Dans le divorce entre le politique et l’électeur, l’électeur a aussi ses responsabilités

Le public n’a plus confiance dans la politique. En Belgique comme dans d’autres pays occidentaux, les sondages alarmistes abondent. La méfiance atteint des sommets (en Belgique, rappelons notamment les sagas des pensions parlementaires, de l’Autorité de protection des données, de l’azote et des méga-consultants en Flandre, du mobilier du Parlement wallon, des emplois bureaucratiques à vie dans la région bruxelloise…) . Le soutien à la démocratie est ébranlé. Toutes les décisions sont contestées avec la dernière virulence. Les agressions verbales contre les élus, et les menaces d’agressions physiques, irriguent les réseaux sociaux.

On ne peut nier un déclin évident de la démocratie occidentale. À Washington, Trump a remplacé Truman et Eisenhower. À Londres, Boris Johnson a remplacé Atlee et Thatcher. À Prague, on est passé de Vaclav Havel à Zeman. En Belgique, on est passé de Martens et Dehaene à Leterme et Michel. Beaucoup de dirigeants actuels se préoccupent bien davantage de leur image que de l’intérêt général, et de leur futur plutôt que de celui de la société.

À la montée de l’incompétence s’ajoute celle de l’intolérance, et de la malhonnêteté. D’une part, les opposants sont devenus des ennemis. Voir les discours de Trump, des Brexiteers au Royaume-Uni, d’Orban en Hongrie et de Kaczyński en Pologne. L’antisémitisme, l’anti-islamisme, le racisme et la xénophobie, deviennent des musiques courantes. Les invitations à attaquer l’adversaire, ou la justice, ou la presse aussi. D’autre part, les affaires se multiplient partout. À titre d’illustration, les tripotages sur l’aide au covid dans de nombreux pays, le soutien généralisé en Europe aux placements financiers douteux des despotes et oligarques de toutes origines. Les institutions européennes ne sont certainement pas épargnées. Toutes connaissent des dérapages de gestion et des nominations trafiquées, le tout à l’ombre d’une opacité de plus en plus profonde en dépit des textes légaux. Le Qatargate du Parlement européen, les SMS secrets de von der Leyen à Pfizer, les fonctions subsistantes de Charles Michel au MR, les activités parallèles des membres de la Cour des comptes ne constituent que des illustrations parmi d’autres.

La classe politique occidentale assume une responsabilité importante dans cette dégradation. Rares sont les mandataires se battant encore pour un principe, et non pour une position (voir en Belgique l’étalage indécent des ambitions de premier ministre, sans même savoir pour quoi faire). Toutefois, elle ne peut en être tenue pour seule responsable. Très rares dans la vie sont des divorces où il n’existe pas de torts partagés. Dans le divorce actuel entre les mandataires politiques et les électeurs, les électeurs aussi ont leurs torts.

Dans les démocraties, l’électeur définit les standards de comportement. Prenons l’exemple très révélateur des États-Unis. Pendant longtemps, lors de la crise du Watergate, seuls les partisans démocrates attaquaient Nixon. Les républicains, eux, le défendaient. À partir de la mi-1973, les révélations incessantes sur les coups fourrés et les mensonges endémiques du président ont changé la situation. C’est la pression des électeurs républicains (et indépendants) sur leurs élus qui les a obligés à virer de bord, et voter contre Nixon au Congrès.

Un demi-siècle plus tard, Donald Trump subit des torrents de plaintes en viol, se vante de ses agressions contre les femmes dans des enregistrements, menace Hillary Clinton de la prison, gère le gouvernement comme un enfant de cinq ans, agresse les chefs de gouvernement étrangers, flatte les dictateurs, nomme sa famille incompétente à la Maison Blanche, multiplie les conflits d’intérêts, provoque un chaos complet dans la gestion du coronavirus. Résultat des élections de 2020 : 70 millions d’électeurs le soutiennent (c’est-à-dire davantage qu’en 2016). Rien ne montre mieux combien la situation a énormément changé. Dans le passé, une seule de ces fautes aurait suffi à provoquer sa chute.

La société, fracturée, se décompose, en proie au dépassement technologique, aux menaces climatiques, aux mutations de la globalisation, et aux inégalités grandissantes qu’ils engendrent. Dans ce nouveau contexte économico-social, l’État semble de plus en plus inefficace, et les politiciens impuissants. La réponse d’une partie grandissante du public consiste à se radicaliser, à contester la science (hier des virus, aujourd’hui du climat, demain des finances), à mépriser la démocratie, et à considérer les compromis comme obscènes. Trop souvent, nous exigeons des solutions plus simples à des problèmes plus compliqués, et tout débat est vécu comme une guerre de religions.

D’autant que, en même temps, l’individualisme est devenu plus forcené, et le sens de l’intérêt collectif plus faible. Il suffit de se balader dans des endroits aussi différents que les institutions, les transports publics, ou les copropriétés, pour le mesurer. La pandémie du coronavirus fut aussi éclairante. De nombreuses personnes invoquaient leur liberté, sans se soucier de celle des autres. Or, dans tous les textes fondamentaux, les libertés constituent un équilibre, pas un absolu. En dehors de l’argent et de l’image, les autres valeurs sont toutes en baisse (patriotisme, religion, science, travail, chose publique…).

Le débat en Belgique sur la réforme fiscale (comme la transition énergétique d’ailleurs) donne une bonne idée du chaos global. Tous les partis annoncent des projets mirobolants – pour leur électorat de base. Pourtant, quelle est la marge de manœuvre ? La Belgique, au centre de l’eurozone, se paie un plus gros déficit structurel que ses voisins. C’est intenable, et la marge de manœuvre est donc nulle. Pour distribuer aux uns, il faudra prendre – davantage – aux autres. On entend déjà d’ici les futurs cris de goret des électeurs déçus, et les larmes de crocodile des politiciens (“ ce n’est pas de ma faute, ce sont les autres”). Un grand spectacle qui renforcera encore la désillusion. Chacun le sait (élus comme électeurs), mais tout le monde poursuit la farandole de l’irresponsabilité.

Les réseaux sociaux, cocktail délétère d’intelligence artificielle et de bêtise humaine, offrent le meilleur reflet des tendances de l’époque. De façon révélatrice, on y trouve beaucoup de messages a) plutôt stupides, b) plutôt malhonnêtes et c) plutôt narcissiques. Faut-il vraiment s’étonner qu’il s’agit là exactement des reproches souvent adressés aux politiciens ? Nous vivons, il convient de ne pas l’oublier, dans un régime représentatif. Nous désignons nos représentants. Cogner dessus tous les jours, sans analyse et sans discrimination, revient à cogner notre propre miroir.

La détérioration de notre démocratie doit certainement une bonne part à de nombreux mandataires, qui ne gèrent plus que leur carrière. Néanmoins, elle doit autant à de nombreux électeurs, qui souvent renforcent par leur inertie, leur égoïsme, ou même leur soutien fervent, des comportements détestables. Il serait bon de s’en souvenir à temps avant de glisser, nous aussi, dans l’âge de Berlusconi, Trump, Johnson, Poutine, Erdogan, Maduro, Xi, Orban, Babis, ou Kaczyński. Crise financière majeure, déstabilisation politique profonde, résurgence de la guerre, prolifération des autocrates sociopathes : les années 1930 sont beaucoup moins loin qu’on le croit.