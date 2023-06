L’épilogue de l’affaire Hadja Lahbib n’a rien de glorieux. Il vient gonfler le tas des déchets engendrés par l’hydre particratique dans ce pays. Il n’aide en rien à conforter la confiance des citoyens dans leurs institutions. En un mot, il ne sert pas la démocratie.

”Tout ça pour ça”, commente un internaute en apprenant que le PS et Ecolo ont finalement décidé de se rallier à la motion du MR pour permettre à la coalition Vivaldi de poursuivre sa tâche.

Une telle décision ne peut en effet apparaître crédible après avoir entendu les propos tenus par les socialistes et les écologistes ces derniers jours.

Quelques morceaux d’anthologie.

Il y a tout d’abord la charge spectaculaire du président du Paul Magnette, contre son homologue MR : “Je ne vais pas tourner autour du pot. Si l’image de la Vivaldi est à ce point ternie, c’est la faute de Georges-Louis Bouchez. Dès le début, il a discuté, critiqué les décisions, bloqué les réformes. Dans l’émission Special Forces de VTM, il a été qualifié de poids mort pour le groupe. Je ne pourrais pas mieux l’exprimer.”

Ahmed Laaouej, le chef de groupe PS à la Chambre, n’est pas plus tendre : “Du point de vue de la crédibilité et de la fiabilité, la ministre Hadja Lahbib est déjà démissionnaire. À travers elle, c’est toute l’image de la Belgique qui est ternie.”

Du côté Ecolo, on retiendra l’intervention musclée de Samuel Cogolati lors de la seconde audition de la ministre en commission des Relations extérieures de la Chambre. Pour l’intéressé, Hadja Lahbib n’a toujours pas convaincu. Et d’estimer que “ce qui met aujourd’hui la crédibilité de notre pays, c’est la ligne dure tenue par le MR.”

Quant à Gilles Vanden Burre, le chef de groupe Ecolo à la Chambre, il considère que “Madame la Ministre doit poursuivre son examen de conscience. “

The show goes on… avec ses empoignades !

En “rendant aujourd’hui les armes contre Hadja Lahbib” – pour reprendre le titre du journal L’Echo – “PS et Ecolo font exactement ce qu’ils reprochent à la ministre : ils n’assument pas leurs propres responsabilités jusqu’au bout. Ils ne veulent, en fait, pas perdre les avantages que leur confère la participation au gouvernement fédéral.

Mais celui-ci ne peut poursuivre sa tâche que dans un climat qui est tout sauf sain. Si “l’incident est clos”, comme l’a affirmé le Premier ministre, il n’en demeure pas moins que les tensions resteront vives entre les partenaires de la coalition. En dépit du “cadeau” que viennent de lui faire PS et Ecolo, on imagine mal Georges-Louis Bouchez leur renvoyer l’ascenseur en lâchant du lest dans ses revendications relatives à la réforme fiscale, aux pensions ou au marché du travail.

