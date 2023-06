Examen de fin de secondaire en histoire : “Nous sommes profondément dépités par le jeu de dupes dans lequel nous sommes forcés de jouer”

Pour rappel, tous les élèves de 6e année sont soumis à un test désormais obligatoire en Histoire : le “CESS” ; mais ce sont les établissements qui déterminent le poids qu’ils accordent à cette épreuve, l’exercice ne certifie qu’une seule des quatre compétences du cours d’Histoire et le conseil de classe reste souverain pour déterminer la réussite ou l’échec de ses étudiants. Ce sont les écoles qui organisent la correction des épreuves de leurs propres élèves, ces mêmes écoles qui se verraient proposer des “pistes” au cas où les résultats chiffrés de “leurs élèves” ne correspondraient pas aux “attentes” du gouvernement.

Une épreuve essentiellement destinée à mesurer les écoles, et basée sur des méthodes de correction aussi aléatoires, cela pose déjà question.

Rien à voir avec la démarche de l’historien

Mais cette évaluation n’a en outre rien à voir avec la démarche de l’historien, aucun lien avec les attentes du cycle supérieur, aucun rapport avec le monde du travail, ni avec le monde tout court. Elle vient pourtant “d’en haut”, et peut donc sembler plus légitime que celles des enseignants qui passent des années à construire des apprentissages, au quotidien, avec leurs élèves.

Comment s’étonner dès lors que des pressions institutionnelles et sociales s’exercent sur les professeurs pour les pousser à préparer, coacher voire “driller” leurs élèves à cette épreuve ? Dès le mois de septembre en effet, les établissements reçoivent des indications sur la compétence visée par l’exercice du mois de juin, le sujet général et une liste de “savoirs” à maîtriser le jour J. Les sujets qui tombent, bien souvent des sous-points de nos programmes, nous contraignent à abandonner d’autres projets, et à consacrer un temps précieux à expliquer aux élèves les règles d’un jeu où l’on oublie l’essentiel : le sens.

Des techniques qui saucissonnent la réflexion

L’histoire est une enquête ; la démarche historienne est scientifique : l’historien se questionne, recherche des informations, les aborde avec esprit critique, les confronte, en élabore une synthèse, un récit qu’il communique sous différentes formes par la suite. C’est de cette démarche que sont tirées les “compétences” du cours d’Histoire : se poser des questions, analyser et critiquer, synthétiser et communiquer. La volonté d’exercer et d’évaluer ces compétences indépendamment les unes des autres en a malheureusement altéré le sens. Les élèves acquièrent des “techniques” destinées à remplir les cases de grilles d’évaluation formatées, qui saucissonnent voire annihilent la réflexion et qui ne forment ni des historiens, ni des citoyens curieux ou avertis.

L’épreuve du CESS de cette année portait sur la “Critique”, un exercice indispensable mais qui se résume désormais, sur base d’une question de recherche très précise et à l’aide d’un dossier documentaire fourni, à écarter les documents qui n’évoqueraient pas “le bon sujet, la bonne époque ou la bonne date” et à “se méfier” des propos d’auteurs divergents ou militants. Or, “dans la vraie vie”, l’historien ne fait que chercher à approcher une certaine forme de réalité en diversifiant les points de vue ; la réalité humaine est multiple, c’est ce qui en fait l’intérêt et la richesse. Il serait plus juste de dire qu’on envisage un point de vue comme tel plutôt que de décréter qu’on s’en méfie, de même qu’un document peut être pertinent s’il est antérieur à un événement, ou s’il aborde un sujet de façon détournée, car on ne peut jamais comprendre un phénomène en l’isolant. Mais l’élève ne se pose pas la question de savoir si la mention d’un lieu ou d’une date rend l’information pertinente, ni si les idéaux d’un auteur le rendent incompétent pour aborder une thématique, il applique une méthode, drillé par l’exercice, et pressé par le temps.

Compter ses points

Car tout doit être finalisé en 100 minutes, et pas une de plus. C’est peut-être d’ailleurs là la seule compétence que l’on attend de nos jeunes : être efficients, et tant pis pour le reste. Apprendre à passer du temps sur les choses pour gagner en précision, pour comprendre complètement n’est pas ici une option, c’est une faiblesse.

Contre notre gré, donc, nous leur proposons en fin d’année tout le contraire de ce que nous avons voulu faire avec eux pendant leur long parcours scolaire : former des citoyens qui se questionnent, qui cherchent, quelques fois longtemps, pour trouver des réponses, parfois incomplètes, parfois contradictoires, qu’ils pourront partager, confronter, nuancer, étayer ou corriger.

Nos élèves pourront malheureusement juste compter les points qu’ils auront obtenus vite, inquiets de s’être conformés aux règles plutôt que de la qualité ou de la richesse de leurs réflexions.

Un jeu de dupes

Nous sommes conscients et préoccupés par l’état des inégalités qui persistent dans l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous sommes convaincus également qu’il est nécessaire pour le régulateur de mettre en place des outils pour objectiver ces inégalités et, plus encore, pour les résorber de façon durable. Mais nous sommes également profondément dépités par le jeu de dupes dans lequel nous sommes forcés de jouer. Il y a dans la forme actuelle de ces évaluations une chape insupportable sur le travail que nous menons avec les élèves et sur les compétences que nous souhaitons les voir acquérir. Et l’expérience de cette année rappelle qu’il subsiste une part importante d’arbitraire dans la manière dont on corrige et on évalue ces épreuves : l’objectif même de ces évaluations externes s’en retrouve considérablement affaibli, si pas anéanti. Il est urgent de repenser le principe des évaluations externes, de reconsidérer le travail que nous effectuons au quotidien pour faire de nos élèves des citoyens critiques. Il est urgent de donner aux enseignantes et enseignants les moyens de construire des apprentissages dans le cadre de la liberté pédagogique, en repensant la façon dont les épreuves externes évaluent les disparités de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.