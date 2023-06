Les vacances d’été sont synonymes d’autoroutes embouteillées, de trains bondés, d’avions remplis. Le tourisme est un secteur qui dépend fortement des transports de personnes. Depuis les années 1960-1970, son développement a été possible grâce à l’essor des voitures à moteur thermique. En 2035, on ne pourra plus nous vendre de voitures à essence ou au diesel. Qu’est-ce que cela va changer pour les touristes ?

Au temps du pétrole abondant et bon marché

Faisons d’abord un bref retour en arrière. Avant les années 1950, le tourisme reposait presque exclusivement sur les chemins de fer. Les trains à vapeur permettaient de se rendre à la mer dans des conditions confortables pour l’époque, dans des wagons avec banquettes en bois.

Les grands changements eurent lieu dans les années 1950 et surtout 1960. Les travailleurs purent se payer une petite voiture, les routes furent asphaltées même dans les coins reculés. Les autoroutes se développèrent. Dans les années 1970, avec les avions gros-porteurs (comme le Boeing 747), les transports internationaux se multiplièrent. Les trains (avec locomotives électriques) gagnèrent en confort et vitesse. Ce fut la démocratisation et le boum du tourisme. Tout cela était permis, car on disposait de pétrole abondant et bon marché.

Après 2035, la voiture électrique -et ses limites- s’imposent

Après 2035, il va obligatoirement falloir passer à un autre type de voitures : la voiture électrique. On réfléchit à d’autres possibilités, comme la voiture à hydrogène, mais aucune alternative ne sera prête avant plusieurs décennies.

Aujourd’hui, presque tout le monde peut prendre sa voiture familiale pour aller dans le sud de l’Europe, à la mer ou à la montagne, été comme hiver. Ceci grâce à l’autonomie des véhicules, à la vitesse de remplissage des réservoirs et à un réseau efficace de distribution de carburant. Ces trois facteurs seront différents avec les voitures électriques.

Pour qu’une voiture électrique ait une autonomie comparable aux voitures actuelles (700-800 km sur autoroute), il lui faut plus d’une tonne de batteries. Et ce pour autant que vous rouliez à 100 km/h maximum et que le trajet ne soit pas trop accidenté. Ce ne sont pas les mêmes voitures que vous utiliser (i) ez pour vos déplacements quotidiens ou pour vous rendre de Bruxelles à la mer du Nord. Pour la montagne, l’autonomie diminue considérablement vu le terrain accidenté. En hiver, l’énergie pour chauffer l’habitacle est fournie par les batteries, ce qui diminue l’autonomie. Il en est de même en été avec l’air conditionné.

Un chargement et une autonomie réduits

Aujourd’hui, il ne faut que quelques minutes pour remplir le réservoir d’essence ou de diesel. Pour regagner 300 km d’autonomie d’une voiture électrique moyenne avec une borne de recharge rapide (50 kW), il faut environ une heure. Ou 12 minutes pour une borne ultrarapide (250 kW). En plus des files d’attente à prévoir les jours de grande affluence.

Il faudra aussi un réseau électrique adéquat. Dans l’Union européenne (27), remplacer toutes les voitures individuelles actuelles par des voitures électriques aux performances semblables demanderait une consommation électrique égale à 13 % de la consommation électrique actuelle, soit l’équivalent d’une cinquantaine de réacteurs nucléaires de 1 GW. Sur les autoroutes, on pourrait envisager de recharger les batteries grâce à des éoliennes. Une éolienne de 3 MW peut permettre de recharger simultanément 60 voitures avec des bornes de recharge rapide (12 voitures avec des bornes ultrarapides), pour autant que les vents soient suffisants. À Mons, lors du Doudou 2023, 4 000 places de parking étaient disponibles. S’il y avait une borne de recharge rapide par place de parking (!!) et que chaque voiture se rechargeait en 8 heures pour un trajet de 300 km, il faudrait disposer de 22,5 MW, soit 8 éoliennes de 3 MW.

Les sites touristiques accessibles uniquement par route seront touchés

Avec une autonomie plus faible et un temps de recharge plus long, il est évident que nos habitudes de conduite vont changer. Ce qui ne manquera pas d’affecter le secteur du tourisme. Ici, je ne considérerai que quelques exemples concernés, directement ou indirectement, par la voiture.

Pour le tourisme dépendant des transhumances estivales, vu l’augmentation du temps des trajets, il est probable que l’utilisation des autoroutes diminuera. Ce qui dépendra aussi du prix d’achat des voitures. Beaucoup se reporteront sur les trains, pour autant que le secteur du rail se développe (d’où un financement adéquat !). Sur place, les touristes optant pour le rail ne disposeront plus de leur voiture individuelle. D’où, notamment, des visites fortement restreintes dans les sites touristiques locaux accessibles uniquement par route. En hiver, l’accès aux sports d’hiver (pour autant que le climat les permette) sera difficile.

Il n’y a pas que le tourisme lointain. De nombreux sites touristiques sont uniquement accessibles par la route. Beaucoup sont situés dans des zones accidentées. Aujourd’hui, ils reçoivent la visite de touristes “d’un jour” venant de régions éloignées de quelques centaines de kilomètres. Leurs habitudes vont changer. D’où des baisses importantes de fréquentation à prévoir, et des bornes de recharge à installer, notamment dans nos Ardennes, voire la mer du Nord. Et que dire, parmi de nombreux autres, du Doudou à Mons, du Salon de l’agriculture de Libramont, des Journées du Patrimoine ou des brocantes estivales ?

À partir des quelques exemples cités, il est évident que le passage à la voiture électrique va modifier nos habitudes, donc aussi impacter des secteurs aussi importants que le tourisme.

Autant savoir !