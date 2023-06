Vous pouvez le lire presque tous les jours dans les journaux et sur les médias sociaux : la démocratie dans notre pays est sous pression. La confiance dans la politique et dans nos politiciens n’a jamais été aussi faible et beaucoup de gens ne se sentent pas représentés. C’est certainement le cas pour la jeune génération en Belgique, qui ressent un fossé évident entre elle et le monde politique. Ce n’est pas une surprise, bien sûr, car les politiciens s’adressent traditionnellement aux adultes, les jeunes sont peu impliqués dans le débat politique et public, et les jeunes de moins de 18 ans se sentent souvent exclus parce qu’ils n’ont pas le droit de voter.

Pour résoudre en partie ce problème, les jeunes âgés de 16 à 18 ans ont obtenu la possibilité de voter lors des prochaines élections européennes. Noble, mais pas très cohérent bien sûr. Si vous accordez le droit de vote à partir de 16 ans pour les élections européennes, vous feriez mieux de l’étendre au niveau local, régional et fédéral. De plus, pour compliquer les choses, ces jeunes doivent également s’inscrire pour voter aux élections européennes. Il y a quelques jours, il est apparu que sur les quelque 280 000 jeunes âgés de 16 et 17 ans qui seront autorisés à voter le 9 juin 2024, seulement 148 se sont inscrits. Ils peuvent également le faire physiquement au sein de leur communauté, mais la probabilité qu’ils soient nombreux à l’avoir fait semble faible compte tenu de la tranche d’âge dont nous parlons.

Une procédure moins complexe

Peu importe le chiffre exact, il s’agit donc d’un nombre marginalement faible de jeunes. À ce moment, il n’y a donc toujours pas de signe de démocratie dans cette tranche d’âge. Il nous reste un an pour inverser la tendance et permettre la participation de ces 280 000 jeunes aux élections européennes. Comment ? Je voudrais faire deux suggestions concrètes.

Tout d’abord, la solution la plus simple : prévoir l’inscription automatique, permettant à chaque jeune de 16 et 17 ans de voter de toute façon. Pas de procédures complexes et le droit de vote pour tous. Cela garantit la clarté et le plus haut niveau de démocratie possible.

Pas cantonnés sur les “thèmes jeunesses”

Deuxièmement, et si possible encore plus important. Au cours de l’année à venir, veillez à encourager l’intérêt et l’engagement politiques des jeunes en les faisant participer eux-mêmes au débat public. Cela s’applique également aux jeunes de plus de 18 ans ou de moins de 16 ans et ne se limite pas seulement aux élections européennes. Et ne leur donnez pas seulement la parole lorsqu’un “thème jeunesse” est discuté. Les jeunes n’ont pas seulement une opinion concernant les camps de jeunes, du bien-être mental des étudiants ou du droit de vote à 16 ans. Une véritable représentation dans le débat public signifie que les jeunes peuvent également s’exprimer sur la justice, les listes d’attente dans les soins de santé, les tensions géopolitiques en Europe, etc. Beaucoup de jeunes ayant une expertise sur de nombreux sujets d’actualité dans la société.

Droit de vote aussi aux élections régionales et fédérales

Enfin, ce droit de vote dès l’âge de 16 ans devrait être étendu aux autres niveaux politiques très prochainement pour moi. Les contre-arguments du type “à cet âge, ils ne sont pas encore suffisamment informés” ne sont pas valables à cet égard. Dans aucune autre tranche d’âge, le fait d’être suffisamment informé n’est un critère. Et heureusement, une démocratie ne devrait jamais dépendre de la façon dont une personne se documente sur l’ensemble du système politique avant d’être autorisée à voter. Le droit de vote dès l’âge de 16 ans garantit une démocratie plus représentative et un plus grand engagement politique des jeunes. Il est temps que cela devienne réalité.