L’appel à “mettre en pause” les politiques environnementales déclaré récemment par M. De Croo est un uppercut envoyé à la jeune génération qui devra affronter les conséquences de chaque limite planétaire dépassée, dont celle de la biodiversité. Estimer pouvoir mettre en suspens la restauration des écosystèmes dégradés témoigne d’un autoritarisme (la suprématie aveugle de l’humain sur les autres formes de vie) et d’une illusion (la croyance d’une “fonction pause” sur les processus biologiques).

Cette demande de pause est une injonction au silence à une biodiversité déjà mal en point puisque 80% des écosystèmes européens sont dégradés. Par ailleurs, la diminution de la biodiversité favorise la propagation des zoonoses, ces maladies infectieuses transmises des animaux aux humains. D’un point de vue scientifique, l’épidémiologiste M. Gilbert dénonçait, dans une récente chronique, ce refus de restaurer la nature, comme un déni des faits. Notre santé physique et mentale dépend des écosystèmes dans lesquels nous vivons. Restaurer l’environnement ne relève pas d’une opinion mais de constats scientifiques. On ne peut prétendre s’occuper de l’urgence climatique en se déconnectant des enjeux environnementaux.

Une proposition de loi d'une importance capitale au niveau européen

Cet appel à une pause est directement lié à une proposition de loi d'une importance capitale au niveau européen: la loi sur la restauration de la nature. Cette législation, affaiblie au fur et à mesure des négociations, vise à ramener les zones naturelles dégradées de l’Europe à un état sain. Il s’agirait, en outre, de restaurer au moins 20% des terres et des mers dégradées d’ici 2030, de ré-humidifier 30% des tourbières, de restaurer 25.000 km de rivières, de lutter contre le déclin des pollinisateurs, d’augmenter les espaces verts dans les villes… Cette loi concrétise les engagements de l’EU pris à la COP15 en matière de biodiversité. Elle constitue une pièce maîtresse du Green Deal, participant aux objectifs de réduction d’émission de CO2 de l’UE.

La loi est actuellement en négociation au parlement européen, elle est examinée en Commission ce 27 juin avant un vote en plénière en juillet. Le texte fait l’objet de critiques farouches de partis politiques, tels que Renew (MR & Open Vld), PPE (Les Engagés & CD&V), ECR (N-VA), ID (Vlaams Belang) et de lobbys de l’agriculture industrielle. Ceux-ci ont pour objectif de faire échouer ce texte ou de le vider de sa substance, usant même de désinformation comme l’idée que la loi est “incompatible avec le besoin de sécurité alimentaire en Europe”. Il est faux d'opposer la protection de la biodiversité à toutes les formes d’agriculture. Selon la FAO, l'agriculture industrielle est la première cause de perte de biodiversité et est responsable de 23% des GES,

quant à l’agroécologie, elle peut nourrir 9.5 milliards d’habitants en préservant la biodiversité. La dégradation importante des sols à cause de l'érosion, de l’acidification et de la pollution chimique constitue une menace pour la production agricole et la sécurité alimentaire mondiale. La gestion durable des sols fait partie des priorités pour pouvoir nourrir la planète, protéger les écosystèmes et lutter contre le réchauffement climatique. Le défi à relever n’est pas de faire un choix entre la biodiversité et l’agriculture mais d’accompagner le monde agricole, coincé dans l’agriculture conventionnelle, vers une production durable. De son côté, le Forum pour l'avenir de l'agriculture a exprimé son soutien à la restauration de la nature, soulignant l'importance de la biodiversité pour la sécurité alimentaire.

Nous sommes la nature et notre liberté s’y enracine

Dans un récent tweet, le président du MR amalgame les images fortes pour diaboliser la loi: la misère, la famine, la gauche, le dogmatisme, la destruction de l’industrie, l’idéal démocratique… Il est absurde d’enfoncer la nature dans une polémique partisane en l’opposant à l’agriculture, à l’économie, voire à la démocratie. Propulser la nature à gauche et la liberté à droite relève plus du débat électoral que du débat rationnel. Nous sommes la nature et notre liberté s’y enracine.

L’appel à lancer aujourd’hui est de “mettre sur play” la rationalité des décideurs politiques pour une vision globale des défis à relever et de “monter le volume” de leur courage pour enclencher une transition systémique. Car mettre en pause la restauration de la nature ne met pas en pause ses dégradations mais place une bombe à retardement dans les mains de ma génération.

