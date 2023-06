Il y a quinze ans, l’université de Stanford consacrait un centre pour la recherche et l’éducation sur la compassion et l’altruisme. Est-il possible d’aborder ces sujets sous un angle scientifique ? Ou de les enseigner comme la géographie et les mathématiques ? La réponse du Center for Compassion and Altruism Research and Education (‘CCARE’) est formelle : les “qualités du cœur” ne sont pas exclusivement du ressort des croyances religieuses ou de l’éthique. D’ailleurs, si l’espèce humaine a survécu sur Terre malgré ses limitations physiques, c’est notamment grâce à des capacités innées d’empathie et de compassion qui l’ont conduite à coopérer et à protéger les plus faibles parmi ses membres.

Ces qualités ne seraient-elles pas d’autant plus nécessaires à l’heure où l’espèce humaine est menacée et invitée à s’unir pour faire face aux défis climatiques ? Comment définir la compassion ?

Selon les chercheurs du CCARE, la compassion est le souhait de soulager une souffrance. Elle commence par l’empathie, à savoir notre capacité à nous mettre à la place d’autrui, et y ajoute une intention, une volonté de soulager la souffrance. Elle implique donc un engagement. C’est précisément cette action qui distingue la compassion d’un état proche qui peut être paralysant, appelé la détresse empathique. Celle-ci survient lorsque nous nous sentons submergés par la tristesse, l’angoisse, la colère… au point de ne pouvoir y répondre. Notre impuissance renforce alors un sentiment d’isolement.

Pour revenir à la situation du changement climatique, l’accumulation de mauvaises nouvelles représente une souffrance à laquelle il est difficile d’échapper. Comment donc susciter un engagement pour la protection de notre planète, aussi petit soit-il ?

Une des conclusions majeures tirées du CCARE est que la compassion peut être cultivée. La démarche consiste à renforcer un processus composé de quatre étapes qui se succèdent dans le temps. Voyons comment il s’applique au contexte de la crise écologique.

Tout commence par ouvrir les yeux : qu’est-ce qui dans ma vie contribue à la souffrance de la terre ? Prendre au sérieux notre part de responsabilité, si petite soit-elle, est une étape indispensable au changement. Elle nous invite à réaliser qu’il nous arrive de poser des actions immorales, sans pour autant nous blâmer ; si nous avons mal agi, ce n’était pas toujours conscient ni voulu.

Cette prise de conscience génère peu à peu une émotion : je me laisse toucher par la souffrance humaine, animale et végétale. Pour cela, nous pouvons visualiser une souffrance future ou celle qui nous entoure jusqu’à la ressentir comme une souffrance personnelle. Il est nécessaire ici de nous relier émotionnellement au “cri de la terre”, sans pour autant nous laisser envahir par celui-ci.

La troisième étape consiste à clarifier notre motivation : quel est le monde auquel j’aspire ? Tout est lié : mon bien-être dépend aussi de celui des autres. Nous nous relions à notre intention profonde tout en faisant passer notre regard de ce que je veux à ce dont le monde a besoin.

Enfin, quelle action puis-je entreprendre ? Quel peut être mon engagement ? Il est difficile d’adopter de nouvelles habitudes, mais il est toujours possible d’accomplir des petites actions qui auront des effets positifs.

En résumé, les changements d’habitude auxquels nous sommes appelés nécessitent une profonde “conversion” (entendu au sens étymologique “changement de direction”). Ce défi est en grande partie éducatif : il consiste à comprendre et à cultiver les mécanismes de la compassion.

En nous mettant en mouvement, la compassion permet d’éviter les travers de l’éco-anxiété, du fatalisme ou de l’indifférence. Dans le contexte de nos vies parfois confortables, ce passage à l’action nécessite du courage. Mais que ceci vous en donne : la compassion rend plus heureux, plus confiant envers soi-même, moins critique envers les autres, plus résilient et améliore même la santé physique. Alors, cultivons-la pour que la vie gagne sur terre !