Écrire, c’est difficile. Au moment d’entamer ces lignes, je suis, comme de coutume, face à la page blanche. Je dois rassembler mes idées. Je dois me mettre d’accord avec moi-même sur ce que je veux exprimer, sur le message que je veux transmettre. Écrire, c’est mettre de l’ordre dans le magma de la pensée. Écrire, c’est choisir avec soin les bons mots, ceux qui refléteront le mieux ce que je ressens et qui permettront aux autres de me comprendre avec nuance et précision.

Écrire, c’est mettre nos pensées en mots

Aujourd’hui, je veux prendre la plume pour proclamer la nécessité de préserver cette belle faculté humaine qu’est l’écriture. Oui, écrire, et plus largement communiquer, c’est-à-dire mettre nos pensées en mots, est le propre de l’Homme. La communication est la base de toute vie en société. Avec les mots, nous partageons nos joies et nos peines ; nous exprimons nos envies et nos désirs ; nous exposons notre point de vue ; nous essayons de trouver un terrain d’entente ; nous tentons de convaincre.

Des discours creux qui brassent de l’air

Je suis professeur de français et comme beaucoup de mes collègues, je suis confrontée depuis quelques semaines à des rédactions issues de ChatGPT. Rapidement, je suis devenue experte pour reconnaître en un clin d’œil les textes composés avec l’intelligence artificielle. Ce ne sont que des suites de mots un peu pompeux, un peu grandiloquents, qui ne veulent absolument rien dire de concret. C’est du baratinage qui n’a aucune prise avec le réel. Est-ce cela, la communication ? Des discours creux qui brassent de l’air et dénués de toute émotion, de tout souffle humain ? Ce n’est pas ce que j’apprends à mes élèves. Je leur apprends à développer au maximum leurs idées, à s’exprimer avec précision et de façon concrète, de manière à être correctement compris de leur interlocuteur. Je leur apprends à transmettre leurs connaissances et leurs ressentis et à maîtriser les codes propres à chaque contexte de communication. Cela demande du temps, de la patience, et beaucoup d’entraînement. Mais lorsqu’ils y parviennent, ils éprouvent énormément de fierté et acquièrent une grande liberté.

ChatGPT, pour nos formulaires modernes

L’invention de l’écriture marque le début de l’Histoire. Cette écriture a d’abord été un outil purement administratif, avant de s’étendre aux domaines de la création, de la poésie et de la littérature. Que ChatGPT soit utilisé pour nos formulaires modernes, je peux l’admettre. Mais de grâce, ne lui confions pas l’expression de nos pensées et de nos émotions !

Titre original : “L’écriture, une faculté humaine à préserver”