Que penser de l’attention (excessive ?) de certaines personnes à l’égard de leur animal ?

Un réconfort pour les enfants

Kenzo a été confié à une dame, qui vivait à la campagne. Il a passé plusieurs saisons dans les étables, négligeant le confortable coussin qui lui était réservé. Cette maison n’était pas la sienne. Il est devenu chasseur, se nourrissant des petits rongeurs qu’il trouvait. Parfois, bredouille, il venait grignoter les croquettes sur le seuil de la maison. Jusqu’à ce que la dame meure à son tour. Kenzo a alors rejoint une autre famille : un papa, une maman, deux petits enfants, deux chiens, deux chevaux. Là encore, il s’est installé dans la grange, passant ses journées à guetter l’horizon, comme s’il attendait le retour de son jeune “maître”. Gardiens du temple, les chiens ne lui permettaient pas d’entrer dans la maison. Jusqu’au jour où, les enfants grandissant, Kenzo a conquis sa place et s’est imposé dans le cercle familial. Aujourd’hui, il se prélasse et offre aux enfants toute la tendresse, oui la tendresse, qu’un animal de compagnie est capable de donner. Toutes les études montrent que les animaux de compagnie permettent à l’enfant de développer son empathie. Un chat, un chien ou un autre animal peuvent aider certains enfants, timides par exemple, à entrer en communication avec les autres. Parler de son animal de compagnie, c’est l’occasion d’aller à la rencontre des autres, d’avoir un sujet de conversation autre que le foot : il peut montrer des photos ou raconter les bêtises de son héros sur pattes. De plus, avoir un animal de compagnie impose certaines contraintes : il faut le nourrir, le promener plusieurs fois par si l’on vit en ville. Cela aide à responsabiliser les enfants.

Landeau pour chats et chiens

S’il est intéressant d’évoquer les incontestables bienfaits de la présence d’un animal à domicile, on peut aussi constater l’attention (excessive ?) de certaines personnes à l’égard de leur animal. Mais ce surinvestissement affectif peut se comprendre. Car ce chien, ce chat, est parfois la seule présence vivante à laquelle une vieille dame ou un vieux monsieur s’adresse pendant plusieurs jours. On les surprend alors parler à leur animal comme à un enfant. Sur la digue à la mer, il n’est pas rare de croiser des personnes qui poussent un landeau spécialement conçu dans lequel se reposent un ou deux chiens. Prix de vente de 89 à 324 euros. Il en existe qui sont signées Karl Lagerfeld, grand couturier, décédé en 2019, qui a légué une partie de sa fortune à sa chatte Choupette. En réalité, l’argent est allé à la personne qui s’occupe de Choupette depuis sa mort. Mais avant même le décès de son maître, Choupette était déjà une “fille riche”, selon les propres mots de Karl Lagerfeld. Avec 126 000 abonnés sur son compte Instagram, des contrats pub lui avaient rapporté 3 millions de dollars ce qui avait permis l’engagement de deux dames de compagnie, un garde du corps, un service de plats en argent. Ceci est évidemment un cas isolé et totalement excessif. N’empêche et c’est là une tendance lourde que confirment tous les notaires : les legs en faveur des associations luttant pour le bien-être animal explosent. Pourquoi pas ? La maltraitance animale est insupportable. Mais le constat est là : les associations qui viennent en aide aux personnes plus démunies ou qui soutiennent des projets éducatifs sont moins souvent retenues par les personnes qui cherchent à léguer leur héritage. Faut-il tomber dans le pessimisme d’Erick Satie : “Plus je connais les hommes, plus j’admire les chiens” ?

Aux êtres humains de prouver le contraire.