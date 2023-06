La politique, c’est distinguer l’ami de l’ennemi (1). Avec un tel postulat, il est difficile de séparer la politique de la brutalité, même si sur nos scènes politiques occidentales, violence et politique apparaissent souvent comme séparées ; de ce fait, l’État libéral a tendance à oublier qu’il repose sur un compromis politique, n’y revenant qu’aux temps de crises, et gérant les affaires courantes avant tout avec les droits de l’homme, l’État de droit et une certaine idée de la démocratie (2). Les contrées moins clémentes de l’Est se rappellent plus volontiers qu’il est impossible de séparer politique et brutalité.

L’affaire des visas iraniens, la “venue aux mains” de Vice-premiers Ministres durant le kern (3) et enfin, la mutinerie du week-end en Russie, illustrent de manière saisissante trois manifestations paradigmatiques de violence en politique.

On se souvient du suicide de Pierre Beregovoy

L’affaire des visas donne à voir une version “légale rationnelle” (4) de la violence en politique. Ici, la Ministre Lahbib se voit reprocher l’émission de visas contre l’avis de son administration. L’affaire n’est pas juridiquement grave ; a priori aucune infraction n’a été commise et la fonction ministérielle impose de trancher chaque jour des dizaines de dossiers urgents. L’affaire prend par contre une dimension politique extrême puisqu’elle intervient après plusieurs démissions successives – Smet dans le même dossier, Schlitz dans une affaire qui n’était guère plus grave – dans un contexte où le gouvernement est déjà très affaibli. La violence, avant tout symbolique, est ici exercée contre la Ministre elle-même, dans le but de la pousser à la démission. Si cette violence n’est que le jeu de la démocratie représentative (contrôle du parlement sur le gouvernement), elle n’en est pas moins difficile à vivre pour ceux qui la subissent et peut se terminer de manière dramatique : on se souvient du suicide de Pierre Beregovoy, ancien Premier Ministre français, ou de Madame Caillaux, la femme du Ministre des Finances, assassinant le patron du Figaro qui attaquait politiquement son mari.

Altercation de Georges-Louis Bouchez à la mer

Le coup de sang au kern est une illustration de la violence ordinaire, ou de droit commun, en politique. Les personnalités politiques sont des humains qui donnent parfois la réponse la plus banale qu’un homme peut faire lorsqu’il est contrarié. On pense, encore ce week-end, à l’altercation de Georges-Louis Bouchez à la mer, pour une version encore plus triviale d’une telle situation. Cette violence ordinaire, qui n’a pas vraiment de but politique, ne s’en retrouve pas moins souvent à l’avant-plan dans le monde brutal du politique : on se souvient encore récemment des claques au Parlement italien pour protester contre un pass-Covid ; Madame Caillaux, encore elle, a d’ailleurs répondu par une violence ordinaire à une manifestation de brutalité “légale rationnelle” exercée sur son époux. Ici, c’est un Vice-Premier qui semble ne pas apprécier que son agenda ne soit pas pris au sérieux par un collègue et qui se met à l’empoigner. Un tel acte paraît n’être qu’un accroc à la chose publique, mais la réponse qu’on lui donne peut avoir des conséquences politiques directes. Il serait par exemple difficile d’imaginer un retour politique de Jean-Vincent Placé après ses multiples frasques en boîtes de nuit.

L’assaut du Capitole aux États-Unis

Enfin, la mutinerie, voire la tentative de coup d’État de Wagner en Russie (5) était un acte de violence armée, la guerre étant ici la continuation de la politique par d’autres moyens (6). Le chef de Wagner a voulu changer le pouvoir à Moscou et dirige alors ses chars sur la capitale. Il semble aujourd’hui revenu à la raison et décide de s’exiler en Biélorussie mais il faut supposer que des purges seront maintenant perpétrées par le régime : on se souvient du coup d’État en Turquie en 2016, suivi d’une chasse aux “gulénistes” de plusieurs mois. C’est ici la forme paradigmatique absolue de la violence en politique. Sylla, César ou Constantin à Rome ou encore Napoléon à l’orée des Cent jours, ne sont que quelques exemples connus d’une manière comme une autre de bousculer le pouvoir. Cette façon de faire est probablement la plus opposée possible au régime de la démocratie libérale, mais elle ne lui est pas totalement inconnue : “l’assaut du Capitole” consécutif à la non-réélection de Donald Trump constitue ainsi un exemple récent d’un tel acte, dans la plus grande démocratie du monde…

Que conclure alors ? La violence, plus ou moins rationalisée, gravite toujours autour du politique. Elle peut dégénérer et renverser homme ou régime de manière sèche et inattendue. La loi limite probablement son effet en encarcanant la violence mais cette brutalité originaire du politique ne disparaît jamais vraiment et peut exploser aux visages des acteurs incrédules de la Cité.

Titre et sous-titre sont de la rédaction. Titre original : “Choses lues”

(1) C. Schmitt, notion de politique. Marcel Mauss avait à peu près la même définition des éléments qui distinguaient les communautés humaines en général.

(2) C. Schmitt encore, mais dans sa Théorie de la Constitution.

(3) Conseil des Ministres restreint en “noyau”, composé du Premier et de ses Vices-Premiers.

(4) M. Weber, Les trois types purs de la domination légitime.

(5) Poutine a présenté les choses comme une véritable tentative de coup d’État, alors que la nature même de l’incident prête probablement plus à discussion.

(6) C. von Clausewitz, de la guerre.