste, inégalitaire, se sclérose et se prive elle-même des ressources humaines des personnes qu’elle exclut. En tant que citoyens, nous avons la responsabilité de défendre au jour le jour la démocratie qui se trouve menacée dès que nous tolérons des zones de non-droit ou des angles morts.

Nos responsables politiques doivent en effet rendre compte de leur gestion aux citoyens. C’est particulièrement vrai dans le contexte actuel puisque nous voterons dans un an à tous les niveaux de pouvoir. Chacun d’entre nous a la vocation d’influencer cette volonté politique, soit directement – ce qui est plus facile au niveau local -, soit et surtout par le biais d’associations citoyennes, syndicalistes, professionnelles, environnementales, consuméristes, culturelles, sportives, de quartier, de lutte contre la pauvreté, de défense des droits de l’homme, ou encore de défense des locataires et pourquoi pas des propriétaires.

En terme monétaire, le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine signifie garantir à chacun un revenu à tout le moins égal au seuil de pauvreté. Même si des efforts ont été réalisés, nous en sommes encore loin. De nombreux allocataires sociaux ne disposent que d’un montant significativement inférieur à ce seuil. En outre, le statut de cohabitant qui sévit dans la plupart des régimes de la sécurité sociale empire la situation des ménages, entrave le droit de vivre en famille, induit des contrôles peu respectueux de la vie privée, et charrie des discriminations fondées sur le genre.

Le Gouvernement est sensible à cette carence. Il a déposé ce 3 mai à la Chambre des représentants un projet de loi visant à augmenter le revenu garanti aux personnes âgées (GRAPA). J’applaudis des deux mains, mais ce projet ne tient pas compte des angles morts. Il ne tient pas compte de ceux et celles qui n’ont pas accès la GRAPA alors qu’ils y auraient droit. Combien sont-ils ? … Environ une moitié selon la recherche Take citée dans un document publié par le Service de lutte contre la pauvreté en mars 2023, malgré le fait que le droit à la GRAPA est depuis peu automatiquement examiné dans une série de cas de figure. L’angle reste bien mort en dépit de cette première automatisation…

Forment également un angle mort ceux et celles qui ne disposent pas d’un chez soi ou même d’un compteur électrique individuel, comme par exemple la plupart des personnes que la précarité contraint d’habiter dans un camping : ils ont été privés du chèque énergie pourtant en principe accordé à tous les ménages.

Cette dame qui avait toutes les peines d’obtenir une aide du CPAS nous disait il y a peu : les droits sont comme un gâteau qu’on met devant vous, mais auquel vous ne pouvez pas toucher. Vous salivez, mais vous restez sur votre faim. Vous n’osez plus les demander. La collectivité vous en rend responsable, mais elle fait des économies sur votre dos.

Sur le plan politique, ne laisser personne de côté, c’est faire de l’angle mort l’angle vivant. Et c’est vital pour notre avenir commun.

Titre de la rédaction. Titre original : “Et si les angles morts de nos démocraties devenaient les angles vivants”