Attention, être professeur n’offre pas une tribune pour promouvoir ses opinions

De par ma formation et mon emploi, j’ai une sensibilité particulière pour les questions de neutralité de la fonction publique, de démocratie et d’État de droit. À la lecture de cette tribune, je tiens à apporter ma contribution au débat et opposer mes arguments à ceux de l’auteur.

Dans un État de droit, pour qu’un principe soit valable, il faut qu’il le soit dans tous les cas. Le fait que l’intention soit bonne ou mauvaise ne doit ici pas avoir d’importance. C’est pourquoi tous les partis, de l’extrême gauche à l’extrême droite, sont autorisés à participer aux élections, dans le respect d’un cadre défini démocratiquement qui s’applique à tous (limites à la liberté d’expression pour incitation à la haine raciale et diffamation, refus de la corruption, du clientélisme etc.). En cas de non-respect de ce cadre, des sanctions sont prises au cas par cas et basées sur les faits et les dires, indépendamment de l’identité de celui qui les pose ou de ses intentions. Cette situation est essentielle pour construire une société apaisée et garantir l’adhésion au système démocratique. C’est pourquoi je tiens à préciser d’emblée que je ne juge en aucun cas les intentions, très probablement louables, de Mr. Stockmans.

La tribune commence par la phrase suivante, directement problématique : En tant qu'enseignant, j'ai fait un choix. J’ai mis les enjeux climatiques, environnementaux et énergétiques au centre de mon enseignement. La notion même d’avoir la possibilité de faire un choix personnel dans le cadre d’une mission officielle d’intérêt général est problématique. L’enseignant est un fonctionnaire, qui peut avoir un ascendant moral important sur des enfants dont les opinions et la personnalité est en formation. À ce titre, il a une grande responsabilité dans la conduite de ses cours et sur la teneur de ses propos. Il est mandaté par l’État pour exécuter une mission essentielle et bien précise, celle de transmettre des savoirs et de former les citoyens de demain. En ce faisant, l’État ne donne pas carte blanche à l’enseignant pour atteindre ces objectifs par n’importe quel moyen, et encore moins de se détourner de ces objectifs s’il ne les partage pas à titre personnel ! C’est pourquoi il existe des supports, des programmes et des outils qui balisent le travail de l’enseignant, tout en lui offrant une certaine souplesse pour aborder plus en profondeur l’un ou l’autre thème, pourvu que les missions essentielles soient accomplies. Ça ne semble pas être le cas, de l’aveu même de l’auteur : J’ai des manquements administratifs, je passe trop de temps sur les enjeux écologiques, je néglige l’approche spatiale. Je ne fais pas de la géographie. Le contrat n’est donc ici pas respecté, et il n’y a aucune raison que l’enseignement soit un secteur épargné par une obligation de remplir les missions qui lui sont confiées.

Comme pour le reste des lois, plans d’actions, normes et autres règlements émanant de l’État, en tout cas en Belgique, les programmes scolaires sont établis démocratiquement. Ils sont sous contrôle d’un ou d’une ministre élu, et plusieurs acteurs institutionnels ont leur mot à dire dans leur élaboration. Bien sûr, le lien démocratique est indirect, diffus et parfois difficile à cerner dans notre chère lasagne institutionnelle. Bien sûr, ces programmes évoluent lentement et peuvent parfois (souvent ?) paraitre en retard sur l’évolution du débat public. Et bien sûr, les fragiles coalitions hétéroclites qui nous gouvernent ont du mal à s’inscrire dans des dynamiques de rupture que certains souhaiteraient. Mais malgré tous ces défauts, un fait est indéniable : un professeur seul, quelle que soit l’étendue et le sérieux de ses recherches et de ses démarches, ne peut pas décider unilatéralement de s’asseoir sur le programme. Cela peut sans doute paraitre une bonne chose sur le plan moral dans la situation de Mr. Stockmans, mais un principe doit être valable en toute circonstance. Que se passerait-il si un professeur ouvertement complotiste décidait, après ses nombreuses « recherches », de se servir de sa situation comme d’une tribune pour diffuser ses idées ? La structure, la manière de travailler et l’organisation de l’enseignement sont peut-être lourdes, peu réactives, et des améliorations sont sans doute possibles et nécessaires, mais elles garantissent en principe qu’une position équilibrée et stable (d’aucuns diront molle…) prévale. N’oublions pas que le but de la démocratie n’est pas de produire la décision la plus efficace, mais bien la plus légitime. C’est souvent frustrant, mais cela garantit au moins en principe que le plus grand nombre puisse faire confiance à notre système.

Enfin, une telle liberté prise par le professeur quant au choix des savoirs à transmettre risque également, si la situation se généralise, de briser le lien de confiance entre les parents et l’enseignement public. Les parents sont des citoyens qui ont leurs propres opinions et qui sont en droit d’attendre de l’État que l’enseignement public garantisse une certaine neutralité, et surtout fournisse à leurs enfants une série de savoirs essentiels pour les préparer à leur rôle d’adulte. Tout en reconnaissant que les professeurs, comme tout le monde, sont aussi des citoyens qui ont leurs propres opinions et leurs propres biais, il est essentiel que tous tendent autant que possible vers la neutralité dans l’exercice de leurs fonctions. Sans cela, il est à craindre que l’enseignement privé ou à distance, moins contrôlé et surtout moins mixte sur les plans sociaux et culturels, connaissent un bel essor suite au refus d’un nombre toujours grandissant de parents à confier leurs enfants à un enseignement public politisé dans lequel ils ne se reconnaissent plus.

Encore une fois, la noblesse des intentions de Mr. Stockmans et le bien fondé des idées qu’il défend n’est pas ici mise en question. Il faut cependant insister sur le fait que si le changement climatique, son diagnostic et ses causes relèvent en effet de la science et peuvent être présentés de manière neutre, les solutions à leur apporter se situent, elles, bien dans le champ de la politique, et ne sont donc pas neutres (choix de privilégier telle énergie, tel mode de déplacement, telle politique… Plusieurs options, pas toujours compatibles, existent et le choix de l’une ou l’autre sont des choix politiques). Ce qui est également interpellant, c’est le manque de considération accordé au respect des principes fondamentaux de neutralité, de respect de son contrat de travail et sans doute du manque de mise en perspective qui transparaissent de la tribune. En effet, il est nécessaire de sortir du cas particulier et de se demander ce qui se produirait, ce qu’on penserait un autre professeur aux intentions moins louables prenait les mêmes libertés. Ce qui est valable pour l’un doit être valable pour l’autre. Ne perdons pas de vue qu’aujourd’hui comme hier, l’Enfer est pavé de bonnes intentions.